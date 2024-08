Tối 24/8, đêm nhạc tiếp theo của chuỗi CAM Concert: see đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM. Giữ vững dàn line-up toàn tên tuổi indie hàng đầu như Hải Sâm, Vinh Khuất, Trang, An Trần, Datmaniac, cùng sự xuất hiện của những "trùm stream" Việt như tlinh, Hoàng Dũng, Tiên Tiên và khách mời đặc biệt Trà My Idol, đêm nhạc đã để lại nhiều dư vị đặc biệt trong lòng fan nhạc. Sự trở lại của Thắng sau scandal và Hải Bột - "quái vật rock Việt" cũng khiến "dân chơi hệ nhạc" TP.HCM trông ngóng.

Visual tlinh ấn tượng khi xuất hiện trên màn hình lớn

tlinh kết hợp cùng An Trần Saxophone

Thời gian gần đây, nữ rapper Gen Z tlinh thường xuyên gây sốt MXH bởi visual thăng hạng. tlinh ngày càng xinh tươi rạng rỡ, xuất hiện tại CAM Concert, tlinh hoá "cô giáo tình yêu" cùng tạo hình nền nã tạo nên sự đối lập thú vị với thần thái "nổi loạn" vốn có.

Nhan sắc khác lạ hút mắt của nữ rapper Gen Z

tlinh kết hợp với An Trần - nghệ sĩ saxophone Gen Z mang đến màn trình diễn đã tai, mãn nhãn

Mang đến loạt hit quen thuộc như tình yêu có nghĩa là gì, nữ siêu anh hùng,... tlinh tận hưởng sân khấu như mọi khi. Cô nàng còn kết hợp với An Trần - nghệ sĩ saxophone Gen Z mang đến màn trình diễn đã tai, mãn nhãn. tlinh khiến dân tình không thể rời mắt, ngoại hình khác lạ nhưng cực lôi cuốn. Loạt hình ảnh cùng clip biểu diễn của nữ rapper thị phi nhất thế hệ viral trên nhiều nền tảng.

Tiên Tiên tại CAM Concert

Trà My Idol làm khách mời trong set diễn của Tiên Tiên

Sân khấu điểm nhấn thuộc về Tiên Tiên và khách mời đặc biệt Trà My Idol. Lâu lâu tái xuất sân khấu, Trà My Idol vẫn hát live cực ngọt. Kết hợp với màu sắc âm nhạc thú vị của Tiên Tiên, các fan nhạc càng được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc chất lượng. Bên cạnh đó, Tiên Tiên cũng không quên khiến khán giả mê mệt với giai điệu du dương không kém phần sôi động cộp mác cô như Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu, Một Người Nhẹ Nhàng Hơn.

Hoàng Dũng lần nữa đốn tim fan bởi visual toả sáng như bạch mã hoàng tử

Đến với CAM Concert, Hoàng Dũng lần nữa đốn tim fan bởi visual toả sáng như bạch mã hoàng tử. Giọng ca Nàng Thơ luôn biết cách để thu hút khán giả. Loạt hit quen thuộc được tái hiện, không gian như bùng nổ trong tiếng fanchant ủng hộ Hoàng Dũng.

Màn tái xuất của "quái vật Rock Việt" Hải Bột chứa đựng nhiều cảm xúc đặc biệt

Sân khấu của những nghệ sĩ indie gạo cội như Hải Bột, Vinh Khuất,... cũng được chào đón vô cùng nồng hậu. Màn tái xuất của "quái vật Rock Việt" Hải Bột chứa đựng nhiều cảm xúc đặc biệt. Ngay khi ca khúc đầu tiên cất lên đã được hàng nghìn khán giả có mặt tại Nhà hát Hoà Bình hưởng ứng nhiệt tình.

Vinh Khuất mang đến một kết show trọn vẹn

Ở phần kết, Vinh Khuất như hoà chung với hàng ngàn khán giả tại CAM. Giai điệu sôi động khuấy động không khí của khán phòng đã khiến khán giả khó tính nhất cũng phải nhún nhảy theo giai điệu. Ai nấy cũng đều cảm thấy "nổi da gà" vì cả phần hình và phần tiếng của set diễn kết show.