Đưa con ra công viên, nghe cuộc đối thoại bên cạnh mà bà mẹ Hà Nội "sốc" nặng: Lớp 3, lớp 4 mà đã đến thế này sao?

Theo lời kể, có lẽ hai đứa trẻ nghĩ chị không biết tiếng Anh hoặc không để ý nên nói chuyện rất tự nhiên.

"Tôi đang sốc quá mọi người ơi!" - Đó là dòng chia sẻ của một bà mẹ ở Hà Nội sau một buổi chiều tưởng như rất bình thường khi đưa hai con ra công viên gần nhà chơi. Tại đây, con trai chị tình cờ gặp một bạn cùng lớp đi cùng người anh họ lớn hơn khoảng một, hai tuổi. Hai đứa trẻ nhanh chóng đứng nói chuyện với nhau, còn chị ngồi gần đó trông em nhỏ nên cũng không để ý.

Cho đến khi cuộc trò chuyện của hai cậu bé lọt vào tai, người mẹ bắt đầu sững sờ.

Theo lời kể, có lẽ hai đứa trẻ nghĩ chị không biết tiếng Anh hoặc không để ý nên nói chuyện rất tự nhiên. Một cậu bé nhắc đến việc vừa xem một bộ phim có "toàn tiếng người lớn kêu", rồi quay sang hỏi con trai chị có biết đó là phim gì không.

Thấy bạn im lặng vì mẹ đang ngồi gần, cậu bé tiếp tục buông ra câu trả lời, nói thẳng đó là phim người lớn và còn bắt chước những âm thanh xuất hiện trong phim khiến người mẹ nghe đến đâu lạnh sống lưng đến đó.

Chị kể mình cố tự trấn an rằng có thể các con chỉ đang nói linh tinh, nhưng khi cuộc trò chuyện ngày càng đi xa, chị không thể ngồi yên. Người mẹ lập tức nhắc nhở hai đứa trẻ không được nói những điều như vậy trước mặt em nhỏ rồi đưa con gái về nhà.

Con trai chị mới học hết lớp 3, hè này lên lớp 4. Người anh họ của bạn cũng chỉ lớn hơn một vài tuổi. Vậy mà ở lứa tuổi ấy, các em đã biết đến những nội dung người lớn, còn trò chuyện về chúng một cách rất tự nhiên, như thể đó là một chủ đề quen thuộc.

"Tôi cứ tự hỏi các con đã xem những thứ đó ở đâu? Tự tìm trên mạng, vô tình bấm phải hay được bạn bè chỉ cho? Và nếu một ngày con mình cũng bị bạn rủ xem thì sẽ phản ứng thế nào?" - người mẹ băn khoăn.

Chia sẻ gây chú ý

Chính những câu hỏi ấy đã mở ra một cuộc thảo luận lớn giữa hàng nghìn phụ huynh về một nỗi lo chung: trẻ em ngày nay đang tiếp cận với nội dung người lớn sớm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của người lớn.

Không còn là chuyện hiếm?

Dưới bài đăng, rất nhiều người xác nhận đây không còn là chuyện hiếm. Một giáo viên cho biết trong quá trình giảng dạy, cô chứng kiến không ít học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 đã tò mò tìm xem phim người lớn khi được sử dụng điện thoại. Có em biết do bạn bè chỉ, có em vô tình bấm vào đường link hoặc quảng cáo trên mạng rồi từ đó tiếp tục tìm kiếm. Nhiều học sinh tiểu học còn truyền tay nhau các clip nhạy cảm, dùng nhiều từ ngữ mà trước đây chỉ xuất hiện ở lứa tuổi lớn hơn.

Một số cha mẹ cũng tâm sự, họ phát hiện con mình biết một số "chuyện người lớn" dù tuổi còn rất nhỏ. Không ít người thừa nhận điều khiến họ bất lực nhất là có thể quản điện thoại của con ở nhà, nhưng không thể quản điện thoại của bạn bè con. Chỉ cần một chiếc điện thoại trong lớp học, một giờ ra chơi hay một buổi đi chơi, trẻ đã có thể tiếp cận những nội dung vượt xa lứa tuổi.

Nhiều phụ huynh trước đây từng nghĩ con còn nhỏ nên chưa cần nói về giới tính. Nhưng sau câu chuyện này, rất nhiều người cho rằng suy nghĩ ấy đã không còn phù hợp.

Sự tò mò là một phần tự nhiên của quá trình lớn lên, nhưng điều đáng sợ là trẻ đi tìm câu trả lời từ Internet trước khi tìm đến cha mẹ. Càng cấm đoán tuyệt đối, trẻ càng dễ tò mò. Điều trẻ cần là một người lớn đủ bình tĩnh để lắng nghe và giải thích đúng cách.

Đừng ngại "vẽ đường cho hươu chạy" đúng!

Ngày nay, điều cha mẹ cần quản lý không chỉ là chiếc điện thoại trong tay con, mà còn phải chuẩn bị cho con khả năng tự bảo vệ mình trước vô vàn thông tin độc hại ngoài xã hội. Bởi thực tế cho thấy, điều trẻ nghe được từ bạn bè đôi khi còn đến sớm hơn cả những điều cha mẹ kịp dạy.

Ngoài việc cài đặt ứng dụng giám sát để giới hạn giờ xem của từng ứng dụng, khóa máy từ xa khi đến giờ đi ngủ, và phê duyệt/ngăn chặn con tải ứng dụng mới, chặn các trang web có nội dung người lớn... cha mẹ đừng quên dạy con kỹ năng "Refuse & Report" (Từ chối và Báo cáo): Hãy trò chuyện với con như hai người bạn: "Ở trường, có thể các bạn sẽ rủ con xem những hình ảnh hoặc clip của người lớn. Những clip đó giống như đồ ăn ôi thiu, xem vào sẽ làm độc hại đầu óc của con. Nếu bạn rủ, con cứ thẳng thắn nói: 'Tớ không thích xem mấy cái này, chán lắm' rồi đi chỗ khác chơi. Nếu bạn cố tình ép hoặc phát tán rộng, con cần báo với thầy cô hoặc về nói với mẹ".

Nếu vô tình phát hiện con đã xem, đừng đánh đập hay sỉ vả khiến con nhục nhã. Trẻ bị mắng nhiếc dữ dội sẽ có xu hướng giấu kín hơn và tìm đến bạn bè để giải tỏa. Hãy nhẹ nhàng giải thích về tác hại của việc tiếp cận thông tin sai lệch quá sớm đối với não bộ.

Thay vì để con tự học về giới tính qua các clip bẩn (vốn đầy rẫy sự lệch lạc, bạo lực và phi thực tế), cha mẹ cần chủ động giáo dục giới tính cho con một cách khoa học, phù hợp lứa tuổi. Khi con đã hiểu đúng, những clip bẩn kia sẽ bớt đi sự tò mò, kích thích.

Giáo dục giới tính cũng không đơn thuần là nói với con về quan hệ tình dục. Với trẻ tiểu học, đó trước hết là giúp con nhận biết các bộ phận riêng tư trên cơ thể, hiểu rằng không ai được phép chạm vào nếu chưa có sự đồng ý, biết nói "không" khi cảm thấy không an toàn và mạnh dạn tìm đến người lớn đáng tin cậy để cầu cứu. Khi trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể từng bước giải thích về những thay đổi của cơ thể, cảm xúc tuổi dậy thì, sự tôn trọng bản thân và người khác, cũng như cách sử dụng Internet một cách an toàn.

Hãy coi đây là cuộc trò chuyện diễn ra nhiều lần trong suốt quá trình trưởng thành của con. Một bộ phim, một bản tin, hay thậm chí một câu hỏi ngây ngô của trẻ cũng có thể trở thành cơ hội để cha mẹ giải thích bằng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi.

Quan trọng hơn cả là xây dựng cho con thói quen chia sẻ. Khi biết mình sẽ không bị mắng mỏ hay xấu hổ nếu đặt câu hỏi, trẻ sẽ tìm đến cha mẹ trước khi tìm đến Google hay những lời "chỉ dạy" từ bạn bè.

Trong thời đại chỉ cần một chiếc điện thoại là trẻ có thể tiếp cận vô số nội dung không phù hợp, sự đồng hành và cởi mở của cha mẹ chính là "hàng rào bảo vệ" hiệu quả nhất, giúp con biết phân biệt điều đúng - sai và đủ bản lĩnh để nói không với những cám dỗ vượt quá lứa tuổi.