2 màn cameo "chấn động" màn ảnh: Cặp đôi tái hợp sau 6 năm khiến netizen bấn loạn, MC quốc dân lại bị chê?

Hai bộ phim cuối tuần hot nhất hiện tại là Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon và Người Yêu Dấu 2 đều có sự xuất hiện của những cameo nổi đình đám ở tập phim lên sóng tối thứ Bảy vừa qua. Thế nhưng phản ứng của khán giả xoay quanh hai màn cameo này lại hoàn toàn trái ngược.

Với Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon, màn cameo thú vị đến từ cặp đôi đáng yêu của phần 1, Park Bo Young và Park Hyung Sik. Sáu năm sau khi kết hôn, Bong Soon (Park Bo Young) vẫn là "nóc nhà quyền lực", cô thường xuyên hành hiệp trường nghĩa và bị đưa lên đồn cảnh sát khiến ông xã phải tới giải quyết. Lần này, Bong Soon tiếp tục xử lý hai tên hành hạ động vật trái phép và Min Hyuk phải ra mặt xử lý. Tại đồn cảnh sát, họ vô tình gặp bà Gil Jong Gan (Kim Hae Sook), người bà con trong gia tộc có siêu năng lực của Bong Soon và họ lập tức nhận ra còn chào hỏi nhau.

Park Bo Young và Park Hyung Sik

Màn xuất hiện đặc biệt của Park Bo Young và Park Hyung Sik thật sự khiến khán giả bấn loạn, là điểm nhấn sáng giá của tập 3. Hiện tại, màn xuất hiện của hai người đang gây sốt MXH, nhìn hình ảnh đáng yêu của cặp đôi đình đám một thời được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cũng nhờ màn cameo này, rating tập 3 có sự tăng trưởng đáng kể, lên 8,0%, tăng 2,9% so với tập 2.

Trong khi đó, cameo ở bộ phim Người Yêu Dấu 2 lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Cụ thể ở những diễn biến đầu của phần 2, bộ phim bao trùm với không khí bi thương, khi rất nhiều người dân Joseon bị bắt giữ, áp giải sang nhà Thanh làm nô lệ. Họ bị đối xử không giống như con người, bị đánh đập tàn nhẫn, thậm chí là cắt gót chân để không bỏ bỏ trốn. Hiện thực về cuộc chiến trong quá khứ được phơi bày chân thực tới mức tàn bạo. Và sự xuất hiện của cameo ở trong cảnh phim này bị cho là "dội một gáo nước lạnh vào dòng chảy bi thảm của bộ phim".

MC quốc dân Yoo Jae Seok làm cameo trong phim

Yoo Jae Seok và Haha

Cụ thể ở tập 2 của phần 2, MC quốc dân Yoo Jae Seok và Haha đã có dịp ghé thăm phim trường. Họ đặc biệt mặc đồ cổ trang và góp mặt trong dàn diễn viên đảm nhận vai những người nông dân Joseon đang phải chịu sự áp bức nặng nề. Khán giả cho rằng từ diện mạo của cameo, biểu cảm hài hước và những lời thoại "đanh đá" của họ đều không có kết nối gì với tổng thể bộ phim, khiến cảm xúc của người xem bị đứt đoạn.

Hậu trường phim với dàn cameo đặc biệt

Nguồn: Naver