MỚI NHẤT: Đã có 23 đại học công bố điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026

Tính đến sáng 4/7, đã có 23 cơ sở đào tạo thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Tính đến sáng 4/7, đã có 23 trường chính thức thông báo mức điểm nhận hồ sơ, dao động từ 15 đến 25 điểm tùy ngành và từng cơ sở đào tạo.

Ba trường hiện lấy điểm sàn thấp nhất là Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, cùng ở mức 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2026.

Trong khi đó, nhiều trường thuộc nhóm đào tạo khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiếp tục giữ mức điểm sàn cao. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang có mức điểm sàn cao nhất, dao động từ 19 đến 25 điểm tùy ngành. Xếp sau là Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với mức 22-24 điểm và Đại học Bách khoa Hà Nội từ 19,5-20 điểm.

Đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung vào ngày 8/7. Sau thời điểm này, các trường đào tạo thuộc những lĩnh vực trên mới hoàn thiện và công bố điểm sàn chính thức.

Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các trường đại học đến ngày 4/7:

TT Trường Điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 19-25 2 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 24 (nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu) 22 (các ngành còn lại) 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 4 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 5 Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 6 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 7 Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 8 Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 9 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 10 Đại học Bách khoa Hà Nội 19,5 (nhóm ngành Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ) 20 (nhóm ngành Kỹ thuật) 11 Đại học Kinh tế Quốc dân 22 12 Trường Đại học Ngoại thương 23-24 13 Trường Đại học Nông lâm TP HCM 16-18 (trừ ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp) 14 Trường Đại học Gia Định 15 (trừ khối ngành Sức khỏe) 15 Trường Đại học Xây dựng Miền Trung 15 (riêng chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị 18) 16 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 15 17 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 15-22 18 Trường Đại học Hoa Sen 15 19 Trường Đại học Thành Đô 16-17,5 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) 20 Học viện Chính sách và Phát triển 19 (trụ sở Hà Nội) 16 (phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng) 21 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 15-18 22 Đại học Phenikaa 15-24 23 Trường Đại học Hùng Vương 15

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đến 17h ngày 14/7. Sau đó, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Quá trình xử lý nguyện vọng (lọc ảo) sẽ diễn ra từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8. Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất trước 17h ngày 21/8.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Năm 2025, điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của các trường đại học dao động trong khoảng 14-25 điểm. Nhiều trường top đầu như Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hay Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) từng áp dụng mức điểm sàn từ 24 điểm trở lên đối với một số ngành đào tạo. Năm nay, dự kiến mặt bằng điểm sàn của nhiều trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt theo từng nhóm ngành và mức độ cạnh tranh của thí sinh.

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