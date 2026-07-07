Hình ảnh mới nhất tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau vụ 147 điểm 10 môn Toán

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau những diễn biến liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Những ngày qua, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau những diễn biến liên quan đến kết quả môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Được thành lập năm 1989, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là trường chuyên của tỉnh và nhiều năm qua luôn được xem là cơ sở giáo dục có chất lượng đào tạo hàng đầu địa phương. Nhà trường đảm nhận nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, đồng thời là nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.
Tâm điểm của sự chú ý xuất phát từ kết quả phân tích dữ liệu điểm thi môn Toán. Theo thông tin ban đầu, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó hơn 140 bài thuộc một nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Điểm trung bình môn Toán của nhóm thí sinh này đạt 9,58.
Liên quan vụ việc, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ các dấu hiệu liên quan đến kết quả kỳ thi tại điểm thi nói trên. Sáng 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để tiếp tục điều tra vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tại các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bảo quản bài thi và chấm thi môn Toán của Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
Tuy nhiên, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường và cần tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh. Thông tin này được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tối 5/7 sau khi Tổ công tác của Bộ hoàn tất đợt kiểm tra, xác minh ban đầu đối với kết quả thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
Trước khi trở thành tâm điểm của dư luận, từ năm học 2024-2025, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chuyển sang cơ sở mới tại phường Tân Hà, nay thuộc phường Minh Xuân.
Đây là một trong những dự án giáo dục trọng điểm của tỉnh, có tổng mức đầu tư khoảng 255,8 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 6 ha với quy mô 38 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.330 học sinh, trong đó có khoảng 400 học sinh nội trú.
Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ với các khối phòng học, phòng học bộ môn, nhà đa năng, khu ký túc xá, bếp ăn cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Việc đầu tư nhằm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từng bước trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, phục vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh cũng như cả nước.
Hiện vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định.