Đến nay, dù khó có thể khẳng định ai là người đầu tiên đưa sự việc ra bàn luận công khai trên mạng xã hội. Song, không thể phủ nhận làn sóng lan truyền quá lớn từ cộng đồng mạng, khi bất kể thông tin nào liên quan đều thu hút tới hàng nghìn lượt lương tác và chia sẻ.

Liên quan đến vụ điểm thi Toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, là Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra.

Trước tình hình nghiêm trọng của sự việc, cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi: Ai là người phanh phui sự bất thường điểm Toán tại Tuyên Quang?.

Dựa theo dòng thời gian, vào sáng ngày 3/7, mạng xã hội lan truyền thông tin trên từ một chủ tài khoản facebook có tên “Vũ Khắc N". Người này thống kê:

"Phân tích dữ liệu điểm thi toán tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang, có một dải gồm hơn 300 số báo danh liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục: gần một nửa đạt điểm 10 và hơn 91% đạt điểm từ 9 trở lên.

Cả tỉnh có 154 điểm 10 môn Toán. Đáng chú ý, có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối - chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh - tập trung với mật độ rất cao trong dải số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh). Sự tập trung đậm đặc này khiến dải số báo danh trên trở thành một "vùng lõi thành tích" vô cùng nổi bật.

Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của địa phương này xuất hiện rải rác và đơn độc ở các dải số báo danh rất xa nhau.

Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tới 147 điểm 10 tuyệt đối (chiếm gần một nửa số học sinh trong dải), phổ điểm của tập thể này còn cho thấy một sự đồng đều hiếm gặp ở phân khúc điểm số tối cao.

Theo đó, nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liền nhau này, với phổ điểm cao đồng đều: điểm trung bình đạt 9,58, trung vị 9,75....", Vũ Khắc N. viết.

Sau đó, cũng trong sáng sớm ngày 3/7, trong một Group công khai có tên Liêm chính khoa học, một tài khoản ẩn danh D.V đăng tải bảng thống kê điểm thi tại Tuyên Quang.

D.V cho biết: "Trường chuyên ở Tuyên Quang có đến 147 điểm 10 Toán trong khi cả tỉnh có 154 điểm 10 Toán. Thậm chí, điểm trung bình môn Toán còn cao hơn các trường top dưới xuôi. Không biết là kỳ tích hay có phải 2018 lặp lại?....".

Đến hơn 8h sáng cùng ngày, tài khoản D.V tiếp tục đăng trong Group THE LIEMS với 453 nghìn thành viên. Người này tiếp tục đưa ra vấn đề: "Thấy vụ 147 điểm 10 toán ở một trường Tuyên Quang không biết có Liems (Liêm) không nhỉ. Cả tỉnh có 154 điểm 10 Toán mà 1 trường có 147 điểm".

Đến nay, dù khó có thể khẳng định ai là người đầu tiên đưa sự việc ra bàn luận công khai trên mạng xã hội. Song, không thể phủ nhận làn sóng lan truyền quá lớn từ cộng đồng mạng, khi bất kể thông tin nào liên quan đều thu hút tới hàng nghìn lượt lương tác và chia sẻ.

Khuya hôm qua (5/7), Bộ GDĐT cũng đưa ra thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, ngày 02/7/2026, Bộ GDĐT đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang.

Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ GDĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang: Rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, làm rõ những nghi vấn, bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định. Thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Quan điểm của Bộ GDĐT là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ GDĐT đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh khách quan, chính xác trên cơ sở các thông tin chính thức do cơ quan có thẩm quyền công bố; tránh suy diễn hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trong thời gian các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.