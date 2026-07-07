13 mốc thời gian quan trọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.
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Từ 8h ngày 1/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng dẫn tại Công văn số 1257/BGDĐT-QLCL.
Sau khi biết điểm thi, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng với hàng loạt mốc thời gian cần ghi nhớ sau đây:
STT
Nội dung
Thời gian
1
Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
Từ ngày 02/7/2026 đến 17 giờ ngày 14/7/2026
2
Xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 03/7/2026
3
Nộp đơn phúc khảo (nếu có) tại các đơn vị đăng ký dự thi
Từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 05/7/2026
4
Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi; học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) tại trường phổ thông
Chậm nhất ngày 07/7/2026
5
Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, pháp luật
Ngày 8/7/2026
6
Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến
Từ ngày 15/7/2026 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2026
7
Công bố và thông báo kết quả phúc khảo
Chậm nhất ngày 20/7/2026
8
Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo
Ngày 23/7/2026
9
Giải quyết sai sót của thí sinh khi đăng ký xét tuyển (nếu có)
Từ ngày 22/7/2026 đến 17 giờ 00 ngày 24/7/2026
10
Các đơn vị của Bộ GDĐT xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lần 1
Từ ngày 04/8/2026 đến 17 giờ 00 ngày 10/8/2026
11
Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1
Trước 17 giờ 00 ngày 13/8/2026
12
Thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1
Trước 17 giờ 00 ngày 21/8/2026
13
Các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định
Từ tháng 8/2026 đến tháng 12/2026
Như vậy, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần đặc biệt lưu ý những mốc thời gian quan trọng liên quan đến phúc khảo, xét tốt nghiệp, đăng ký nguyện vọng, xét tuyển đại học và xác nhận nhập học để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ quyền lợi nào trong mùa tuyển sinh năm nay.
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