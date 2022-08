2 thói quen xấu vào buổi tối có thể dẫn đến ung thư hoặc đột tử

Buổi tối là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi nhưng nhiều người lại dùng thời gian này để làm những việc gây hại cho sức khỏe. Từng hành động nhỏ tưởng chừng không nghiêm trọng nhưng lại gây ra hậu quả theo thời gian, nó khiến sức đề kháng suy giảm, từ đó gây ra các căn bệnh mãn tính nguy hiểm, bao gồm cả ung thư.

2 thói quen xấu buổi tối có thể dẫn đến ung thư hoặc đột tử

1. Thức khuya

- Gây ung thư

Từ năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã liệt kê thức khuya là "yếu tố có thể gây ung thư". Thức khuya trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng miễn dịch và thậm chí gây ung thư, với phụ nữ là ung thư vú và với nam giới là ung thư tuyến tiền liệt.

Thức khuya trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng miễn dịch và thậm chí gây ung thư.

Website của bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Mỹ) giải thích điều này là do sự gián đoạn thời gian sinh học trong cơ thể. Thời gian sinh học có nhiệm vụ điều khiển các hoạt động, trong đó có cả giấc ngủ. Nếu bị cưỡng lại, nó có thể dẫn đến các rối loạn trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư vú, ruột kết, buồng trứng và tuyến tiền liệt.



Ngoài ra, thức khuya cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nên nhớ rằng ban đêm hệ thần kinh giao cảm của con người sẽ nghỉ ngơi, vì ban ngày nó đã hoạt động rất mạnh để giúp con người làm việc và sinh hoạt. Nhưng những người thức khuya thì thần kinh giao cảm vẫn phải hoạt động mạnh. Như vậy, ngày hôm sau chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, sa sút tinh thần, đầu óc căng thẳng, trí nhớ kém, khó tập trung tư tưởng, phản ứng chậm, hay quên, chóng mặt, nhức đầu… Lâu ngày sẽ dẫn đến bị bệnh suy nhược thần kinh.

- Dẫn đến đột tử

Thức khuya và làm việc quá giờ có thể dẫn đến kiệt sức, lúc này có thể gây tăng huyết áp, hình thành cục huyết khối. Huyết khối ở mạch máu não hay cơ tim sẽ gây ra những cơn đột quỵ rất đáng sợ.

2. Tắm đêm

Bàn về thói quen tắm đêm, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Tắm đêm là một thói quen cực kỳ nguy hiểm, bởi ban đêm thuộc về âm, nhiệt độ lúc này giảm xuống thấp nhất trong ngày nên có thể tổn hại cho sức khỏe. Đặc biệt, tắm đêm khiến con người dễ trúng gió, nhiễm bệnh, dễ đau đầu, đột quỵ.

Theo các bác sĩ, nhiệt độ ban đêm thường hạ thấp cùng với nhiệt độ nước tắm không phù hợp khiến cơ thể phải tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Mạch máu não bị co lại quá đột ngột có thể gây đột quỵ do nhồi máu não, có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp dẫn tới đột qụy.

Bác sĩ khuyến cáo, mọi người nên tạo thói quen tắm sớm, nhất là trong những ngày thời tiết lạnh giá. Thời điểm tốt nhất để tắm nên vào buổi sáng hoặc buổi tối trước 20h. Tuyệt đối không tắm sau 23h.

Vậy chúng ta nên làm gì vào buổi tối để đảm bảo có sức khỏe tốt nhất?

- Hãy đọc sách: Các nhà khoa học từ Đại học Sussex (Anh) đã chỉ ra rằng đọc sách là cách tốt nhất để thư giãn vào buổi tối bởi lúc này bộ não của bạn hoạt động rất tốt. Đọc sách còn giúp bạn tránh dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay - những tác nhân gây nên khó ngủ. Mỗi tối bạn chỉ cần dành 6 phút cho một cuốn sách là đủ để giảm căng thẳng và thư giãn cơ bắp.

- Chải tóc: Chải tóc trước khi ngủ giúp tẩy sạch tế bào chết, bụi bẩn và dầu trên da, đồng thời massage nhẹ bằng lược còn thúc đẩy việc cung cấp máu lên não, đảm bảo thư giãn cho buổi tối. Tuy nhiên, bạn không nên chải tóc quá nhiều. Nhà tạo mẫu Sam Burnett đến từ Anh Quốc khẳng định chỉ cần chải tóc 2-3 lần một ngày là đủ, nếu không tóc sẽ trở nên bết dầu và dễ gãy.

Nguồn: Brightside, Aboluowang