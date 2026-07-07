Một Đại học công bố thông tin quan trọng về điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Trường này vừa công bố bảng phân vị quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thực hiện Công văn số 2304/BGDĐT-GDĐH ngày 04/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 và Công văn số 1986/ĐHQGHN-ĐT&CTSV ngày 18/5/2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Viện Đào tạo số và Khảo thí, ĐHQGHN đã tiến hành phân tích dữ liệu và xây dựng phương án quy đổi giữa điểm thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Việc xây dựng bảng quy đổi nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học tham khảo trong quá trình xây dựng bảng quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển, bảo đảm tính khoa học, khách quan và phù hợp với yêu cầu tuyển sinh của từng cơ sở đào tạo.

Căn cứ Công văn số 3089/ĐHQGHN-ĐT&CTSV ngày 02/7/2026 của ĐHQGHN về việc quy đổi tương đương giữa điểm thi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Viện Đào tạo số và Khảo thí thông báo bảng phân vị tương đương giữa điểm thi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 30 đối với các tổ hợp xét tuyển A00, B00, C00 và D01.

Bảng phân vị được xây dựng trên cơ sở phân tích kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, qua đó tạo căn cứ tham khảo để các cơ sở đào tạo xây dựng phương án quy đổi điểm phù hợp, góp phần bảo đảm sự tương đương giữa các phương thức tuyển sinh và nâng cao tính công bằng, minh bạch trong công tác tuyển sinh đại học năm 2026.

Bảng phân vị quy đổi tương đương giữa điểm thi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (tổ hợp A00, B00, C00, D01) như sau