2 món rau không chứa thuốc trừ sâu, ăn thường xuyên vừa tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa lại phòng bệnh ung thư

Rau là các món ăn quen thuộc và không thể thiếu trên bàn ăn của người Việt. Ăn rau rất tốt cho sức khỏe nhưng có lẽ bất cứ ai khi đi chợ cũng băn khoăn 2 câu hỏi: "Ăn rau gì tốt nhất?" và "Loại rau nào sạch nhất". Sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở vì tình trạng rau bẩn, rau bị phun nhiều hóa chất đang tràn lan ngoài thị trường. Nếu không có kinh nghiệm thì bạn rất dễ mua phải loại rau không an toàn, dễ rước bệnh tật về cho bản thân và gia đình. Hôm nay chúng tôi sẽ bổ sung cho bạn thêm 2 loại rau vào danh sách "Rau không thuốc trừ sâu" cũng gần như không chứa hóa chất. Bạn có thể dùng 2 loại rau không thuốc trừ sâu này chế biến thành các món ngon cho gia đình mình.

1. Rau diếp (rau xà lách): Loại rau không thuốc trừ sâu cho bữa ăn an lành

Nếu bạn đã từng trồng hoặc thường xuyên tiêu thụ rau diếp hay rau xà lách, bạn sẽ biết rằng loại rau này không bao giờ phải dùng đến thuốc trừ sâu. Bởi vì trong loại rau này có chứa một thành phần giống như thuốc chống côn trùng tự nhiên. Hơn nữa, loại rau này có mùi đặc trưng, vị đắng mà sâu bọ không thích. Do đó côn trùng và sâu bọ sẽ không bao giờ tấn công, phá hoại loại rau này. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi trồng, chu kì sinh trưởng của rau diếp rất ngắn. Việc dùng thuốc trừ sâu sẽ gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, phát triển của nó. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng thu hoạch. Tính ở góc độ kinh tế, thì việc dùng thuốc trừ sâu cho loại cây này vừa không hợp lý lại ảnh hưởng hiệu quả thu hoạch. Nói chung, sâu bệnh hiếm khi xuất hiện trên rau diếp, do đó đây là loại rau rất an toàn để bạn chế biến món ăn cho gia đình.



Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng rau diếp thơm là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Bởi vì cứ 100g rau diếp thơm có chứa tới 70 miligam canxi. Loại rau này cũng rất giàu các vitamin như: Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2,... nên nó là nguồn bổ sung vitamin dồi dào cho cơ thể. Flavonoids và chất chống oxy hóa trong rau diếp có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Bên cạnh đó nó cũng rất giàu sắt, magie, kali, mangan, đồng, protein, beta-carotene,... Nên ngoài việc có thể tăng cường sức khỏe của hệ miễn dịch, rau diếp cũng hỗ trợ rất tốt cho xương khớp và ngăn ngừa bệnh tật.

Món ăn gợi ý: Rau diếp thơm xào tỏi

Thành phần nguyên liệu: 400g rau diếp thơm, 1 củ tỏi, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh bột nêm, 1 thìa canh dầu hào, lượng dầu ăn vừa phải.

Cách làm món rau diếp thơm xào tỏi:

- Rau diếp bạn rửa sạch, cắt làm đôi rồi để ráo nước. Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập và băm nhỏ. Bạn có thể dùng thêm nguyên liệu ớt khô nếu thích cay và giúp món ăn đa dạng hương vị hơn. Nếu dùng ớt, bạn thái miếng nhỏ.

- Đặt chảo lên bếp, cho lượng dầu ăn thích hợp vào, đun nóng. Sau đó thêm tỏi vào phi thơm. Tiếp đó bạn cho rau diếp thơm vào xào trên lửa lớn. Nêm chút gia vị, dầu hào, bột nêm rồi đảo đều. Bạn không nên xào quá lâu vì rau diếp rất nhanh chín. Tổng thời gian nấu không nên quá 3 phút.

2. Hành tây

Hành tây là một trong những loại thực phẩm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, lại sinh trưởng nhanh nên hầu như trong quá trình trồng không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Hơn thế hành tây có vị cay, mùi hăng nên sâu bọ rất sợ và không dám đến gần. Đây cũng là lý do vì sao hành tây không chứa dư lượng thuốc trừ sâu sau khi thu hoạch. Nó là loại rau vừa giàu dinh dưỡng lại an toàn cho sức khỏe. Hành tây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật mạnh đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường sức khỏe.

Hành tây rất giàu chất xơ và prebiotic, cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, giảm triglyceride và giảm mức cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Hành tây còn là một nguồn tuyệt vời với hơn 25 loại chất chống oxy hóa flavonoid khác nhau giúp cơ thể ức chế quá trình oxy hóa diễn ra. Hành tây cũng chứa fisetin và quercetin, chất chống oxy hóa flavonoid có thể ức chế sự phát triển của khối u. Nhờ giàu quercetin, nên hành tây rất tốt trong việc chống lại các tổn thương do gốc tự do gây ra, cũng như ảnh hưởng của lão hóa và các vi khuẩn gây viêm. Hành tây đặc biệt giàu prebiotic inulin và fructooligosacarit. Những chất này giúp tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột và cải thiện chức năng miễn dịch... Với tất cả những công dụng đặc biệt đó, bạn nên thêm hành tây vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình nhé!

Món ăn gợi ý: Hành tây xào nấm

Thành phần nguyên liệu: 1 củ hành tây, 5-7 cây nấm hương, 5 tép tỏi. 2 cây hành lá, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món hành tây xào nấm:

- Bóc bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài rồi rửa sạch hành tây. Sau đó cắt hành tây thành từng miếng nhỏ. Tỏi đập dập, băm nhỏ, hành lá xắt nhỏ. Nấm hương rửa sạch, cắt thành các lát mỏng. Nếu bạn dùng nấm hương khô thì cần ngâm trong nước nóng cho nở, rửa sạch rồi mới cắt lát.

- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 70% thì cho tỏi và hành lá xắt nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho hành tây rồi thêm nấm vào xào. Cuối nêm gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Xào thêm khoảng 3 phút thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.