Đúng 0:00 ngày 18/9, Low G và tlinh đã chính thức ra mắt MV HOP ON DA SHOW, sản phẩm kết hợp với tổ đội Last Fire Dance Crew với phần hình ảnh cực chất thưc hiện bởi Antiantiart. Cả Low G, tlinh và đạo diễn Phương Vũ của Antiantiart đều là thành viên của Last Fire Dance Crew, thế nên HOP ON DA SHOW như một sản phẩm “flex” về nhóm nhảy này theo cách “ngạo nghễ” nhất có thể.

Ngay từ đầu, MV đã gây chú ý khi dán nhãn 18+ với cảnh báo về các phần hình ảnh, nội dung chỉ phù hợp với khán giả trưởng thành. Tuy nhiên, với sự kết hợp của 2 tên tuổi top đầu Gen Z hiện tại, chắc chắc HOP ON DA SHOW sẽ "phá đảo" trên cả trending YouTube lẫn streaming trên Spotify thời gian tới.

Nếu không nói hẳn không ai nghĩ đây là MV của nghệ sĩ Việt!

Phần hình ảnh MV mở đầu với Low G giữa một bãi xe cũ, thực hiện phần rap trong khi các đồng đội của Last Fire Dance Crew thực hiện phần vũ đạo ấn tượng trên nóc của những chiếc xe. Phân cảnh của tlinh cũng vô cùng nóng bỏng khi cô nhảy nhót trong lòng một container đang chạy hết tốc lực giữa hầm.

HOP ON DA SHOW đậm đặc các cảnh quay mang chất đường phố, khiến người xem không khỏi choáng ngợp khi trình độ thực hiện các sản phẩm âm nhạc Việt Nam ngày càng chất lượng không thua kém gì các sản phẩm quốc tế. Và tất nhiên, phần rap của Low G và tlinh chất lượng không cần phải bàn đến, tạo nên tổng thể một sản phẩm cực kì đáng xem cả đường hình lẫn đường tiếng.

Hình ảnh MV kết thúc với khung cảnh khá ám ảnh khi một nghệ sĩ xăm mình trực tiếp xăm 2 chữ Last Fire lên bên trong môi dưới của Phương Vũ. Chưa dừng lại ở đó còn là khung cảnh một chiếc xe ô tô bị treo ngược và đốt cháy hoàn toàn. Có thể thấy phía ekip đã chịu chi đến ra sao để thực hiện sản phẩm lần này.

Ngay khi vừa ra mắt, sản phẩm ngập tràn trong lời khen từ rap fan. Họ khen ngợi flow rap chất và biến hóa ảo diệu của Low G, tán thưởng khả năng rap của tlinh khi “trở về với underground”. Nhiều khán giả đã yêu thích giai điệu từ lúc có bản demo và càng trở nên ấn tượng hơn khi phiên bản chính thức được ra mắt. HOP ON DA SHOW cũng là sản phẩm mở đường ho E.P kết hợp chuẩn bị ra mắt của Low G và tlinh có tên FLVR.