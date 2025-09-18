3 khoản chi tiêu vô hình khiến ví tiền vơi nhanh - hầu như gia đình nào cũng mắc

1. Chi phí điện, nước, gas… từ thói quen nhỏ

Nhiều người vẫn nghĩ tiền điện, nước chỉ vài trăm nghìn thì không đáng kể. Nhưng cộng dồn những thói quen vô tình lãng phí sẽ thành số tiền lớn.

- Bật điều hòa cả ngày dù không ở trong phòng.

- Đun nước sôi xong vẫn để ấm cắm điện.

- Mở vòi nước rửa bát liên tục thay vì dùng chậu.

Chị Lan (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Có tháng nhà tôi đi vắng nửa tháng, vậy mà tiền điện vẫn gần 800 nghìn. Sau mới biết do quên rút các thiết bị cắm chờ như nồi cơm, máy lọc nước.”

Trung bình, mỗi gia đình có thể mất thêm 300.000–500.000 đồng/tháng chỉ vì những thói quen tưởng nhỏ này.

2. Đặt dịch vụ định kỳ nhưng ít sử dụng

Ngày nay, hầu như gia đình nào cũng đăng ký ít nhất 1–2 dịch vụ định kỳ: truyền hình, internet tốc độ cao, ứng dụng giải trí, thậm chí là gói học trực tuyến cho con.

Vấn đề là nhiều dịch vụ ít dùng đến nhưng vẫn bị trừ tiền đều hàng tháng.

- Đăng ký cả 2–3 ứng dụng xem phim nhưng chỉ mở 1.

- Gói tập gym, yoga trả theo năm nhưng đi được vài buổi rồi bỏ.

- Mua gói dữ liệu điện thoại dung lượng cao nhưng không dùng hết.

Chị Hương (45 tuổi, TP.HCM) kể: “Tính lại tôi mới giật mình, cả nhà bỏ ra hơn 1,2 triệu/tháng cho các gói truyền hình, ứng dụng. Nhưng thực tế chỉ dùng 1 gói duy nhất.”

Trung bình, chi phí vô hình dạng này rút ví từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/tháng.

3. Những khoản “lặt vặt” nhưng đều đặn

Đây là khoản chi dễ bị bỏ qua nhất. Một ly cà phê 40.000, vài gói bim bim cho con, đôi khi thêm vài chiếc bánh ngọt “ăn cho vui miệng”. Nhìn riêng lẻ, không đáng bao nhiêu, nhưng cộng dồn lại sẽ thành số tiền lớn.

- Uống cà phê ngoài hàng 3 lần/tuần = 480.000/tháng.

- Mua đồ ăn vặt lặt vặt cho con = 300.000/tháng.

- Tiền ship hàng online “tiện tay” bấm mua = 200.000–300.000/tháng.

Chị Hương (38 tuổi, Hải Phòng) thừa nhận: “Tôi cứ nghĩ vài chục nghìn thì chẳng đáng gì. Đến lúc nhìn lại, hóa ra mỗi tháng mất hơn 1,5 triệu chỉ vì mấy thứ nhỏ nhỏ.”

Bảng tính minh họa: 3 khoản chi vô hình

Khoản chi vô hình Mất thêm mỗi tháng (đồng) Mất thêm mỗi năm (đồng) Điện, nước, gas lãng phí 400.000 4.800.000 Dịch vụ định kỳ dư thừa 800.000 9.600.000 Đồ lặt vặt + ship 1.200.000 14.400.000 Tổng cộng 2.400.000 28.800.000

Không kiểm soát, một gia đình có thể mất gần 30 triệu đồng/năm mà chẳng hề hay biết.

Làm thế nào để kiểm soát?

- Ghi chép chi tiêu: Dù bằng ứng dụng hay sổ tay, ghi lại giúp nhận ra khoản nào dư thừa.

- Kiểm tra dịch vụ định kỳ mỗi 3 tháng: Loại bỏ ngay những gói không dùng.

- Đặt giới hạn cho chi tiêu lặt vặt: Ví dụ 500.000/tháng, đủ thì dừng.

- Thay đổi thói quen nhỏ: Rút điện thiết bị không dùng, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Kết

Chi tiêu vô hình không phải là thứ xa xỉ, mà chính là những thói quen, dịch vụ và món nhỏ hàng ngày. Kiểm soát được 3 khoản này, gia đình có thể tiết kiệm thêm cả chục triệu mỗi năm – số tiền hoàn toàn đủ để lập một quỹ dự phòng, một chuyến du lịch, hoặc đơn giản là giúp ví tiền luôn đầy hơn.