2 nhóm nhạc thần tượng sở hữu những diễn viên thực lực bậc nhất K-pop

ZE:A

ZE:A là nhóm nhạc nam gồm có 9 thành viên, ra mắt vào ngày 7/1/ 2010, dưới trướng Star Empire Entertainment.

Ra mắt đã lâu nhưng lại không gặt hái được quá nhiều thành công trong âm nhạc, nhóm đã thông báo kết thúc hợp đồng với công ty quản lý và tan rã vào năm 2017. Tuy nhiên, ZE:A lại may mắn có nhiều thành viên solo ở mảng diễn xuất và show giải trí đã có chỗ đứng ở Kbiz, điển hình phải kể đến 2 cái tên Im Siwan và Park Hyung Sik.

Im Siwan

Là một diễn viên biết cách thay đổi và không đóng khung trong bất cứ hình tượng nào, Siwan luôn khiến người xem bất ngờ bởi những dự án đa dạng mình chọn lựa.

Với ngoại hình tươi sáng và khuôn mặt baby, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng anh chỉ hợp với những vai “chàng trai nhà bên”, nhưng bất chấp những định kiến, Siwan nổi lên như một hiện tượng mà bất cứ mọt phim nào cũng không thể bỏ qua.

Từng có danh tiếng khi ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thần tượng ZE:A, Siwan gây chú ý khi góp mặt với một vai diễn phụ trong bom tấn cổ trang “The Moon Embracing The Sun” (Mặt trăng ôm mặt trời)”. Nhưng chỉ khi thủ vai nhà hoạt động sinh viên trẻ tuổi trong bộ phim điện ảnh Hàn Quốc về đề tài luật sư “The Attorney” (Người luật sư), Siwan mới bắt đầu gây được tiếng vang.

Anh thể hiện sự trưởng thành của mình với tư cách là một diễn viên khi vào vai Jang Geu Rae trong “Misaeng” (Mùi đời), một kì thủ cờ vây xuất sắc và đầy tham vọng nhưng phải từ bỏ con đường chuyên nghiệp.

Jang Geu-rae được nhận vào làm nhân viên hợp đồng tại một công ty thương mại lớn và bắt đầu cuộc sống văn phòng với không một chứng chỉ hay kĩ năng nào. Anh chàng chỉ có thể vận dụng khéo léo những chiến lược trên bàn cờ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Từ đóng vai một kẻ lừa đảo gian trá trong phim “One Line” (Độc đạo) đến cảnh sát chìm trà trộn trong một băng đảng ma túy trong “The Merciless (Cuộc chiến ngầm)”, tiếp theo là “Emergency Statement” (Tình huống khẩn cấp) và “Unlocked” (Mở khóa), các vai diễn trong phim của Siwan đã cho thấy sự đa dạng trong nhân vật của anh chàng này.

Sức hút bẩm sinh của Siwan còn được thể hiện qua những bộ phim truyền hình nổi bật như “The King Loves” (Khi nhà vua yêu), vai một thái tử đầy tham vọng, chàng nhà văn trong “Strangers From Hell” (Người lạ đến từ địa ngục), một tuyển thủ điền kinh quốc gia trong “Run On” (Bước chạy tới trái tim) hay vai một thiên tài toán học cô đơn trong “Summer Strike” (Hè rồi, nghỉ việc thôi!).

Dù là bất cứ thể loại nào, Im Siwan luôn thể hiện được khả năng nhập vai xuất sắc của mình. Người xem hiện tại rất mong chờ vào sự xuất hiện của anh trong “Squid Game 2” (Trò chơi con mực 2).

Park Hyung Sik

Nếu dùng một từ để miêu tả phong thái của Park Hyung Sik, thì đó chính là “vô tư lự” hoặc “ung dung”. Sự quyến rũ trẻ trung và sự hiện diện đầy phong cách trên màn ảnh đã khiến anh trở thành bậc thầy của thể loại hài-lãng mạn.

Khi chia sẻ mong muốn được thử thách bản thân nhiều hơn, những lựa chọn gần đây của nam diễn viên đã cho thấy sự đa dạng và biến hóa linh hoạt của anh ở địa hạt diễn xuất. Ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm ZE:A, Hyung Sik cũng ghi lại nhiều dấu ấn đáng nhớ ở bộ môn nghệ thuật thứ 7 như người bạn cùng nhóm Im Siwan.

Gây chú ý nhờ vai diễn phụ trong dàn diễn viên sáng giá của “The Heirs” (Những người thừa kế) gây sốt một thời và chàng trai giàu có dũng cảm chiến đấu vì tình yêu của mình trong “High Society” (Xã hội thượng lưu), nhưng Hyung Sik đã chứng minh mình là một viên ngọc quý nhờ vào vai diễn chàng CEO đáng yêu trong “Strong Woman Do Bong Soon” (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong-soon) và chàng thái tử mang nhiều gánh nặng trong “Hwarang” (Hoa Lang).

Qua nhiều năm, màn trình diễn trưởng thành và đa sắc thái của anh trong phim chính kịch về luật pháp “Suits” (Luật sư đấu trí), vai cảnh sát cứu thế giới khỏi tận thế trong “Happiness” (Chung cư có độc) cũng như chàng thế tử đau khổ bởi lời nguyền trong “Our Blooming Youth” (Thanh xuân nguyệt đàm) đã giúp anh được giới phê bình đánh giá cao.

2PM

Ngày 4/9/2008, 2PM chính thức ra mắt. Gà nhà JYP gây ấn tượng mạnh với công chúng bằng hình ảnh mạnh mẽ, nổi loạn và nam tính, khác với concept "đẹp như hoa" của các boygroup lúc bấy giờ. Điểm khác biệt này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan Kpop dành cho nhóm.

Sau 15 năm, mỗi thành viên đều đã có hướng đi riêng cho mình và đạt được những thành công nhất định. Đặc biệt ở mảng diễn xuất, hai chàng trai này của 2PM tỏa sáng nổi bật nhờ những vai diễn ấn tượng và có chiều sâu.

Lee Jun Ho

Sở hữu đôi mắt biết nói theo đúng nghĩa đen, Lee Jun Ho là một cái tên tiêu biểu khi nhắc tới những ca sĩ thần tượng có đam mê với sự nghiệp diễn xuất. Điển trai, hấp dẫn, Jun Ho luôn là người nghệ sĩ xuất sắc trên cả sân khấu và màn ảnh.

Là ca sĩ, nhạc sĩ, biết sáng tác nhạc, sở hữu kỹ năng vũ đạo thần sầu, đặc biệt là giọng hát với âm sắc phong phú đáng kinh ngạc, Jun Ho luôn là cây hút fan của nhóm nhạc nổi tiếng 2PM.

Nhưng anh không chỉ làm tốt điều đó, Jun Ho luôn biết cách thay đổi, làm mới mình. Junho thể hiện sự linh hoạt của mình trên màn ảnh bằng cách không giới hạn bản thân trong bất kỳ thể loại hay định dạng nào.

Từ vai cung nam đầu tiên của Joseon trong phim điện ảnh “Homme Fatale” đến chàng đầu bếp lạnh lùng trong bộ phim hài lãng mạn “Wok of Love” (Chảo lửa tình yêu), anh còn hóa thân xuất sắc vào vai người con trai với kế hoạch báo thù để bảo vệ cha mình trong “Confession” (Lời thú tội).

Anh vào vai một chàng giám đốc lạnh lùng và cứng rắn trong “Good Manager” (Sếp Kim đại tài), nhưng trong “Just Between Lovers” (Khoảng cách tình yêu), Junho là chàng trai với đầy nỗi đau đớn khi cố gắng hàn gắn quá khứ bi thương của mình.

Đặc biệt, Jun Ho ghi dấu xuất sắc với vai Thế tử Lee San si tình, uy nghiêm nhưng chỉ dịu dàng với người cung nữ mình yêu trong “The Red Sleeve” (Cổ tay áo màu đỏ), bom tấn phim cổ trang năm 2021 của nhà đài MBC. Diễn xuất ấn tượng trong bộ phim này đã giúp anh giành được giải thưởng Baeksang danh giá cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Jun Ho một lần nữa chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình khi nhanh chóng chuyển hướng sang vai anh chàng giám đốc giám đốc Gu Won cáu kỉnh, ghét nụ cười nhưng lại đáng yêu và ngốc nghếch bất ngờ khi theo đuổi người con gái mình yêu trong “King the Land” (Khách sạn vương giả).

Với khả năng diễn xuất bẩm sinh, Lee Jun Ho thể hiện mình là một trong những đối thủ “đáng gờm” trên sân chơi nghệ thuật khó nhằn này.

Taecyeon

Tự tin là ấn tượng đầu tiên khi mọi người nhìn vào Taecyeon - vốn dĩ anh đã là người có sự nghiệp cực kỳ phát triển với tư cách rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và doanh nhân.

Là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 2PM, Taecyeon hoàn toàn phù hợp với vai Jin Guk nổi loạn nhưng tài năng và độc lập trong “Dream High” (Bay cao ước mơ).

Từ vai cảnh sát tân binh nóng nảy trong “Who Are You” (Em là ai), hay nhà trừ tà có khả năng nhìn thấy ma độc nhất vô nhị trong “Bring it on Ghost” (Chiến nào, ma kia!), anh cũng gây được ấn tượng với vai diễn phản diện tâm thần máu lạnh đáng sợ Jang Joon Woo trong “Vincenzo”.

Taecyeon thử sức với đa dạng vai diễn như một người đàn ông có thể dự đoán thời điểm tử vong của ai đó trong “The Game: Towards Zero” (Tiên Tri Thần Thám), một ám hành ngự sử triều đình muốn mở một cửa hàng bánh bao trong “Secret Royal Inspector & Joy” (Ngự sử tài ba & Quý cô thông thái), hay bộ phim kinh dị tội phạm bí ẩn “Blind” (Tội ác vô hình).

Trong dự án gần đây nhất - bộ phim hài lãng mạn “Heartbeat” (Nhịp đập trái tim), anh vào vai một ma cà rồng đang chờ được biến thành người. Thành viên 2PM khiến khán giả nhiều lần phải bật cười vì những hành động khác người của mình khi cố gắng thích nghi với thời đại.

Điều khiến người xem ấn tượng về Taecyeon là cách anh tận hưởng công việc của mình - không vội vã, vui vẻ, thoải mái và hoàn toàn hòa mình vào câu chuyện.