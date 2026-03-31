Vietcombank cảnh báo khẩn đến người gửi tiền

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo các ấn phẩm truyền thông mang thương hiệu ngân hàng để lừa đảo, thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo Vietcombank, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải các poster, hình ảnh quảng cáo lãi suất hấp dẫn nhưng thực chất là giả mạo. Các ấn phẩm này được thiết kế tinh vi, sử dụng logo, màu sắc nhận diện tương tự Vietcombank nhằm tạo lòng tin với người xem.

Đáng chú ý, các poster giả mạo thường gắn kèm mã QR. Khi người dùng quét mã, thiết bị có thể hiển thị số điện thoại lạ hoặc dẫn tới các trang web giả mạo. Tại đây, các đối tượng tiếp tục đóng giả nhân viên ngân hàng, dụ dỗ khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng hoặc dữ liệu thẻ, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình trạng trên, Vietcombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật như số thẻ, mã OTP, tên đăng nhập hay mật khẩu ngân hàng số cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Ngân hàng nhấn mạnh không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này.

Đồng thời, người dùng cần tránh quét mã QR từ các nguồn không rõ ràng, không chia sẻ các nội dung nghi giả mạo để hạn chế việc lan truyền thông tin lừa đảo. Khách hàng chỉ nên theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Vietcombank như website và fanpage có xác thực.

Trong trường hợp nghi ngờ đã cung cấp thông tin cho kẻ gian, Vietcombank khuyến nghị khách hàng cần nhanh chóng khóa thẻ hoặc tài khoản bằng cách gọi đến hotline 24/7, liên hệ tổng đài dành cho khách hàng ưu tiên hoặc chủ động khóa trên ứng dụng VCB Digibank.

Ngân hàng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các cảnh báo rủi ro để chủ động phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.