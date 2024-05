2 mỹ nam Thái khiến MXH dậy sóng khi lộ đang hôn nhau trên livestream, nghe giải thích lại càng hoang mang hơn?

Tối ngày 10/5, 2 cặp đôi boylove siêu hot của xứ chùa vàng là OffGun (Off Jumpol - Gun Atthaphan) và TayNew (Tay Tawan - New Thitipoom) khiến fan vô cùng phấn khích khi bất ngờ có buổi livestream chung với nhau. Tuy nhiên, trong lúc livestream, New bất ngờ lia cam sang bên cạnh và bắt trọn được khoảnh khắc Gun đang hôn Tay. Sau đó, dù đã nhanh chóng lia cam sang hướng khác nhưng khoảnh khắc này vẫn bị các fan "tóm gọn" và ngay lập tức khiến mạng xã hội châu Á dậy sóng.

Đặc biệt, ngay sau nụ hôn của Tay và Gun vô tình để lộ trên livestream, cư dân mạng đã vô cùng sốc và ngỡ ngàng vì TayNew và OffGun mới là 2 cặp đôi boylove đình đám và có lượng fan ship hùng hậu. Không ít netizen còn cho rằng 2 chiến thuyền boylove này cứ thế mà "toang" vì nụ hôn trên: "Chấn động, hốt hoảng, ngạc nhiên quá", "sốc thật chứ", "sập phòng nhanh quá", "tan 2 thuyền rồi, trời ơi"...

2 mỹ nam Tay Tawan và Gun Atthaphan để lộ nụ hôn bất ngờ trên livestream khiến cả mạng xã hội châu Á dậy sóng

Nhiều người không khỏi sốc với nụ hôn trên bởi OffGun (Off Jumpol - Gun Atthaphan) và TayNew (Tay Tawan - New Thitipoom) mới là 2 cặp đôi boylove được fan "đầy thuyền" nhiệt tình trước đó. Rất nhiều fan cho rằng 2 "chiến thuyền" này đã tan vỡ sau nụ hôn này

Đáng chú ý, sau khi khiến mạng xã hội "chao đảo" với nụ hôn bất ngờ ở livestream, Tay Tawan đã ngay lập tức có chia sẻ trên trang cá nhân. Mỹ nam đình đám cho hay: "Chúng tôi đều 30 tuổi cả rồi, là bạn rất tốt của nhau và chúng tôi hứa rằng sẽ sống thật với chính mình, thay vì trở thành thứ mà mọi người muốn". Bên cạnh đó, Tay Tawan cũng khẳng định tình bạn thân thiết của 4 người: "Cuối cùng, chúng tôi đều yêu mến nhau và rất thân thiết với nhau. Chúng tôi là một nhóm vui vẻ và hạnh phúc, không phải nhóm drama".



Có thể thấy, lời giải thích "nụ hôn tình bạn" này của Tay Tawan tiếp tục khiến một bộ phận cư dân mạng cảm thấy "hoang mang". Bởi lẽ, nhiều netizen không khỏi thắc mắc rằng bạn bè thân thiết có thể có hành động thân mật như vậy trong livestream không. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số khác lại cảm thấy điều này bình thường và có thể là một trò đùa giữa những người bạn vì Tay Tawan đã "cười như được mùa" ngay sau nụ hôn bất ngờ trên.

Tay Tawan không giải thích trực tiếp về nụ hôn trong livestream mà chỉ cho biết họ là những người bạn thân thiết và là một nhóm vui vẻ, hạnh phúc

Một số hình ảnh thân thiết của Tay Tawan và đàn em Gun Atthaphan trong quá khứ cũng được fan chia sẻ lại sau nụ hôn trên

Đáng chú ý, trước đây, Tay còn từng chia sẻ rằng "Những người anh em có thể hôn nhau". Chính vì điều này, nhiều người cho rằng nụ hôn của Tay và Gun là bình thường và 2 chiến hạm OffGun - TayNew vẫn chưa hẳn là "toang"

OffGun là tên viết tắt của bộ đôi diễn viên Off Jumpol và Gun Atthaphan. Off Jumpol sinh năm 1991, Gun Atthaphan sinh năm 1993 và cả hai đến từ công ty giải trí đình đám GMMTV. Sau thành công của siêu phẩm boylove Theory Of Love, tên tuổi của họ nhanh chóng được chú ý và trở thành một trong những cặp đôi boylove đình đám của xứ chùa vàng. Đặc biệt, OffGun còn được bình chọn là "Cặp đôi được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Line TV Awards trong 2 năm liền.



Trong khi đó, TayNew là tên viết tắt của bộ đôi diễn viên Tay Tawan - New Thitipoom. Tay Tawan sinh năm 1991, hơn New Thitipoom 2 tuổi và cả hai cũng hoạt động dưới trướng GMMTV như OffGun. Tên tuổi của cả hai được nhiều người biết đến và được gán ghép nhiệt tình sau khi cùng xuất hiện trong dự án đình đám Dark Blue Kiss.

OffGun và TayNew là 2 cặp đôi boylove nổi tiếng ở xứ chùa vàng

Họ còn từng cùng nhau xuất hiện I'm Tee, Me Too của đài GMMTV

Cả 4 là nhóm bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình và đi chơi cùng nhau

