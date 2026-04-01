23.200 người xem và khen nỗ lực tiết kiệm của một người trên Threads: 100 triệu tiền mặt, 1 chỉ vàng vẫn chưa phải thứ đáng giá nhất

Vừa tiết kiệm, vừa mua vàng, vừa đầu tư và để dành được tiền mua những món đồ giá trị lớn mà không cần trả góp, bạn trẻ này khiến nhiều người phải khen - không chỉ bởi nỗ lực quản lý chi tiêu mà còn là cách tư duy về tiền.

Bài đăng trên trang Threads cá nhân của người này bắt đầu bằng câu hỏi: “Học cách quản lý tài chính đã giúp tôi đạt được điều gì?”. Và nhìn những gạch đầu dòng này xem, chắc chắn ai cũng hiểu: Tiền hay vàng đều đáng quý, nhưng thứ giá trị nhất có lẽ chính là cảm giác “không còn áp lực tài chính như lúc trước nữa”.

Bài đăng đạt 23.200 lượt xem và thu hút nhiều tương tác trên Threads

“100 triệu không phải số tiền quá lớn, nhưng 100 triệu ở tuổi 25 thì khác. Thứ đáng giá nhất không phải là số tiền hay vàng, hay chứng chỉ quỹ, mà là em đã bắt đầu sớm thay vì trì hoãn và duy trì được thói quen tiết kiệm, đầu tư. Cảm nhận cá nhân của chị thôi, là tiết kiệm được 100 triệu đầu tiên khó lắm do trong quá trình đó mình hay trì hoãn, chứ đạt được rồi thì lên mốc 200 triệu, 300 triệu rồi 500 triệu sẽ nhanh hơn nhiều” - một người bình luận.

“25 tuổi mà thế này là giỏi rồi á. Chứ hồi 25 tuổi, chị kiếm được đồng nào là xào luôn đồng đó chứ chẳng biết dành dụm gì, đầu tư hay mua vàng lại càng không. Giờ hối hận tiếc rẻ thì cũng muộn rồi” - một người bày tỏ.

“Đúng là không gì sướng bằng cảm giác nhìn nỗ lực của mình bắt đầu thành hình. Mình cũng đầu tư chứng chỉ quỹ, mỗi tháng tầm 1 triệu, ban đầu chẳng thấy lãi mấy cũng nản nhưng lại nghĩ chẳng đầu tư thì cũng tiêu linh tinh hết, thế là thôi lại rót thêm 1 triệu. Cũng phải sang năm thứ 2 mới thấy rõ khoản sinh lời, cứ chậm mà chắc là ok vui rồi” - một người chia sẻ.

“Cố duy trì thói quen đầu tư, mua vàng thêm độ 1 năm nữa là bắt đầu không thiết tiêu tiền nữa đâu, đảm bảo luôn ấy. Bởi vì cứ nhìn khoản đầu tư sinh lời rồi thấy cũng mua được kha khá vàng là ham lắm, tự động muốn dành dụm để mua thêm vàng hoặc đầu tư thêm. Mình cũng thế” - một người bình luận.

3 điều cần làm để hình thành thói quen và tư duy quản lý tài chính cá nhân

1. Bắt đầu từ việc “biết tiền đi đâu”

Quản lý tài chính không bắt đầu từ việc kiếm nhiều hơn, mà từ việc hiểu rõ mình đang tiêu gì mỗi ngày. Việc ghi chép chi tiêu, dù đơn giản bằng note điện thoại hay một file Excel, cũng giúp bạn nhìn ra những khoản tưởng nhỏ nhưng cộng lại rất lớn.

Khi đã có bức tranh rõ ràng, việc điều chỉnh sẽ dễ hơn rất nhiều. Quan trọng là duy trì đều đặn trong ít nhất vài tháng để hình thành nhận thức: tiền không “tự hết”, mà luôn có lý do cụ thể. Đây chính là bước nền để xây dựng tư duy kiểm soát tài chính thay vì để dòng tiền trôi tự do.

2. Đặt nguyên tắc trước khi tiêu

Nhiều người chỉ nghĩ đến tiết kiệm khi cuối tháng còn dư, nhưng cách này gần như không hiệu quả. Một thói quen tốt là đặt ra nguyên tắc ngay từ đầu: Chia thu nhập thành các phần rõ ràng (chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư…) ngay khi nhận lương.

Khi tiền đã được “gắn nhiệm vụ”, việc chi tiêu sẽ tự động có giới hạn mà bạn không cần tự tạo áp lực cho bản thân. Điều này giúp bạn chuyển tư duy từ “tiêu rồi mới tính” sang “tính trước rồi mới tiêu” - một khác biệt nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến khả năng tích lũy lâu dài.

3. Xây dựng kỷ luật nhỏ, thay vì mục tiêu lớn

Rất nhiều người đặt mục tiêu tài chính lớn nhưng lại bỏ cuộc sớm vì thấy quá xa vời. Thực tế, thói quen tài chính được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng lặp lại đều: Tiết kiệm một khoản cố định mỗi tháng, hạn chế mua sắm theo cảm xúc, hay dành thời gian xem lại chi tiêu mỗi tuần.

Những việc này không tạo ra kết quả ngay lập tức, nhưng lại giúp hình thành “kỷ luật tiền bạc” - yếu tố quan trọng hơn cả thu nhập. Khi kỷ luật đã trở thành phản xạ, việc quản lý tài chính không còn là cố gắng, mà trở thành thói quen tự nhiên.