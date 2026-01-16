2 loại quả giúp tăng cường trí nhớ, cái số 1 ở Việt Nam có rất nhiều

Thời gian qua có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số loại thực phẩm có khả năng tăng cường trí nhớ, cải thiện sự tập trung và bảo vệ tế bào thần kinh khỏi stress oxy hóa. Những thực phẩm này không chỉ nuôi dưỡng não mà còn giúp bạn duy trì sự minh mẫn theo thời gian. Khám phá những lựa chọn dinh dưỡng giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện sức khỏe não bộ.

Bằng cách đưa những "thực phẩm bổ não" này vào chế độ ăn hàng ngày, bạn có thể giữ cho trí óc minh mẫn, sắc bén và linh hoạt hơn. Dưới đây là một số thực phẩm bổ não giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung, ngoài chợ vừa rẻ vừa nhiều, đi chợ không nên bỏ qua.

Chuối

Chuối là loại trái cây rất phổ biến, giá rẻ và tiện lợi nhưng chuối có nên là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh hay không. Để bắt đầu, chúng ta hãy xem thông tin dinh dưỡng của chuối.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa:

Calo: 105

Carbohydrate: 27 g

Chất xơ: 3 g

Đường: 14 g

Đạm: 1 g

Tổng lượng chất béo: 0 g

Natri: 1,18 mg

Kali: 422 mg

Chuối chứa nhiều sinh tố như A, B1, B2, B6, B12, C, D, E và các khoáng tố. Chuối rất thích hợp cho người bệnh tim mạch, cao huyết áp... Ngay khi mỏi mệt, gặp lúc đường huyết hạ thấp, chỉ cần trái chuối là xong.

Chuối vừa gây hiệu quả an thần nhẹ nhàng dựa trên cơ chế thư giãn, vừa thúc đẩy chức năng tư duy theo chiều hướng lạc quan yêu đời. Các thầy thuốc khuyên người dân mỗi ngày ăn hai quả chuối giúp cải thiện đáng kể thể chất của từng người.

Đu đủ

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 145g đu đủ cắt miếng cung cấp 62 calo, 15g carbohydrate, 2,5g chất xơ, 11g đường, chưa đến 1g chất béo. Đu đủ chứa nhiều vitamin C hơn cam. Đây là chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giữ cho làn da khỏe mạnh.

Đu đủ nằm trong nhóm trái cây có hàm lượng magiê, vitamin A cao đồng thời mang đến vị ngọt nhẹ. Chính nhờ các lợi ích này, đu đủ được mệnh danh là “trái cây trường thọ”. Nhiều chuyên gia còn gọi đây là “loại trái cây số 1 của những người sống thọ nhất thế giới”.

Không chỉ là một thực phẩm dinh dưỡng giàu vitamin, đu đủ còn là một thực phẩm đóng góp vào việc cải thiện tình trạng hoạt động của nhiều chức năng trong cơ thể, nhất là trong lĩnh vực tim mạch và ung thư.

Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét, tăng sức đề kháng cho cơ thể.