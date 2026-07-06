Đập nát hàng trăm chiếc điện thoại ngay sân trường để răn đe học sinh, nhà trường lập tức bị "tuýt còi"

Việc một trường học ở Trung Quốc dùng búa đập nát hàng trăm chiếc điện thoại bị tịch thu ngay trước mặt học sinh đã tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt về ranh giới giữa kỷ luật học đường và quyền sở hữu tài sản.

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học đã trở thành một bài toán nan giải đối với cả phụ huynh lẫn các nhà quản lý giáo dục. Sự phổ biến của các thiết bị thông minh khiến việc ngăn chặn học sinh mang điện thoại vào lớp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Mới đây, đoạn video do một netizen Trung Quốc đăng tải ghi lại cảnh tượng có liên quan đến vấn đề tương tự diễn ra tại sân một trường học đã ngay lập tức lọt vào tâm điểm chú ý và làm bùng nổ những cuộc tranh luận dữ dội trên khắp các diễn đàn mạng xã hội nước này. Khung cảnh trong đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông đang đứng trên bục cao, tay cầm búa và liên tục đập nát hàng loạt chiếc điện thoại di động được xếp ngay ngắn dưới sàn, ngay trước sự chứng kiến của đông đảo học sinh đang xếp hàng dưới sân trường.

Hình ảnh gây tranh cãi

Theo thông tin xác minh, sự việc xảy ra tại trường Giảng Hoa Viên thuộc thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đại diện nhà trường giải thích rằng sự việc thực chất đã diễn ra từ cuối học kỳ trước. Số điện thoại bị đập bỏ lên tới hàng trăm chiếc, vốn là "tang vật" bị tịch thu từ nhiều năm trước nhưng không có học sinh hay phụ huynh nào đến nhận lại.

Nhà trường cho biết mục đích của hành động đập phá công khai này là nhằm răn đe, cảnh tỉnh học sinh không được tiếp tục vi phạm quy định mang điện thoại vào trường. Trước làn sóng phản đối của dư luận, cơ quan giáo dục địa phương đã phải nhanh chóng vào cuộc và khẳng định rằng dù là điện thoại vô chủ thì đó vẫn là tài sản cá nhân, nhà trường không có quyền tự ý hủy hoại và cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm túc vụ việc này.

Sự việc trên đã khiến cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều sâu sắc. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự thông cảm với áp lực quản lý của nhà trường, cho rằng nếu không dùng những biện pháp mạnh tay và có tính răn đe cao thì học sinh sẽ lờ đi các quy định pháp luật cũng như nội quy trường học. Nhiều người lên tiếng bênh vực: "Thử đặt mình vào vị trí quản lý một ngôi trường xem có áp lực không, nếu không làm nghiêm thì làm sao học sinh chịu nghe lời?", "Những người mở miệng ra là chỉ trích nhà trường, hãy nhìn lại xem con em mình ở nhà có quản nổi không mà đòi trường học phải nhẹ nhàng?"...

Tuy nhiên, đại đa số netizen và các chuyên gia luật pháp lại kịch liệt lên án hành vi này, đồng thời cho rằng ý thức pháp trị của nhà trường đã hoàn toàn "vỡ vụn" theo những chiếc điện thoại. Việc học sinh vi phạm quy định không đồng nghĩa với việc nhà trường có quyền xâm phạm và định đoạt quyền sở hữu tài sản cá nhân của các em.

"Quản lý nghiêm khắc không có nghĩa là quản lý bừa bãi, lập ra quy định không có nghĩa là vượt qua ranh giới pháp luật và giáo dục từ nghiêm lại càng không thể đánh đồng với các biện pháp thô bạo. Nhà trường đang dùng một hành vi vi phạm pháp luật là hủy hoại tài sản của người khác để răn đe học sinh không vi phạm nội quy, thật sự quá nực cười và phản giáo dục", một người dùng mạng xã hội gay gắt.

Một cuộc tranh luận kịch liệt đã nổ ra xung quanh vụ việc

Nhiều bình luận sắc sảo chỉ ra rằng việc hàng trăm chiếc điện thoại bị tồn đọng đến mức không ai nhận không phải lỗi hoàn toàn ở học sinh, mà nó đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình quản lý của nhà trường. Trường học chỉ biết tịch thu một cách thô bạo mà không hề có sự đăng ký, lập sổ sách ghi rõ thông tin học sinh hay xây dựng quy trình hoàn trả rõ ràng khi các em tốt nghiệp hoặc chuyển trường.

Biện pháp đập máy thực chất là tư duy quản lý lười biếng, dùng bạo lực để ép buộc sự phục tùng tạm thời, hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần giáo dục nguyên bản và không thể giúp học sinh hình thành sự tôn trọng đích thực đối với các quy tắc xã hội.

Như một netizen đã để lại nhận xét vô cùng thấm thía: "Nhà trường khi tịch thu điện thoại đã từng nghĩ đến việc trả lại chưa? Việc hàng trăm chiếc máy tích tụ lâu ngày không ai nhận cho thấy ngay từ đầu nhà trường đã không đưa quy trình hoàn trả vào hệ thống quản lý. Trường học càng phụ thuộc vào việc dùng bạo lực để khuất phục thì càng dễ phản tác dụng, khiến học sinh mất đi niềm tin vào quy tắc xã hội".

Giải pháp nào giúp nhà trường và phụ huynh quản lý việc sử dụng điện thoại của trẻ?

Từ sự việc gây tranh cãi trên, có thể thấy việc tìm ra một phương pháp quản lý khoa học, vừa giữ vững trật tự học đường, vừa thượng tôn pháp luật và bảo vệ tâm lý học sinh là điều vô cùng cần thiết. Nhiều chuyên gia chỉ ra đây là những giải pháp thiết thực cần được phối hợp triển khai:

1. Thiết lập quy trình quản lý có hệ thống và minh bạch tại trường học

Thay vì áp dụng các biện pháp tịch thu thô bạo mang tính tịch biên tài sản, nhà trường cần xây dựng một quy chế quản lý điện thoại rõ ràng thông qua hệ thống sổ sách và bàn giao. Khi học sinh bước vào lớp, thiết bị cần được tắt nguồn và tập trung tại một tủ lưu trữ an toàn của lớp học dưới sự giám sát của giáo viên.

Mọi trường hợp tạm giữ thiết bị do vi phạm đều phải được ghi nhận biên bản, thông báo trực tiếp cho phụ huynh và xác định rõ thời hạn hoàn trả cụ thể. Quy trình minh bạch này giúp nhà trường vừa duy trì được kỷ cương lớp học, vừa bảo đảm không vi phạm ranh giới pháp lý về quyền tài sản của công dân.

2. Tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường

Việc quản lý thiết bị công nghệ không thể thành công nếu chỉ dựa vào sự cấm đoán đơn phương từ phía thầy cô giáo. Nhà trường và phụ huynh cần đạt được một bản cam kết đồng thuận ngay từ đầu năm học về giới hạn sử dụng điện thoại của học sinh.

Phụ huynh cần chủ động kiểm soát việc con mang thiết bị đến trường, chỉ đăng ký sử dụng trong các trường hợp thực sự khẩn cấp và có sự xác nhận bằng văn bản. Khi trẻ nhận thấy sự đồng nhất và nghiêm túc trong thái độ quản lý giữa cha mẹ và nhà trường, chúng sẽ tự khắc nâng cao ý thức chấp hành nội quy thay vì tìm cách giấu diếm, đối phó.

3. Giáo dục tư duy nhận thức và kỹ năng tự kiểm soát thay vì đe dọa bạo lực

Bản chất của giáo dục là hướng thiện và giúp người học tự nhận thức được hành vi của mình. Việc dùng các biện pháp đập phá tài sản công khai chỉ gieo rắc sự sợ hãi nhất thời chứ không thể tạo ra sự tâm phục khẩu phục hay nhận thức tự giác lâu dài trong lòng học sinh.

Cả nhà trường và gia đình cần tổ chức các buổi chuyên đề, thảo luận mở để giúp học sinh hiểu rõ về những tác hại của việc nghiện công nghệ đối với sức khỏe tinh thần và kết quả học tập. Từ đó, hướng dẫn các em phương pháp tự quản lý quỹ thời gian, biến điện thoại thành công cụ học tập hữu ích thay vì là một thứ cám dỗ làm xao nhãng kỷ luật học đường.