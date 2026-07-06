Thỏ Da LAB "thật thà" đến mức khiến phóng viên phải hỏi "Anh có nói thật không?".

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thỏ Da LAB trở lại trường THPT cũ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Mình không có kỷ niệm gì với trường", "không chơi với ai trong lớp", "chưa bao giờ muốn quay lại thời học sinh"... Những chia sẻ thật thà đến mức thẳng thắn của Thỏ Da LAB khiến phóng viên phải hỏi "Anh có nói thật không?".

Khi được hỏi cảm xúc trong lần đầu quay trở lại trường sau nhiều năm, Thỏ bình thản chia sẻ: "Từ lúc ra trường đến giờ mình chưa bao giờ quay trở lại trường. Giờ quay lại mình thấy y hệt như xưa". Nam ca sĩ cho biết thời đi học của mình khá đơn giản, gần như chỉ xoay quanh việc học. "Hồi xưa mình chỉ đi học thôi nên không có kỷ niệm gì cụ thể với trường", anh nói.

Câu trả lời khiến phóng viên không giấu được sự ngạc nhiên và phải hỏi lại: "Anh có nói thật không?". Đáp lại, Thỏ khẳng định chắc nịch: "Thật mà. Hồi xưa mình thi đại học được 27 điểm hẳn hoi, mình chỉ biết học thôi, không hát hò, không nghe hip-hop vớ vẩn gì hết luôn".

Không dừng lại ở đó, nam rapper tiếp tục khiến người xem bật cười khi tiết lộ: "Mình cũng không có kỷ niệm gì với bạn của mình cả. Đến lớp mình không chơi với ai hết, mình chỉ biết học thôi".

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thỏ Da LAB trở lại trường THPT cũ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dù tự nhận không gắn bó nhiều với bạn bè, Thỏ vẫn cho biết nếu có cơ hội, anh rất muốn gặp lại thầy giáo chủ nhiệm vì luôn dành sự kính trọng và yêu quý đặc biệt cho người thầy của mình.

Đến cuối buổi trò chuyện, khi được hỏi có muốn quay trở lại thời học sinh hay không, thành viên Da LAB tiếp tục có câu trả lời khiến nhiều người "đứng hình": "Mình cũng không muốn quay trở lại thời học sinh lắm, mình chưa bao giờ có ý nghĩ đó".

Sự chân thành, mộc mạc và có phần "vô tri" của Thỏ Da LAB đã khiến đoạn phỏng vấn trở nên viral trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam rapper không hề cố tạo sự hài hước, mà chính sự thẳng thắn, không màu mè lại tạo nên sức hút riêng. Không ít bình luận bày tỏ sự đồng cảm khi cho biết bản thân cũng từng có quãng thời gian đi học khá "im lặng", chỉ tập trung học tập và không có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Thỏ Da LAB, tên thật là Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1987), là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc Da LAB. Anh góp phần tạo nên thành công của nhiều ca khúc đình đám như Một Nhà , Thanh Xuân , Gác Lại Âu Lo hay Từ Ngày Em Đến. Trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, Thỏ từng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thỏ Da LAB

Được thành lập năm 1956, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước về kinh tế, quản trị, tài chính và kinh doanh. Trường nhiều năm liền nằm trong nhóm đại học có điểm chuẩn cao, quy tụ đông đảo học sinh giỏi trên cả nước theo học. Không chỉ nổi tiếng về chất lượng đào tạo, đây còn là nơi đào tạo nhiều nhà quản lý, doanh nhân, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực.

Có lẽ cũng chính quãng thời gian chỉ tập trung vào việc học như lời Thỏ chia sẻ đã góp phần tạo nên hình ảnh một nam nghệ sĩ điềm tĩnh, kín tiếng và chân thành như khán giả vẫn thấy ngày nay. Và đôi khi, chính những câu trả lời "không theo kịch bản" ấy lại khiến người xem cảm thấy gần gũi hơn bất kỳ màn hoài niệm xúc động nào.