Một Học viện vừa tiết lộ danh sách tuyển thẳng: Chỉ có 14 suất, ai cũng sở hữu profile khủng

Mới đây, danh sách 14 thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện Kỹ thuật mật mã đã được công bố.

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Học viện Kỹ thuật mật mã vừa công bố quyết định công nhận 14 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy thuộc chương trình đào tạo phục vụ lĩnh vực kinh tế - xã hội trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Theo danh sách được công bố, tất cả các thí sinh đều đạt giải Nhất, Nhì hoặc Ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đáp ứng điều kiện xét tuyển thẳng của học viện. Các em đăng ký theo học hai ngành là An toàn thông tin và Công nghệ thông tin.

Trong số 14 thí sinh được tuyển thẳng, có 11 em trúng tuyển vào cơ sở Hà Nội, trong khi 3 em còn lại nhập học tại cơ sở TP.HCM. Các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Trị, Điện Biên, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Ninh Bình, Bắc Ninh và Phú Thọ.

Học viện Kỹ thuật mật mã cũng lưu ý, dù đã đủ điều kiện tuyển thẳng, các thí sinh vẫn phải thực hiện đầy đủ việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định. Đây là điều kiện bắt buộc để được công nhận trúng tuyển chính thức.

Hình thức xét tuyển của Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2026

Học viện Kỹ thuật mật mã đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với ba phương thức xét tuyển.

Ở phương thức thứ nhất, học viện thực hiện xét tuyển thẳng đối với các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy định riêng của nhà trường.

Theo đó, thí sinh đạt giải Nhất, Nhì hoặc Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở môn Toán, Tin học hoặc đạt giải thưởng sáng tạo về khoa học, công nghệ cấp quốc gia sẽ được xét tuyển thẳng.

Điều kiện là giải thưởng còn thời hạn không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển và thí sinh phải tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc xét tuyển được thực hiện theo chỉ tiêu phân bổ của Học viện Kỹ thuật mật mã đối với ngành mà thí sinh đăng ký.

Ảnh: Fanpage Học viện Kỹ thuật mật mã - KMA

Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng cho tất cả các mã tuyển sinh của học viện.

Năm nay, trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học), X06 (Toán, Vật lý, Tin học), X07 (Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp) và C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý). Học viện cho biết không có sự chênh lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, đồng thời tất cả các môn trong tổ hợp đều được tính với hệ số 1.

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Học viện Kỹ thuật mật mã tiếp tục áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên cho thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của trường. Tuy nhiên, học viện lưu ý không áp dụng cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ TOEFL iBT Home Edition.

Phương thức thứ ba là xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) hoặc đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2026 do một trong bốn đơn vị tổ chức, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với phương thức này, học viện cũng áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên cho những thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi ở các môn Toán, Vật lý và Tin học theo quy định. Nhà trường lưu ý, nếu một thí sinh đạt nhiều giải thưởng thì chỉ được cộng điểm ưu tiên một lần theo giải có mức cao nhất, đồng thời các giải thưởng phải còn hiệu lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của Học viện Kỹ thuật mật mã dao động từ 23,2 đến 24,42 điểm. Trong đó, ngành An toàn thông tin tại cơ sở Hà Nội có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,42 điểm, tiếp đến là ngành Công nghệ thông tin với 24,17 điểm và ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông với 23,48 điểm. Tại Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã ở TP.HCM, ngành An toàn thông tin lấy 23,2 điểm, đây cũng là mức điểm chuẩn thấp nhất của học viện trong mùa tuyển sinh năm 2025.

(Tổng hợp)