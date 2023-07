Không thể cứu vãn nổi phim có NSND Lê Khanh, diễn viên Việt Hoa

Nơi Giấc Mơ Tìm Về sẽ khép lại sau 45 tập phim . Chỉ còn hai tập nữa là kết thúc nhưng kịch bản phim có nhiều sạn khiến khán giả đặt câu hỏi. Sau khi biết mình không phải cháu ruột của bà Lan (NSND Lê Khanh), Gia An (Lãnh Thanh) liên tục biết thêm bí mật về bố mẹ đẻ.

Ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) rủ ông Quyền - bố Gia An - và chồng bà Lan chung tiền mua một miếng đất nhưng gặp rủi ro nên không thể bán lại. Bố Gia An phải vay tín dụng đen để mua đất, đến khi lãi "mẹ đẻ lãi con", ông Quyền đưa vợ đi trốn và gây tai nạn, chồng bà Lan cũng qua đời trong vụ này.

Gia An dọn về nhà cũ của bố mẹ ruột. Ảnh: CMH.

Ngay lập tức, Gia An thay đổi thái độ với bà Lan. Anh còn nảy sinh ý định xấu với công ty La La. Phương bênh vực bà Lan, cũng bị Gia An mắng. Gia An oán trách bà Lan vì không trả lại số cổ phiếu gốc để cứu mẹ mình. Sau đó, anh lại biết sự thật chính mẹ anh nhờ bà Lan giữ lại cổ phiếu để lại cho con trai.

Trong tập 44, Gia An biết thêm bí mật không tốt đẹp về bố. Sự việc càng rối rắm, khó giải quyết. Khán giả tranh cãi vì thái độ của Gia An với bà Lan đột ngột thay đổi. Nhiều người cho rằng mâu thuẫn, khúc mắc giữa bà Lan và Gia An ngày càng lớn, khó giải quyết hợp tình hợp lý chỉ với hai tập phim.

Minh Thu bất ngờ từ chối tình cảm của Gia An. Ảnh: CMH.

Kịch bản phim cũng xây dựng nam chính Gia An bộc lộ nhiều điểm yếu. Từ đầu phim, Gia An hầu như bị động trong mọi tình huống mà chưa thể hiện được nhiều khả năng cả trong công việc lẫn sự dứt khoát trong chuyện tình cảm.

Những tập đầu, nữ chính dường như được mặc định là nhân vật Phương (Việt Hoa). Ngay khi phim ra mắt, Việt Hoa cũng được giới thiệu là nữ chính của phim. Gia An cũng thể hiện mình thích Phương và tán tỉnh cô. Từ khi Mai Anh (Minh Thu) có bầu, thêm bí mật trong quá khứ của bố mẹ ruột, Gia An trở nên xa cách, thậm chí tỏ thái độ khó chịu với Phương. Phương cũng thích Gia An nhưng không thừa nhận.

Phương giới thiệu bạn thân là Mạnh (Tuấn Thành) vào công ty bà Lan làm việc. Hai người ngày càng thân thiết nhờ chung sở thích, lý tưởng trong công việc. Mạnh thích Phương và cũng tích cực "tấn công" cô. Gia An quên bẵng luôn tình cảm của mình với Phương, hứa có trách nhiệm với mẹ con Mai Anh. Tuy nhiên, Mai Anh từ chối và nói đủ khả năng tự lo cho đứa con trong bụng.

Cặp đôi chính thiếu tương tác trên phim. Ảnh: CMH

"Xem từ đầu tới cuối không biết ai mới là nữ chính. Mai Anh bất ngờ từ chối tình cảm, không biết Gia An có tiếp tục quay xe để trở về với Phương không", một khán giả thắc mắc. Khán giả Phương Nam bình luận trong video giới thiệu tập mới nhất: "Phim làm người xem hụt hẫng, quá nhiều tình tiết rối rắm. Nam chính và nữ chính đều nhạt nhòa".

So với những phim giờ vàng gần đây, Nơi Giấc Mơ Tìm Về có thể xem là phim thất bại nặng nề nhất, không có lý do gì để cứu vãn một kịch bản nhiều lỗ hổng, phi lý.