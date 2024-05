Màn ảnh Hàn không chỉ là cái nôi của dòng phim lãng mạn, mà đây còn là nơi cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật 18+ đình đám. Cách đây 25 năm, tác phẩm Đoạn kết hạnh phúc từng tạo nên một cơ sốt lớn với nội dung cực hay, diễn xuất đỉnh của dàn cast và tất nhiên là không thiếu những cảnh quay như muốn đốt cháy màn hình.

Đoạn kết hạnh phúc - bộ phim Hàn 18+ khiến khán giả "nổi da gà"

Bộ phim Đoạn kết hạnh phúc kể câu chuyện ngoại tình của Choi Bo Ra, một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt khi là giám đốc của một trung tâm Anh ngữ. Choi Bo Ra là hình mẫu khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, khao khát có được.

Đoạn kết hạnh phúc có sự tham gia của hai diễn viên hàng đầu Choi Min Sik và Jeon Do Yeon.

Ở chiều ngược lại, chồng của cô - Seo Min Ki lại thất nghiệp. Hàng ngày, anh không đi làm kiếm tiền mà ở nhà lau dọn, rửa bát và tắm cho con. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy Seo Min Ki không xứng đáng làm chồng của Choi Bo Ra, thậm chí trông thật thảm hại khi đứng bên người phụ nữ tỏa sáng ấy.

Thất vọng với người chồng cục mịch, chậm chạp, Choi Bo Ra ngoại tình với tay người yêu cũ có ngoại hình đẹp như nam thần Il Bum dù bản thân đã có gia đình. Họ trải qua những cuộc "tình" nóng bỏng, còn người chồng thật sự Seo Min Ki thì chỉ biết ngày ngày cặm cụi làm việc nhà. Ban đầu anh ta không biết chuyện vợ mình tằng tịu với người cũ. Nhưng đến khi tận mắt thấy cả hai gian díu với nhau, Seo Min Ki cũng chỉ có thể chọn cách im lặng chấp nhận nỗi thống khổ tột cùng.

Jeon Do Yeon và bạn diễn Joo Ji Mo trong phim Đoạn kết hạnh phúc.

Thế nhưng, bất cứ sự chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn của nó. Choi Bo Ra chẳng những không coi Seo Min Ki là chồng khi liên tục "cắm sừng" anh mà đáng sợ hơn, cô ta thậm chí còn vứt luôn cả thiên chức người mẹ thiêng liêng nhất. Để có thể ăn nằm với Il Bum, Choi Bo Ra không ngại pha thuốc ngủ vào sữa của đứa con nhỏ, hơn nữa còn là thứ sữa đã hết hạn sử dụng.

Rồi điều gì đến cũng đến, Seo Min Ki lên một kế hoạch hoàn hảo để trả thù hai kẻ đã đẩy cuộc sống của mình vào tận cùng tuyệt vọng.

Dàn diễn viên toàn Ảnh hậu, Ảnh đế giờ ra sao?

Như đã đề cập bên trên, Đoạn kết hạnh phúc sở hữu dàn diễn viên siêu khủng. Và nếu bạn chưa biết, thì bộ ba diễn viên chính xuất hiện trong tác phẩm này là Jeon Do Yeon, Choi Min Sik cùng với Joo Jin Mo. Họ là những người đều từng ít nhất một lần trở thành Ảnh hậu/Ảnh đế. Sau 25 năm, hai trong số ba người vẫn hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ.

Dàn diễn viên thực lực của phim Đoạn kết hạnh phúc.

Jeon Do Yeon xé mác "18+", gây sốt màn ảnh nhỏ 2023

Jeon Do Yeon là một trong những nữ diễn viên từng đóng rất nhiều cảnh nóng. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng 18+" của màn ảnh xứ Kim Chi. Thế nhưng khi nhắc về Jeon Do Yeon, thứ đầu tiên mà người ta nghĩ tới không phải là những cảnh quay "bỏng mắt", mà là diễn xuất ấn tượng cùng loạt giải thưởng vô cùng danh giá mà nữ diễn viên từng giành được trong sự nghiệp.

Jeon Do Yeon có một sự nghiệp huy hoàng.

Cô trở thành Ảnh hậu tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh không chỉ một mà tới hai lần vào các năm 1999 và 2007. Ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang, Jeon Do Yeon cũng là Ảnh hậu vào các năm 2001, 2016 và 2020. Tại Giải thưởng Chuông Vàng, Jeon Do Yeon là Ảnh hậu vào các năm 2000 và 2006. Không chỉ nhiều lần đạt các giải thưởng danh giá trong nước, Jeon Do Yeon còn gây chấn động khi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes lần thứ 60.

Những năm gần đây, Jeon Do Yeon tiếp tục hoạt động chăm chỉ, là gương mặt được các nhà sản xuất săn đón và khán giả đón nhận. Hồi năm ngoái, bộ phim Khóa học yêu cấp tốc do cô đóng chính tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, phim lẻ Kill Boksoon cũng tạo được hiệu ứng tích cực.

Jeon Do Yeon trong hai bộ phim chiếu năm 2023 là Kill Boksoon và Khóa học yêu cấp tốc.

Thời điểm hiện tại, Jeon Do Yeon còn một tác phẩm đáng chú ý chưa ra mắt là Revolver. Đây là bộ phim thuộc thể loại hành động - tội phạm mà cô hợp tác cùng Ji Chang Wook và Lim Ji Yeon.

Nam chính Đoạn kết hạnh phúc Choi Min Sik giờ thành bảo chứng phòng vé

Giống như Jeon Do Yeon, Choi Min Sik cũng có một sự nghiệp huy hoàng với nhiều giải thưởng danh giá. Tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh, Choi Min Sik trở thành Ảnh đế 3 lần vào các năm 2001, 2003 và 2012. Tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang, nam tài tử trở thành Ảnh đế 2 lần vào các năm 1999 và 2004. Không chỉ vậy, ông còn giật giải Daesang vào năm 2015. Ở Giải thưởng Chuông Vàng, Choi Min Sik có 3 lần trở thành Ảnh đế vào các năm 1999, 2004 và 2014. Ngoài ra với series Big bet, ông cũng đoạt danh hiệu nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

Choi Min Sik khuấy đảo rạp Việt

Suốt nhiều năm qua, Choi Min Sik không chỉ ghi dấu ấn nhờ diễn xuất đỉnh cao mà còn được biết đến là một trong những ông hoàng phòng vé đẳng cấp nhất Hàn Quốc. Trong năm 2024, Choi Min Sik đã khuynh đảo phòng vé nhờ siêu phẩm Quật mộ trùng ma.

Joo Jin Mo của hiện tại khiến khán giả tiếc nuối

Với các khán giả yêu phim Hàn, Joo Jin Mo cũng là gương mặt quen thuộc. Không có bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ, hoành tráng như hai người đồng nghiệp kể trên, thế nhưng Joo Jin Mo cũng từng trở thành Ảnh đế tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2009 nhờ vai nam chính trong Song hoa điếm - cũng là một bộ phim 18+.

Joo Jin Mo từng góp mặt trong nhiều bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích. Với các khán giả Việt, tác phẩm nổi tiếng nhất của anh có lẽ là Hoàng hậu Ki và Eun Dong, tình yêu của tôi - những tác phẩm từng được mua bản quyền phát sóng.

Joo Jin Mo mất sự nghiệp vì bê bối đời tư.

Điển trai, tài năng, thế nhưng Joo Jin Mo lại gây tiếc nuối cho khán giả khi những năm gần đây, anh không còn đóng phim nữa. Lần gần nhất khán giả thấy Joo Jin Mo trên màn ảnh là vào năm 2019 với bộ phim Cuộc chiến săn ảnh hợp tác cùng mỹ nhân Han Ye Seul. Đó cũng là năm anh vướng bê bối đời tư. Cụ thể, loạt tin nhắn bình phẩm khiếm nhã của Joo Jin Mo dành cho các cô gái xinh đẹp tràn lan trên mạng xã hội khi anh bị hack điện thoại. Điều này khiến hình ảnh của Joo Jin Mo sụp đổ. Về sau, nhóm hacker đã phải nhận hình phạt thích đáng, tuy nhiên sự nghiệp của Joo Jin Mo cũng không thể vãn hồi.