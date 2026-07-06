Tưởng chừng chỉ học thêm kỹ năng, bạn trẻ miền Tây lại mở ra cả một sự nghiệp sáng tạo

Từng gắn bó với công việc viết nội dung và kinh doanh tự do, Trương Thị Trúc Ly (Lya Trương) chưa từng nghĩ rằng quyết định học thêm Thiết kế Đồ họa lại trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Từ mong muốn bổ sung kỹ năng phục vụ công việc sáng tạo, cô gái miền Tây dần tìm thấy hướng đi mới cho bản thân và cùng những người bạn chung chí hướng xây dựng Xịn Sò Media sau khi tốt nghiệp FPT Arena Multimedia Cần Thơ.

Tân khoa Trương Thị Trúc Ly ngành Mỹ thuật Đa phương tiện - FPT Arena Multimedia

Một lựa chọn ngoài dự tính lại trở thành bước ngoặt nghề nghiệp

Trước khi đến với thiết kế, Ly đã có nhiều năm làm content và kinh doanh tự do. Công việc giúp cô tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, nhưng cũng khiến cô nhận ra bản thân cần thêm những kỹ năng mới để phát triển xa hơn.

"Tại thời điểm đó, mình muốn học Thiết kế Đồ họa để phục vụ tốt hơn cho công việc sáng tạo nội dung và kinh doanh. Mình chỉ nghĩ đơn giản là học thêm một kỹ năng cần thiết."

Cơ duyên đến với FPT Arena Multimedia bắt đầu từ một khóa học trực tuyến về thiết kế. Ấn tượng với phương pháp giảng dạy của giảng viên, Ly tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo và trở thành một trong những học viên đầu tiên theo học khi FPT Arena Multimedia mở lớp tại Cần Thơ vào năm 2022.

Vừa đi làm vừa đi học, thử thách lớn nhất với cô không nằm ở kiến thức mà ở việc quản lý thời gian. Tuy nhiên, Ly xem đây là khoản đầu tư nghiêm túc cho tương lai nghề nghiệp của mình. Và cũng từ quyết định tưởng như rất bình thường ấy, những cơ hội mới dần xuất hiện.

Những bài học không nằm ở phần mềm hay điểm số

Điều khiến Ly ấn tượng nhất trong quá trình học không phải là việc thành thạo các công cụ thiết kế, mà là cách chương trình đào tạo khuyến khích người học phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

"Mình thích cách học luôn bắt đầu từ tư duy. Mình hiểu mình đang làm gì, vì sao chọn phương án đó và còn cách nào tốt hơn không. Những câu hỏi đó giúp mình nhìn nhận công việc sáng tạo sâu sắc hơn."

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô là kỳ đồ án đầu tiên, khi cả nhóm cùng chạy đua với thời gian để hoàn thiện ý tưởng, thiết kế, thuyết trình và sản xuất sản phẩm. Khoảnh khắc nhìn thấy thành quả được hoàn thiện và trưng bày đã mang lại cảm giác tự hào khó quên.

Đặc biệt, dự án thiết kế ứng dụng GOIN ở học kỳ UI/UX Design đã giúp Ly thay đổi cách nhìn về nghề thiết kế. Thay vì tạo ra những sản phẩm chỉ đẹp về mặt hình thức, cô học được cách đặt người dùng làm trung tâm và tìm kiếm giải pháp cho những nhu cầu thực tế.

"Nếu trước đây mình thường thiết kế theo cảm nhận cá nhân, thì dự án này giúp mình hiểu rằng một sản phẩm hiệu quả cần có tính ứng dụng và tạo ra giá trị cho người sử dụng."

Chính tư duy đó tiếp tục được Ly và những người bạn học áp dụng sau khi tốt nghiệp. Những người từng đồng hành trong các kỳ đồ án đã trở thành những cộng sự đầu tiên trên hành trình xây dựng Xịn Sò Media.

Giá trị bền vững của người làm sáng tạo trong thời đại AI và công nghệ lõi

Sau khi hoàn thành chương trình học, Ly cùng đội ngũ tập trung phát triển Xịn Sò Media với định hướng thực hiện các dự án truyền thông số về du lịch, văn hóa và con người miền Tây.

"Mình luôn nghĩ miền Tây có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều câu chuyện hay và những con người đáng mến. Mình muốn góp phần đưa những giá trị đó đến gần hơn với mọi người thông qua các nền tảng số."

Trúc Ly sáng lập Xịn Sò Media sau thời gian học tập và tích lũy kinh nghiệm

Trong bối cảnh AI đang thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập và làm việc, Ly cho rằng công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu và năng lực giải quyết vấn đề của con người.

Theo nữ Founder, những người trẻ theo đuổi ngành sáng tạo cần chủ động cập nhật công nghệ mới, đồng thời không ngừng rèn luyện năng lực cốt lõi để tạo ra giá trị khác biệt.

"Thành quả có thể đến chậm, nhưng chắc chắn sẽ đến nếu bạn không ngừng cố gắng. Trong thời đại AI, các bạn càng cần học hỏi nhiều hơn và liên tục nâng cấp bản thân."

Từ một người tìm đến lớp học với mong muốn bổ sung kỹ năng cho công việc, Trương Thị Trúc Ly đã mở ra cho mình một hướng đi mới trong lĩnh vực sáng tạo. Câu chuyện của cô cũng phản ánh tinh thần của thế hệ người học hôm nay: không ngừng học hỏi, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và làm chủ những năng lực cốt lõi để phát triển bền vững trong tương lai.

Đó cũng chính là thông điệp mà mùa tốt nghiệp 2026 của FPT Arena Multimedia gửi gắm qua chủ đề "Core Technologies Mastery – Làm chủ công nghệ lõi".

Nghi thức tung mũ của sinh viên tại Lễ tốt nghiệp Viện Đào tạo Quốc tế FPT 2026

Hiện tại, FPT Arena Multimedia Cần Thơ đang tuyển sinh chương trình Truyền thông thị giác và Thiết kế số dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với định hướng đào tạo thực hành gắn liền dự án thực tế, chương trình giúp học viên phát triển tư duy thiết kế, làm chủ công cụ và xây dựng nền tảng nghề nghiệp vững chắc để tự tin gia nhập ngành công nghiệp sáng tạo.

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