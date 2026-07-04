Tuyên Quang rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra, làm rõ nghi vấn điểm cao bất thường

Sau những tranh luận về số lượng điểm 10 môn Toán tăng đột biến tại Tuyên Quang, địa phương đã yêu cầu rút toàn bộ các bài thi đạt điểm tuyệt đối để kiểm tra, rà soát.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin tỉnh Tuyên Quang xuất hiện số lượng bài thi đạt điểm 10 môn Toán cao bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trước sự quan tâm của dư luận, địa phương đã quyết định rút toàn bộ các bài thi đạt điểm tuyệt đối để kiểm tra, rà soát.

Theo Báo Tin Tức đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan rút toàn bộ các bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra, rà soát có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, chính xác và đúng quy chế. Việc kiểm tra được thực hiện nhằm làm rõ những phản ánh, dư luận liên quan đến kết quả thi, đồng thời kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh việc kiểm tra các bài thi đạt điểm tuyệt đối, cơ quan chuyên môn cũng sẽ kiểm tra đối chiếu kết quả thi với học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học... phục vụ công tác rà soát, bảo đảm tính khách quan, minh bạch theo quy định.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đáng chú ý, 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối tập trung trong một dải số báo danh gần nhau, chủ yếu là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Chính chi tiết này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về kết quả thi và trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Theo VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả môn Toán được cho là cao bất thường tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc rà soát phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, không để xảy ra sai sót, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm nếu có.

Trước diễn biến trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn công tác đến Tuyên Quang để phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát kết quả thi theo đúng quy chế. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng vào cuộc xác minh các thông tin liên quan nhằm bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra và chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Kết quả rà soát sẽ được công bố sau khi quá trình xác minh hoàn tất theo quy định.

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