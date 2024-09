tlinh bị cắt sóng?

Mới đây, tlinh đã có một buổi livestream cùng Low G và bạn gái anh chàng cùng một số bạn bè dancer thân thiết. Cô nàng và hội bạn đã chia sẻ một vài thông tin khiến fan vô cùng bất ngờ, đặc biệt là nhắc đến chương trình thực tế về vũ đạo "đầy rẫy drama" là Street Dance Woman Fighter Việt Nam (Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố). Đáng chú ý, một fan đã dí dỏm đùa rằng, tlinh có tham gia Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố nhưng bị cắt sóng nên không thấy xuất hiện ở tập nào cả. Ngay lập tức, phản ứng của chủ nhân bản hit Nếu Lúc Đó nhận về rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Phản ứng của tlinh khi được fan đùa không thấy cô nàng xuất hiện trong Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố.

Cụ thể, vị fan này đã hài hước bình luận: "Chế Linh ơi, em xem Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố vì chế mà ban tổ chức cắt hết cảnh của chế rồi". Ngay lập tức hội bạn của nữ rapper đều cười ngất và chỉ tay về phía cô nàng. tlinh cũng nhanh chóng "nhập vai", thừa nhận như thật: "Chị bị cắt hết luôn, chị không lên sóng". Sau đó, tlinh không ngừng bật cười trước bình luận hóm hỉnh của fan.

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó hàng loạt bình luận hài hước khác hiện lên, một netizen khác cũng góp vui: "Chị bảo ban tổ chức "nhả" màn battle (thi đấu) của chị ra đi!". tlinh cũng bị chính người bạn của mình "hỏi vặn": "Ô hôm đấy ông đấu với ai ý nhỉ", cô nàng ngay lập tức cũng đáp lại như thể mình đã từng đi thi: "Hôm đấy mình đấu với ai những bị cắt ý nhỉ". Với tính cách hài hước dễ thương, nữ rapper Gen Z nhanh chóng "chiêu đãi" các fan và hội bạn một trận cười không ngớt.

tlinh và hội bạn cười ngất khi "nhập vai" vào "tiểu phẩm cắt sóng".

Dành cho ai chưa biết, hội bạn đã cùng livestream với tlinh chính Last Fire Crew. Đây là nhóm nhảy nổi tiếng Hà Thành, các thành viên của nhóm cũng là "mảnh ghép" của đội So Fire - nhóm nhảy đang nhận về nhiều sự chú ý khi tham dự chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố.

Nhóm Last Fire Crew.

Sở dĩ các fan có thể thoải mái đùa với tlinh về việc cô nàng bị "cắt sóng" trong chương trình này, là bởi trước khi tham gia Rap Việt, tlinh được biết là một trong những thành viên cốt cán của Last Fire Crew cùng với Low G, đạo diễn Phương Vũ, Dương Fynn, Quốc Tít… Với lịch sử hoạt động 15 năm, nhóm đã góp mặt trong nhiều dự án của các nghệ sĩ Việt. Nhóm cũng gây tiếng vang khi có rất nhiều các sản phẩm do chính Last Fire biên đạo, sản xuất, nổi bật là chuỗi Dance Choreography các bản hit Vpop, nổi bật như Gặp May (Wren Evans), MAMA BOY (AMEE,Càng Cua (Low G), Gái Độc Thân (tlinh),... Ngoài ra, Last Fire Crew cũng "gặt hái" được rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi nhảy.

Last Fire Crew từng xuất hiện trong rất nhiều sản phẩm của tlinh.

Nhóm So Fire gây ấn tượng khi tham gia Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố.

Mới đây, nhóm nhảy của tlinh gây ấn tượng khi có màn collab với OS Crew và SpaceX tham gia chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố với cái tên So Fire. Rất nhiều khán giả đã mong đợi rằng tlinh sẽ xuất hiện như một vị khách mời của Last Fire để thể hiện khả năng vũ đạo. Thế nhưng cô nàng đã không góp mặt tại chương trình. Chuyện tlinh bị "cắt sóng" tại Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố chỉ là một trò đùa của nữ ca sĩ khi muốn "hùa" cùng fan thôi! Nhưng biết đâu từ trò đùa này, NSX nghe thấy sự mong mỏi từ khán giả mà mời tlinh tham gia thì sao!