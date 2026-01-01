2 Hoa hậu xuất hiện cùng khung hình khiến dân tình dậy sóng, khám phá bí quyết ăn uống dưỡng nhan của các nàng càng thêm ngỡ ngàng

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên loạt ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Nhan sắc của 2 nàng hậu chiếm trọn spotlight nhờ một điểm chung rất dễ nhận ra: Làn da căng mịn, gương mặt tươi tắn và thần thái rạng rỡ đúng kiểu "đẹp từ bên trong".

Và thú vị là, đằng sau nhan sắc ấy không phải những bí quyết quá xa xỉ, mà bắt đầu từ những thói quen uống nước rất đời, rất quen với phụ nữ Việt.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Đẹp lên từng ngày nhờ một loại nước giúp cân bằng nội tiết

Nếu theo dõi Hoa hậu Đỗ Thị Hà lâu, bạn sẽ thấy cô không phải kiểu Hoa hậu chăm khoe chu trình skincare cầu kỳ. Nàng hậu từng chia sẻ việc ngày nào cũng duy trì một loại đồ uống giúp cân bằng nội tiết, vừa bổ khí huyết vừa hỗ trợ da dẻ hồng hào hơn.

Nghe tới "nội tiết", nhiều chị em sẽ gật đầu ngay. Bởi thực tế, rất nhiều vấn đề về da, từ mụn dai dẳng, da xám xịt, đến việc trông mệt mỏi hơn tuổi, đều liên quan trực tiếp tới sự rối loạn hormone. Khi nội tiết không ổn, skincare xịn cỡ nào cũng khó cứu da.

Những loại đồ uống thiên về thảo mộc, nguyên liệu tự nhiên thường chứa chất chống oxy hóa và các vi chất giúp cơ thể điều hòa hormone nhẹ nhàng, không ép buộc. Chúng hỗ trợ gan, cơ quan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa hormone, hoạt động hiệu quả hơn. Khi gan khỏe, nội tiết "êm", da cũng bớt nổi loạn.

Bên cạnh đó, nhiều nguyên liệu tự nhiên còn có khả năng hỗ trợ cơ thể tự tổng hợp collagen, thay vì nạp collagen một cách ồ ạt. Đây là lý do vì sao làn da của Đỗ Thị Hà nhìn căng bóng nhưng không bị "bóng dầu", có độ mịn và trong rất tự nhiên.

Quan trọng nhất là mỹ nhân duy trì thói quen này đều đặn, không phải uống vài hôm rồi bỏ. Với làn da, sự đều đặn đôi khi còn quan trọng hơn cả tiền bạc.

Tiểu Vy: Dậy sớm uống nước ép, thói quen nghe đơn giản mà da hưởng lợi thật

Khác với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Tiểu Vy lại nổi tiếng với thói quen dậy từ 6h sáng để uống liền 3 ly nước ép, một việc mà nghe thôi đã thấy… hơi nể. Nhưng nếu nhìn làn da trong veo, không chút khuyết điểm của nàng hậu, nhiều người lại phải thừa nhận: "Ừ, có lý do cả".

Buổi sáng sớm là lúc cơ thể bắt đầu quá trình đào thải độc tố sau một đêm dài. Việc bổ sung nước cùng vitamin và khoáng chất từ rau củ giúp hệ tiêu hóa "khởi động" nhẹ nhàng, gan và thận làm việc trơn tru hơn.

Khoa học đã chỉ ra, khi cơ thể đào thải tốt, da sẽ phản ánh rất rõ: Ít mụn hơn, bớt sạm màu, độ đều màu da cải thiện rõ rệt. Các loại rau củ thường dùng trong nước ép buổi sáng cũng rất giàu vitamin C, thành phần cần thiết cho quá trình tạo collagen, giúp da săn chắc và chậm chảy xệ.

Chưa kể, việc bắt đầu ngày mới bằng nước ép thay vì cà phê đặc hay đồ uống ngọt còn giúp giảm stress cho hormone, ổn định đường huyết, những yếu tố âm thầm ảnh hưởng tới làn da mà ít người để ý.

Với Hoa hậu Tiểu Vy, đây không phải "detox cho vui", mà là một nếp sinh hoạt được duy trì lâu dài, đủ để cơ thể và làn da thật sự hưởng lợi.

Nhìn 2 nàng hậu, phụ nữ chúng ta học được điều gì?

Điểm chung dễ thấy ở Đỗ Thị Hà và Tiểu Vy là: Không làm đẹp vội vàng. Không chạy theo các phương pháp cực đoan, không ép cơ thể "thay da đổi thịt" trong thời gian ngắn. Thay vào đó, họ chọn cách nuôi dưỡng từ bên trong bằng những thói quen nhỏ, nhưng duy trì đều mỗi ngày.

Với phụ nữ, nhất là khi bước qua tuổi 25, làn da không chỉ cần mỹ phẩm, mà cần cả sự thấu hiểu cơ thể. Khi nội tiết ổn, khi gan thận khỏe, khi cơ thể được cung cấp đủ nước và dưỡng chất, da sẽ tự biết cách đẹp lên.

Và có lẽ, đó chính là lý do vì sao khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Tiểu Vy đứng cạnh nhau, người ta không chỉ thấy 2 Hoa hậu xinh đẹp, mà còn thấy một kiểu nhan sắc rất hút: Dịu dàng, khỏe khoắn và bền bỉ theo thời gian...

(Ảnh: Internet)