Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU công bố điểm sàn 2026, tiếp tục triển khai nhiều học bổng đa dạng

Năm 2026, SIU cũng tiếp tục triển khai nhiều học bổng đa dạng lên đến hàng trăm tỷ đồng nhằm mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh trong và ngoài nước.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU (8C-18 Tống Hữu Định, Phường An Khánh, TPHCM) vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Chi tiết theo bảng sau:

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 2026

Năm 2026, SIU sử dụng 3 phương thức xét tuyển dành cho thí sinh toàn quốc bao gồm: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT; Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT; Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải có tổng điểm 03 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm (theo thang điểm 30). Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thí sinh cần đạt từ 600 điểm trở lên (theo thang điểm 1.200).

Riêng phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ), thí sinh phải có tổng điểm trung bình chung 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Các ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên được áp dụng thống nhất đối với tất cả ngành và chuyên ngành đào tạo của SIU, ngoại trừ ngành Luật kinh tế áp dụng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với nhóm ngành pháp luật.

Năm 2026, SIU sử dụng 3 phương thức xét tuyển dành cho thí sinh toàn quốc

Thí sinh đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào SIU ( Mã trường: SIU ).

Thí sinh sẽ tiến hành đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tại đường link: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học diễn ra từ ngày 02/7 đến 17:00 ngày 14/7 . Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Chính sách học bổng hấp dẫn tại SIU

Được biết đến là "cái nôi" nuôi dưỡng nhân tài thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào các chính sách học bổng, năm 2026 SIU tiếp tục triển khai nhiều học bổng đa dạng lên đến hàng trăm tỷ đồng nhằm mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh trong và ngoài nước.

Nổi bật là Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần (20 suất), tài trợ 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ sinh hoạt phí 80 triệu đồng/suất trong 4 năm đại học. Bên cạnh đó, SIU trao Học bổng “Tiếp bước hành trình” (50 suất) dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng học tốt, do chính cựu học sinh đang là sinh viên SIU kết nối lan tỏa về cho thế hệ đàn em; học bổng tài trợ 100% học phí toàn khóa.

Năm 2026 SIU tiếp tục triển khai nhiều học bổng đa dạng lên đến hàng trăm tỷ đồng nhằm mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh trong và ngoài nước

Ngoài ra, SIU áp dụng học bổng 50% học phí toàn khóa cho thí sinh có thành tích văn hóa, thể thao, nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế (không giới hạn ngành học) hoặc là con ruột cán bộ, viên chức ngành Y tế và Giáo dục khi theo học ngành Công nghệ giáo dục hoặc chuyên ngành Công nghệ thông tin y tế. Trường cũng dành học bổng 15% học phí toàn khóa cho học sinh tốt nghiệp các trường THPT trên địa bàn TP. Thủ Đức (cũ) khi theo học tại SIU và học bổng 20% học phí toàn khóa cho học sinh từ các trường THPT có ký kết với SIU.

Đối với du học sinh các nước châu Á, SIU triển khai Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần theo nguyên tắc mỗi quốc gia 01 suất, bao gồm học phí và sinh hoạt phí 2 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian theo học. Với các du học sinh còn lại khi lựa chọn các ngành đào tạo tại SIU, nhà trường áp dụng học bổng 40% học phí toàn khóa cho các ngành đào tạo.

Trường cũng tổ chức lớp học dự bị tiếng Việt cho du học sinh chưa biết tiếng Việt do Trung tâm Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin SIU (CLT) giảng dạy, đồng thời hỗ trợ người học tham gia kiểm tra để bảo đảm đạt chuẩn năng lực tiếng Việt.