Cặp đôi bùng nổ nhan sắc được hóng nhất hiện tại: Đàng trai đẹp lấn lướt bạn diễn nhờ visual lọt top đầu Kpop

Chỉ còn vài ngày nữa là bộ phim My Lovely Liar (Đừng Nói Dối Em) sẽ chính thức lên sóng. Hiện phim đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả bởi sức hút mạnh mẽ từ cặp đôi chính "bùng nổ visual": Kim So Hyun và nam idol Hwang Minhyun. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác chung với nhau trong một dự án và chỉ cần nhìn qua loạt ảnh tĩnh, khán giả đã bấn loạn trước sự đẹp đôi của hai người.



Nhìn những hình ảnh chụp chung của cặp đôi Hyun - Hyun cũng như cả dàn diễn viên chính My Lovely Liar, nhiều khán giả thậm chí còn đùa rằng nam chính Minhyun mới là người "cân visual" của cả phim. Thực chất, Minhyun vẫn luôn nổi tiếng bởi visual cực phẩm của mình, anh thậm chí còn được Dispatch chọn là một trong tám nam idol có visual đỉnh nhất Kpop, xếp chung với Cha Eun Woo - người được mệnh danh là "thiên tài khuôn mặt". Thế nên cũng dễ hiểu khi dù đứng cạnh nam hay nữ thì Minhyun cũng rất nổi bật.

Hiện tại, ngoài nhan sắc của hai diễn viên chính thì nội dung phim mới mẻ cũng là một điểm giúp My Lovely Liar được nhiều khán giả mong chờ. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của Kim So Hyun sau 2 năm vắng bóng kể từ dự án cổ trang gặp nhiều bất trắc Sông Đón Trắng Lên. Trong phim, cô vào vai Mok Sol Hee - một cô gái có khả năng siêu nhiên khi nghe thấy những lời nói dối trong suy nghĩ của người đối diện, bởi vậy cô luôn bị mất niềm tin vào cuộc sống. Sol Hee coi năng lực này giống như một lời nguyền mà thần linh giáng xuống đầu mình, khiến cô không thể sống thoải mái như người bình thường.

Trong khi đó, Minhyun sẽ vào vai chàng hàng xóm điển trai sống ẩn dật có tên Kim Do Ha. Anh phải sống ẩn dật suốt nhiều năm vì một bí mật không thể nói ra. Sau một khoảng thời gian dài sống cuộc sống tách biệt với xã hội, Kim Do Ha cuối cùng cũng tìm ra lý do để cười trở lại khi cô hàng xóm Mok Sol Hee xuất hiện. Đây cũng là vai chính thứ hai của Minhyun, một idol lấn sân diễn xuất được đánh giá khá cao, sau thành công từ bộ phim cổ trang, giả tưởng gần đây - Alchemy of Souls.

Nguồn ảnh: tvN