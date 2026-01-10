Ngay sau khi ân ái, chớ làm 6 điều này kẻo viêm nhiễm, đột quỵ

Theo các bác sĩ sản - phụ khoa, những hành động diễn ra trong vài phút sau khi ân ái có vai trò quan trọng trong việc phòng tránh viêm nhiễm và thậm chí là các biến cố sức khỏe nguy hiểm như đột quỵ.

Trao đổi với Business Insider , các bác sĩ chuyên khoa cho biết có những việc tuyệt đối không nên làm ngay sau khi ân ái, dù đó là thói quen rất phổ biến của nhiều người.

Có những điều tuyệt đối không nên làm ngay sau khi ân ái (Ảnh minh họa).

6 điều không nên làm ngay sau khi ân ái

1. "Quên" đi vệ sinh

Chuyện ân ái có thể đẩy vi khuẩn từ vùng hậu môn về phía niệu đạo. Nếu không đi vệ sinh sau khi "yêu", vi khuẩn có thể xâm nhập và gây viêm bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.

Bác sĩ sản - phụ khoa người Mỹ Carolyn DeLucia cho biết việc đi tiểu sau ân ái giúp "rửa trôi" vi khuẩn. Điều này giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm.

2. Dùng các sản phẩm có mùi thơm để vệ sinh "vùng kín"

Cẩn trọng khi dùng xà phòng để vệ sinh vùng nhạy cảm (Ảnh minh họa).

Nhiều loại xà phòng, dung dịch vệ sinh hay kem dưỡng có hương liệu được quảng cáo là "tốt cho vùng nhạy cảm". Nhưng theo các bác sĩ, những sản phẩm này có thể gây kích ứng da và làm mất cân bằng hệ vi khuẩn tự nhiên.

Các chuyên gia khuyến cáo, sau khi "yêu", chỉ nên làm sạch nhẹ nhàng bằng nước ấm. Việc đưa thêm các chất lạ có mùi hoặc chứa hóa chất dễ khiến vi khuẩn có hại hoặc nấm men phát triển quá mức.

3. Thụt rửa "vùng kín"

Việc thụt rửa "vùng kín" ở nữ giới sau khi quan hệ thường được hiểu nhầm là cách làm sạch hoặc phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, hành động này lại phá vỡ hệ vi khuẩn có lợi, làm tăng nguy cơ viêm âm đạo, nhiễm nấm và nhiễm trùng đường tiết niệu.

4. Mặc quần áo hoặc đồ lót quá chật

Sau ân ái, cơ thể thường còn nhiều dịch tiết và độ ẩm. Việc mặc đồ bó sát ngay lúc này có thể giữ ẩm và "nhốt" vi khuẩn lại, tạo điều kiện cho viêm nhiễm phát triển.

Các chuyên gia cho rằng, để "vùng kín" được thông thoáng, mọi người nên mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi.

5. Cầm điện thoại hoặc bật tivi ngay lập tức

Khoảng thời gian sau ân ái được xem là lúc hormone oxytocin - hormone gắn kết - được tiết ra mạnh mẽ, giúp tăng sự thân mật và kết nối cảm xúc.

Larry Young, giáo sư tâm thần học tại Đại học Emory (Mỹ) , chia sẻ với WebMD rằng việc ở bên nhau, trò chuyện và cảm nhận đối phương sau quan hệ giúp củng cố mối liên kết cảm xúc, trong khi việc lướt điện thoại hay xem tivi có thể làm gián đoạn quá trình này.

6. Tắm

Không nên tắm ngay sau khi ân ái (Ảnh minh họa).

Theo Health Sina , nhiều người lầm tưởng rằng tắm ngay sau khi quan hệ giúp cơ thể sạch sẽ, phòng viêm nhiễm. Tuy nhiên, cả y học hiện đại lẫn y học cổ truyền đều cho rằng đây là thói quen tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe, thậm chí có thể dẫn tới đột quỵ.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, điều này được ghi chép rõ trong sách Tố Nữ Phương thời nhà Tống, thuộc nhóm "7 điều cấm kỵ khi động phòng". Theo đó, nếu tắm ngay sau khi ân ái, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, gây đau lưng, mệt mỏi tứ chi và lâu dài có thể ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng.

Dưới góc nhìn y học hiện đại, khi tắm nước nóng, các mạch máu ngoại vi giãn mạnh, máu dồn ra bề mặt da. Sau khi ân ái, cơ thể đang ở trạng thái tiêu hao năng lượng lớn, tim mạch và tuần hoàn chưa ổn định. Nếu đi tắm ngay - đặc biệt là tắm nước lạnh - sẽ có thể gây co mạch đột ngột, làm rối loạn huyết áp, gây choáng, chóng mặt, tim đập nhanh. Trường hợp nặng có thể dẫn tới vỡ mạch máu, tai biến hoặc đột quỵ, nhất là ở người có bệnh tim mạch nền.

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên tắm ngay trước hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục, mà cần cách ít nhất 30 phút. Sau ân ái, nên nằm nghỉ cho đến khi nhịp tim và nhịp thở ổn định, sau đó nếu cần làm sạch cơ thể thì chỉ nên lau nhẹ bằng khăn ấm hoặc tắm nhanh, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột để đảm bảo an toàn cho tim mạch và não bộ.

Nguồn: Business Insider, Health Sina