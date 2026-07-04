Bất ngờ: Năm 2025 Tuyên Quang từng không có bài thi nào đạt điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ nghi vấn về việc 299 trên tổng số 328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm ở môn toán trên địa bàn.

Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã rà soát và thấy điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ, theo VnExpress.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn Toán, với 154 điểm 10.

Trong đó, 299/328 học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt 9 điểm trở lên, 147 em giành điểm 10. Điểm trung bình là 9,58.

So với dữ liệu của Bộ và công bố của các trường THPT chuyên nổi tiếng, đây là mức điểm cao nhất cả nước. Chẳng hạn, học sinh chuyên Sư phạm Hà Nội đạt 8,3 điểm; chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 8,51; còn điểm trung bình Toán ở chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và Lê Hồng Phong (Ninh Bình) lần lượt là 8,22 và 8,45.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Đáng chú ý, theo VOV, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình 2018 và cũng là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đơn vị hành chính mới (sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang thành tỉnh Tuyên Quang), học sinh tỉnh Tuyên Quang đạt 258 điểm 10 ở các môn, điểm trung bình các môn thi là 6,1.

Trong đó, có 162 thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý, 46 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử, 16 thí sinh đạt điểm 10 môn Công nghệ, 18 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, 12 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lí, 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ và 1 thí sinh đạt điểm 10 môn Sinh học. Với việc có 16 bài thi đạt điểm 10 của môn Công nghệ giúp Tuyên Quang đứng đầu cả nước về môn thi này.

Tuy nhiên, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán.

Không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhưng năm 2026 học sinh tỉnh Tuyên Quang đạt kỳ tích khi có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn thi bắt buộc này.

Riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 146 em, chiếm tỷ lệ 95% của toàn tỉnh và chiếm 45% của toàn trường Chuyên.

Thông tin trên mạng xã hội đặt nghi vấn về 147 điểm 10 toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Điều khiến dư luận quan tâm hơn khi có 1 dải liên tiếp số báo danh liền kề nhau có mức điểm tuyệt đối. Cụ thể, từ số báo danh 08016xxx - 08016xxx gồm 328 bài thi, có tới 147 bài đạt điểm 10.

Ngoài ra, có 24 bài đạt 9,75 điểm, 84 bài đạt 9,5 điểm. Như vậy, riêng nhóm từ 9,5 điểm trở lên có 255 bài (chiếm 78% tổng số bài thi). Còn nếu tính từ mốc 9 điểm, có 298/327 bài, chiếm khoảng 91%, đạt từ 9 điểm trở lên.

147/153 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang là học sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo Thanh Niên sáng 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh những thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

"Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xác minh, làm rõ vụ việc. Khi có kết luận cụ thể, đơn vị sẽ chính thức thông báo đến dư luận", thiếu tướng Thuận nhấn mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với ngành GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng liên quan để rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức, coi thi và chấm thi.

Được biết, nhiều năm nay, Tuyên Quang tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo hình thức: Thí sinh học trường nào sẽ thi tại điểm thi trường đấy. Các trung tâm giáo dục thường xuyên có ít thí sinh sẽ gộp vào các trường THPT phù hợp.

Như vậy, tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang năm nay, chỉ có thí sinh của trường này dự thi, không trộn thí sinh của trường khác.

Về đội ngũ giám thị và cán bộ làm công tác thi, mỗi điểm sẽ có giáo viên từ 3 trường khác tham gia công tác coi thi, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng không ngoại lệ.