11 bài học ứng xử giúp bạn đỡ tốn 10 năm đi đường vòng: Tất cả đều là kinh nghiệm xương máu của người đi trước!

Bạn đã từng rơi vào những tình huống như thế này chưa?

Rõ ràng chỉ góp ý với thiện chí, nhưng đối phương lại lập tức thay đổi thái độ? Tưởng rằng mình rất thân với đồng nghiệp, đến lúc cần lại chẳng có ai đứng ra giúp? Đối xử chân thành với người khác, cuối cùng lại bị xem là người dễ bắt nạt?

Những ngày đầu đi làm, tôi cũng từng vấp phải những chuyện như vậy. Khi đó, một người anh đi trước đã nói với tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ: "Ra đời, năng lực chỉ chiếm 3 phần, 7 phần còn lại nằm ở cách đối nhân xử thế".

Sau nhiều năm va vấp, tôi mới dần hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.

3 "vùng cấm" khi giao tiếp: Tôn trọng - Kỳ vọng - Giá trị

Tôn trọng sở thích của người khác, đừng tùy tiện chê bai

Tuần trước, một đồng nghiệp hào hứng chia sẻ bài hát mới của thần tượng, nhưng người khác lại buông một câu: "Sao vẫn thích mấy ca sĩ kiểu này, có gì đâu mà hay". Không khí lập tức chùng xuống.

Hãy nhớ một điều: bạn có thể không thích, nhưng đừng phủ nhận. Khi ai đó chia sẻ điều họ yêu thích, họ không cần bạn đánh giá, họ cần sự tôn trọng. Chê bai sở thích của người khác cũng chính là đang hạ thấp con người họ.

Đừng đánh giá quá cao bất kỳ mối quan hệ nào

Một người em họ của tôi từng rất buồn vì bạn thân 10 năm kết hôn nhưng không mời mình làm phù dâu.

Sự thật của các mối quan hệ là vị trí của bạn trong lòng người khác thường thấp hơn bạn nghĩ một chút. Bớt suy diễn, bớt kỳ vọng, bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cách người khác đối xử với bạn phản ánh "giá trị" của bạn

Giá trị ở đây không chỉ là tiền bạc hay địa vị mà còn là giá trị cảm xúc, khả năng giúp đỡ, giải quyết vấn đề… Nếu một ai đó dần trở nên lạnh nhạt với bạn, đừng vội tủi thân. Hãy thử nghĩ xem, liệu bạn còn mang lại giá trị gì cho họ không?

Suy cho cùng, các mối quan hệ của người trưởng thành đều là sự trao đổi giá trị.

3 nguyên tắc bảo vệ bản thân: Giữ khoảng cách - Giữ bình tĩnh - Biết nhìn người

Giữ chừng mực trong giao tiếp, tạo một chút "khoảng riêng"

Có một người hàng xóm rất hay biết chuyện của người khác. Ai cũng nói chuyện với chị ấy một cách lịch sự, nhưng thực ra lại luôn giữ khoảng cách. Vì chẳng ai muốn thân thiết với một người không biết giữ miệng.

Giao tiếp giống như rót trà, chỉ nên rót 7 phần, giữ lại 3 phần. Nói vừa đủ, làm vừa đủ, thân vừa đủ - như vậy vừa bảo vệ được mình, vừa khiến người khác thoải mái.

Rèn luyện sự điềm tĩnh

Trong buổi tuyển chọn nội bộ, hai người có năng lực tương đương: một người căng thẳng đến mức nói không trôi chảy, người còn lại bình tĩnh và trả lời rõ ràng. Kết quả không cần nói cũng biết, người thứ 2 được chọn.

Những lúc quan trọng nhất, điều cần nhất là giữ được sự vững vàng. Bạn có hoảng loạn hay không, người khác nhìn là biết ngay.

Trân trọng người dám nói thật khi bạn thành công

Một người khởi nghiệp thành công từng nói với tôi rằng người anh trân trọng nhất chính là người bạn dám nói thẳng: "Cậu đang bắt đầu tự mãn rồi đấy". Vì đa số mọi người hoặc là tâng bốc bạn, hoặc là ghen tị với bạn - người thật lòng góp ý là rất hiếm.

Hãy nhớ lúc khó khăn không rời đi là tình nghĩa, lúc thành công không nói lời giả tạo mới là điều đáng quý.

3 "chìa khóa" trưởng thành: Dũng cảm - Nhạy bén -Biết ơn

Dám theo đuổi ước mơ, nhưng đừng quên tận hưởng hành trình

Một đồng nghiệp sau khi trải qua bệnh nặng đã thay đổi hoàn toàn thái độ với công việc, anh chủ động nhận/ từ chối công việc khi cần, đi du lịch cùng gia đình thường xuyên hơn. Anh nói: "Đi qua ranh giới sống chết mới hiểu, kết quả không quan trọng, quan trọng là mình đã sống trọn vẹn chưa".

Chúng ta thường mải chạy theo mục tiêu mà quên mất ý nghĩa của cuộc sống nằm ở chính hành trình.

Biết đọc "ý trong lời" là kỹ năng bắt buộc của người trưởng thành

"Ở lại ăn cơm nhé?" - Nếu hỏi trước giờ ăn, có thể là lời mời thật. Nếu hỏi sau giờ ăn, có thể là lời nhắc bạn nên về. "Chuyện này hơi khó…" - Không phải không làm được, mà là đang xem bạn sẵn sàng trả giá bao nhiêu.

Hiểu được những điều không nói ra sẽ giúp bạn tránh rất nhiều tình huống khó xử.

Tốt bụng thì được, nhưng phải có ranh giới

Một người bạn của tôi rất tốt bụng, nên việc gì người khác cũng đẩy sang cho cô ấy. Sau này, khi biết nói "không" đúng lúc, cô lại được tôn trọng hơn.

Lòng tốt rất quý, không phải ai cũng xứng đáng. Nếu không có ranh giới, bạn đang vô tình nói với người khác rằng: "Tôi rất dễ bị lợi dụng."

2 bí quyết trong việc xây dựng quan hệ: Tận dụng - Cảm ơn

Mối quan hệ không phải để nhờ vả, mà để cùng phát triển

Nhiều người nghĩ xây dựng quan hệ là để nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng thực chất, đó là sự trao đổi thông tin, kết nối nguồn lực và cùng nhau phát triển.

Ví dụ, khi muốn bước vào một lĩnh vực mới, thay vì xin việc ngay, hãy hỏi họ về góc nhìn ngành nghề. Bạn vừa học được điều quý giá, vừa xây dựng được mối quan hệ.

Đừng tiếc lời "cảm ơn"

Một lời cảm ơn dành cho người giao hàng, nhân viên phục vụ hay đồng nghiệp giúp bạn việc nhỏ… gần như không tốn gì, nhưng hiệu quả lại rất lớn.

Những người quản lý giỏi nhất tôi từng gặp luôn nói "cảm ơn" và "vất vả cho bạn rồi". Kết quả là đội nhóm của họ làm việc hiệu quả và gắn bó hơn hẳn. Ai cũng muốn được ghi nhận. Một lời cảm ơn chính là sự công nhận đơn giản nhất.

Tóm lại, 11 bài học này nghe thì đơn giản, nhưng để làm được cần cả một quá trình dài. Chỉ cần bạn bắt đầu nhận ra chúng, bạn đã đi trước rất nhiều người rồi.

Cuối cùng, hãy nhớ: Ứng xử không phải để làm hài lòng người khác, mà để trong một thế giới phức tạp, bạn vừa bảo vệ được mình, vừa sống một cách bình thản.

(Nguồn: Baidu)