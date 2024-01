2024 của Lisa: "Mở bát" hội chị em BLACKPINK diễn solo, lộ kế hoạch comeback, có động thái quyết làm dâu nhà hào môn?

Bên cạnh tour diễn thế giới BORN PINK cùng BLACKPINK, em út Lisa đã trải qua một năm 2023 với rất nhiều "kiếp nạn" cùng hàng loạt tranh cãi. Từ việc trình diễn thoát y ở hộp đêm nhạy cảm tại Pháp, Lisa đã gặp rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng quốc tế. Cô dính nghi vấn bị "phong sát" bởi đất nước tỷ dân Trung Quốc và thậm chí còn bị yêu cầu rời nhóm BLACKPINK.

Không chỉ thế, có thời điểm Lisa còn vướng nghi vấn bất mãn với chị em cùng nhóm - Jennie. Tuy nhiên sau tất cả, em út BLACKPINK vẫn đang tỏa sáng và không hề bị các nhãn hàng quay lưng như nhiều tin đồn trước đó.

Hay việc "bằng mặt không bằng lòng" với Jennie cũng được đích thân Lisa có động thái ngầm đáp trả khiến không ít fan "hả dạ" vì những tin đồn vô căn cứ. Sau một năm đầy biến động cùng việc không tái ký hợp đồng cá nhân với YG, 2024 của Lisa đang hứa hẹn sẽ có nhiều điểm sáng đáng mong đợi.

Là thành viên BLACKPINK đầu tiên có sân khấu solo ngay đầu năm 2024

Mới đây, truyền thông Pháp đã đưa tin Lisa sẽ quay trở lại sân khấu đêm nhạc từ thiện nổi tiếng tổ chức ở nhà thi đấu Accor (Paris, Pháp) vào ngày 26/1/2024. Đây cũng là đêm nhạc mà BLACKPINK từng vinh dự góp mặt và trình diễn vào đầu năm 2023 nhưng lần trở lại này sẽ chỉ có sự hiện diện của một mình Lisa.

Bên cạnh Lisa, đêm nhạc sẽ còn có sự xuất hiện của những ngôi sao đình đám khác như Stray Kids, Pharrell Williams, Maroon 5… Đây chắc chắn sẽ là sân khấu đáng mong chờ khi Lisa lần đầu trình diễn tại một đêm nhạc mà không có các thành viên còn lại của BLACKPINK trong năm 2024.

Lisa sẽ có sân khấu solo đầu tiên trong năm 2024 tại đêm nhạc ở Pháp vào ngày 26/1

Rộ nghi vấn lấn sân làm diễn viên trong bộ phim "bom tấn" huyền thoại Hollywood

Lisa không phải lần đầu đóng phim bởi từ khi còn nhỏ, cô nàng đã góp mặt trong một số bộ phim của Thái Lan. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tin đồn Lisa góp mặt trong bộ phim "bom tấn" khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Cụ thể, trang tin Vouge Thái Lan đăng tải một bài viết với tiêu đề "Tin đồn! Lisa BLACKPINK có thể đang tham gia quay bộ phim The Walking Dead ở Paris" . Tin đồn này bất ngờ rộ lên được cho là do truyền thông đã phát hiện tài khoản chính thức của The Walking Dead đã ấn theo dõi Lisa trên Instagram.

Nam diễn viên Norman Reedus (đảm nhận vai diễn Daryl Dixon trong The Walking Dead ) cũng đã theo dõi nữ idol. Trước đó, cả hai còn cùng đi xem bóng đá, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Newcastle United tại Pháp vào tháng 11 vừa qua.

Dù hiện tại, tất cả chỉ là lời đồn đoán thông qua một số hint nhỏ nhưng cư dân mạng dã vô cùng phấn khích. Bởi lẽ The Walking Dead vốn là một tựa phim xác sống huyền thoại nổi đình đám trên toàn thế giới. Nếu việc Lisa tham gia The Walking Dead là thật, dù là vai diễn lớn hay nhỏ thì cũng là một điều đáng tự hào.

Khoảnh khắc Lisa xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Norman Reedus của "bom tấn" The Walking Dead

Lisa sẽ comeback solo với album riêng vào tháng 2/2024?

Cách đây ít ngày, mạng xã hội X (Twitter) đã xôn xao thông tin Lisa sẽ comeback ngay trong tháng 2/2024 bằng một album mang tựa đề Tears. Theo đó trên nền tảng Spotify, cộng đồng mạng đã phát hiện tài khoản của Lisa có liên kết đến album Tears và được pre-order (đặt trước) vào ngày 2/2/2024. Điều này khiến cho không ít fan của Lisa phấn khích và cho rằng em út BLACKPINK sẽ sớm comeback solo vào đầu năm.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra đây dường như là một sai sót từ Spotify. Bên cạnh đó, việc Lisa comeback bằng một album ngay tháng 2 cũng khiến nhiều người chỉ ra điểm vô lý về cả thời gian lẫn chuyên môn. Dẫu vậy, đây cũng là một tín hiệu cho thấy người hâm mộ đang rất mong chờ màn tái xuất của Lisa sau album solo đầu tay vào năm 2021 mang tên LALISA.

Hình ảnh khiến không ít người hiểu lầm Lisa sẽ comeback solo ngay tháng 2/2024

Quyết làm dâu nhà hào môn nhờ tiết lộ một động thái?

Trong bài phỏng vấn cùng tạp chí Elle của Đài Loan (Trung Quốc) mới đây, Lisa đã tiết lộ những dự định sắp tới của mình. Theo đó cô cho biết muốn dành thời gian cho gia đình, thiền định và đặt ra cho bản thân những thử thách như học một ngôn ngữ mới, cụ thể là tiếng Pháp.

Điều này khiến cho cộng đồng mạng đặt nghi vấn Lisa đang quyết tâm học ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của bạn trai CEO để sớm làm dâu nhà hào môn.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự cho việc muốn học tiếng Pháp này của Lisa được chính cô chia sẻ: "Lý do lớn nhất khiến tôi muốn học tiếng Pháp là vì cháu gái tôi không nói được tiếng Thái nên tôi phải học tiếng Pháp".

Được biết cháu gái Lisa cùng bố mẹ đang sinh sống tại Pháp và đây chính là lý do khiến cho em út BLACKPINK quyết tâm học tiếng Pháp để có thể trò chuyện với cháu gái mình.

Cháu gái Lisa hiện đang sinh sống tại Pháp nên đây chính là nguyên nhân khiến cô quyết tâm học tiếng Pháp trong năm 2024

Lisa đích thân khẳng định đang chuẩn bị rất nhiều điều đặc biệt để dành tặng BLINK trong năm 2024

Cũng trong bài phỏng vấn với tạp chí Elle, Lisa cho biết cô đang có rất nhiều dự định đặc biệt để dành tặng cho BLINK. Với việc không tái ký hợp đồng cá nhân với YG, chắc chắn những dự án solo của Lisa sẽ được cô đẩy mạnh trong năm 2024 và song hành với những hoạt động chung cùng BLACKPINK.

Đây chắc chắn sẽ là một năm đáng mong chờ của các thành viên BLACKPINK nói chung và Lisa nói riêng khi đánh dấu một trang "lịch sử" mới sau 7 năm hoạt động dưới trướng YG. Bên cạnh đó, sau một năm đầy những "biến cố", người hâm mộ cũng hy vọng Lisa sẽ có những đường hướng đúng đắn để phát triển sự nghiệp cá nhân theo một cách tích cực nhất. Với chia sẻ từ Lisa, hy vọng rằng 2024 sẽ là một năm đầy hứa hẹn với sự tỏa sáng không ngừng của em út BLACKPINK.