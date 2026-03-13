2 thành phố của Việt Nam bất ngờ lọt top tốt nhất thế giới 2026

Ngày 12/3, tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out (Anh) công bố danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026, dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố cùng ý kiến từ hơn 100 chuyên gia và cây bút địa phương. Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng năm nay có tới 2 đại diện của Việt Nam góp mặt, gồm Hà Nội và TP.HCM.

Hà Nội

Trong danh sách, Hà Nội đứng ở vị trí 25. Theo mô tả của Time Out, thủ đô Việt Nam là nơi vẫn giữ được nét xưa cũ đặc trưng giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ. Nhiều thành phố châu Á đang phát triển thường được gọi là sự pha trộn giữa "cũ và mới", nhưng ở Hà Nội, yếu tố truyền thống vẫn chiếm ưu thế dù đô thị này đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

(Ảnh: Mauvries / Shutterstock)

Theo Time Out, trong tương lai gần, thành phố được dự báo sẽ thay đổi đáng kể với hàng loạt dự án lớn. Một nhà hát opera mới với mái vòm khảm xà cừ đang được xây dựng bên Hồ Tây và dự kiến mở cửa vào năm 2027. Cùng thời điểm đó, dự án sân vận động Trống Đồng với sức chứa khoảng 135.000 chỗ - được kỳ vọng trở thành sân bóng đá lớn nhất thế giới - cũng đã được khởi công.

Tuy nhiên, theo Time Out, điều làm nên sức sống của Hà Nội không chỉ nằm ở những dự án quy mô lớn mà còn ở nhịp sống sôi động ở cấp độ đường phố. Trong khi khách du lịch vẫn ngồi nhâm nhi bia hơi, một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam đang xây dựng nên bối cảnh nightlife ngày càng hấp dẫn. Những quán bar như Workshop14, The Haflington hay Nê Cocktail Bar đã góp mặt trong các bảng xếp hạng bar đáng chú ý của châu Á. Đáng nói, các địa điểm này đều do người Việt vận hành và phục vụ chủ yếu khách Việt - điều khá ấn tượng với một thành phố mà chỉ khoảng một thập kỷ trước, hoạt động giải trí ban đêm vẫn chịu nhiều giới hạn.

Theo kết quả khảo sát, Hà Nội cũng được cư dân địa phương đánh giá cao ở nhiều khía cạnh. 62% người được hỏi cho rằng chi phí ăn uống tại đây khá rẻ, trong khi 80% nói việc thưởng thức cà phê rất dễ tiếp cận. Ngoài ra, 73% đánh giá cao ẩm thực, 67% hài lòng với nightlife, và 72% cho biết thành phố là nơi dễ kết bạn.

TP.HCM

Trong khi đó, TP.HCM đứng ở vị trí 38 và được Time Out gọi là một "thành phố không bao giờ đứng yên". Chỉ cần quan sát các giao lộ đông đúc của TP.HCM cũng đủ thấy nhịp sống sôi động đặc trưng của đô thị này.

(Ảnh: Sean Hsu / Shutterstock)

Theo Time Out, năm 2026, làn sóng sáng tạo mới được cho là đang định hình rõ nét diện mạo thành phố. Cuối năm ngoái, UNESCO đã công nhận TP.HCM là "Thành phố sáng tạo về điện ảnh", trở thành địa điểm đầu tiên tại Đông Nam Á đạt danh hiệu này. Liên hoan phim quốc tế TP.HCM - sự kiện lần đầu tổ chức đã thu hút khoảng 280.000 lượt khách - dự kiến sẽ quay trở lại trong năm 2026.

Ở lĩnh vực ẩm thực, thế hệ đầu bếp trẻ cũng đang góp phần tạo nên câu chuyện mới cho thành phố. Nhà hàng CieL tại Thảo Điền gây chú ý khi giành sao Michelin ngay lần đầu ra mắt dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Việt Hồng Lê - người cũng nhận giải Michelin Young Chef Award. Trong khi đó, nhà hàng Coco Dining của đầu bếp Thanh Vương Võ cũng vừa được trao sao Michelin. Nhiều mô hình ẩm thực mới cũng xuất hiện, như Tales by Chapter - nhà hàng fine dining thuần chay, không rác thải đầu tiên của thành phố, hay Med, quầy bar chuyên đồ uống không cồn với hơn 30 loại mocktail.

Time Out cho rằng hiện tại là thời điểm thích hợp để ghé thăm TP.HCM, đặc biệt khi sân bay quốc tế Long Thành - dự án được kỳ vọng trở thành một trong những sân bay lớn nhất Đông Nam Á - dự kiến bắt đầu khai thác chuyến bay thương mại từ giữa năm 2026. Công trình này sẽ giúp mở thêm nhiều đường bay thẳng dài từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Theo khảo sát của Time Out, 75% cư dân TP.HCM đánh giá cao ẩm thực của thành phố, 70% hài lòng với nightlife, và 75% cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây. Cũng có 75% người nói rằng việc kết bạn ở TP.HCM khá dễ dàng.

Việc Hà Nội và TP.HCM cùng xuất hiện trong bảng xếp hạng của Time Out phần nào cho thấy sức hút ngày càng lớn của các đô thị Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu. Không chỉ sở hữu ẩm thực đặc sắc và nhịp sống sôi động, hai thành phố này còn đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dự án mới, góp phần khiến Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng được du khách quốc tế quan tâm.