Yoo Seung Ho là nam diễn viên đình đám từng nổi tiếng với danh xưng "em trai quốc dân" do những vai diễn xuất sắc thời điểm anh còn là một sao nhí. Sinh năm 1993, Seung Ho ra mắt vào năm 1999 và chỉ mất 3 năm đã có vai chính đầu tiên trong bộ phim gây chấn động phòng vé, trở thành biểu tượng của phim điện ảnh Hàn thập niên 2000 - The Way Home. Thời điểm đó, The Way Home bán được 4,1 triệu vé - con số mà thậm chí không nhiều phim Hàn năm 2024 đạt được. Xem màn trình diễn tuyệt vời, đầy cảm xúc của Yoo Seng Ho năm đó, truyền thông và khán giả Hàn không tiếc lời khen ngợi, gọi anh là thần đồng diễn xuất, tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn.



Và quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của khán giả, liên tiếp những năm sau đó, Yoo Seung Ho gặt hái thành công vang dội với tư cách một sao nhí. Thay vì đóng nhân vật phụ hay phiên bản nhí của các diễn viên tiền bối, Yoo Seung Ho toàn được đóng vai chính và nhận về cát-xê cực kỳ khủng. Được biết vào những năm 2000, cát xê của Yoo Seung Ho là 30 triệu won, trong khi đến tận năm 2013, cát xê của sao nhí cũng chỉ dao động trong khoảng 10 - 50 triệu won cho mỗi phim. So với những sao nhí cùng lứa, thu nhập của Yoo Seung Ho những năm 2000 thuộc hàng khủng nhất, không có ai sánh kịp. Anh kiếm tiền như một diễn viên trưởng thành khi mới chỉ khoảng 10 tuổi.

Thành công từ sớm nhưng Yoo Seung Ho không hề tự cao. Anh từng có những quyết định gây bất ngờ, khiến bản được truyền thông Hàn gọi là "ngôi sao kiểu mẫu" của làng giải trí. Đó là khi Yoo Seung Ho từ chối việc đặc cách vào các trường đại học danh giá. Theo anh, các nhà trường cần anh vì họ cần những người nổi tiếng, Seung Ho không thích những mối quan hệ kiểu này và hơn hết, anh không muốn tước đi cơ hội học tập của những bạn bè cùng lứa khác.

Thêm một quyết định nữa khiến Yoo Seung Ho nhận về sự tin yêu vô cùng lớn từ khán giả Hàn đó là việc anh quyết định nhập ngũ khi mới 19 tuổi sau vai diễn đột phá trong I Miss You. Được biết dù là người nổi tiếng nhưng Yoo Seung Ho đã muốn nhập ngũ khi mới 14 tuổi và ngay lập tức thực hiện điều này khi vừa tốt nghiệp trung học. Tại Hàn, việc nhập ngũ là bắt buộc với nam giới và chuyện nhập ngũ làm gián đoạn sự nghiệp là điều không ít ngôi sao sợ hãi. Thế nhưng Yoo Seung Ho lại hứng thú với nghĩa vụ bắt buộc này và sớm thực hiện nó khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Năng lực hơn người, nhân cách tốt, đã thế càng trưởng thành lại càng điển trai, đúng chất dậy thì thành công nhưng tiếc khi những năm gần đây, Yoo Seung Ho lại không có tác phẩm gây tiếng vang lớn. Dường như bản thân anh gặp khó khăn trong việc vượt khỏi cái bóng của một sao nhí. Khán giả tiếc nuối và thực sự mong chờ một cú bứt phá xứng tầm của em trai quốc dân một thời trong tương lai gần.

Visual xuất sắc của Yoo Seung Ho thời gian gần đây

Nguồn ảnh: Hancinema

