3 giờ sáng, producer đình đám nhá hàng giọng Lisa (BLACKPINK) trong sản phẩm debut khiến fan tỉnh cả ngủ!

3 giờ sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam), khi ai nấy đều đang ngủ say thì DJ Snake bất ngờ đăng 1 chiếc story hé lộ bản thu âm mới cùng với Lisa (BLACKPINK). Trong đoạn clip ngắn, giọng Lisa vang lên cùng câu nói: "DJ Snake". Ngoài ra, nhìn trên màn hình máy tính mà DJ Snake đăng tải, có thể thấy phần được ghi "LISA_MAIN" (phần hát chính) và "LISA_CHO DB" (phần điệp khúc).

DJ Snake chia sẻ clip nhá hàng với giọng nói của Lisa (BLACKPINK)

Càng ngày càng rõ ràng, có vẻ như Lisa sẽ hợp tác cùng với DJ Snake trong màn debut solo tới. Nếu theo đúng như những gì truyền thông đưa tin về thời điểm Lisa debut là vào tháng 7 thì hiện tại, hẳn là Lisa đang gấp rút cho những công đoạn hoàn thiện ca khúc.

Lisa được dự đoán debut solo vào tháng 7

DJ Snake 2 lần nhá hàng về sự kết hợp cùng Lisa

Đây không phải lần đầu DJ Snake "thả thính" về việc đang kết hợp cùng với thành viên BLACKPINK. Cũng vào một đêm muộn ngày 20/5, DJ Snake đã đăng tải đoạn demo ngắn ngủi chỉ có đúng một câu hát tiếng Anh: "Play play all night with you" (tạm dịch: Chơi đùa, chơi đùa với anh suốt đêm khuya).

DJ Snake đã từng nhá hàng bản demo ca khúc collab với Lisa

Giờ đây việc của BLINK chính là ngồi "lót dép hóng" màn collab đặc biệt này giữa Lisa và DJ Snake. Nhưng lần sau có tung hint mới thì DJ Snake đừng có tung vào nửa đêm, rạng sáng nữa nhé, fan lại "giật mình" tỉnh giấc không ngủ được mất thôi:

- Đề nghị lần sau anh thả hint theo giờ hành chính để tụi em biết đường mà hóng.

- Cái giọng khiến dân tình mất ăn mất ngủ hic.

- 2 anh chị làm nhạc đến 3 giờ sáng luôn hả?

- Cái giọng nghe là muốn đổ gục rồi!

- Hóng màn debut của Lisa quá rồi.

- Nếu ai fan US-UK thì cũng biết ông Snake chơi nhạc là khỏi bàn luôn rồi. Bài nào trong list cũng hay xỉu. Dự là bài này chắc quẩy tung nóc đó.

Cùng ngồi "lót dép hóng" màn collab đặc biệt này giữa Lisa và DJ Snake thôi

