Vụ trường có 147 điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang: Thông tin về giáo viên coi thi

Từ nhiều năm nay, Tuyên Quang tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo hình thức: Thí sinh học trường nào sẽ thi tại điểm thi trường đấy.

Liên quan đến thông tin Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 3/7, ông Lê Thành Tuyên, Chánh Văn phòng Sở GD & ĐT Tuyên Quang cho biết, công tác tổ chức thi tốt nghiệp 2026 đều tuân thủ chặt chẽ các quy trình đã được Bộ GD & ĐT phổ biến.

Trước những thông tin xôn xao về điểm thi môn Toán trên mạng xã hội, Sở đã xác minh và tất cả hệ thống các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh đều vào cuộc.

Theo vị Chánh Văn phòng, các cơ quan chức năng của Bộ GD & ĐT và Sở đang xác minh sự việc, sẽ thông tin rộng rãi trên báo chí khi có thông tin xác minh cụ thể. Từ trước đến nay, quan điểm của Sở GD & ĐT đều làm rất nghiêm túc.

Tuyên Quang có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán cao thứ 2 cả nước. (Ảnh: Minh Chiến - VTC News)

Ông Tuyên nói thêm, Tuyên Quang tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo hình thức: Thí sinh học trường nào sẽ thi tại điểm thi trường đấy từ nhiều năm nay. Các trung tâm giáo dục thường xuyên có ít thí sinh sẽ gộp vào các trường THPT phù hợp. Tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang năm nay, chỉ có thí sinh của trường này dự thi, không trộn thí sinh của trường khác.

Mỗi điểm thi sẽ có giáo viên từ 3 trường khác tham gia công tác coi thi. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cũng vậy. Ông Tuyên khẳng định, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chỉ có Phó Hiệu trưởng của nhà trường chịu trách nhiệm phụ trách cơ sở vật chất và công tác thư ký. Còn lại cán bộ giáo viên của trường không tham gia công tác coi thi của trường.

Thông tin trên báo Tiền Phong trưa 3/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc phối hợp xác minh những thông tin đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dư luận xôn xao thông tin tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Điểm trung bình môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 9,58 điểm, đứng số 1 cả nước.

Năm nay Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. (Ảnh: Fanpage Trường THPT Chuyên Tuyên Quang)

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết năm nay có 329 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (trong đó có 323 thí sinh là học sinh của trường và 6 thí sinh tự do). Các học sinh dự thi tốt nghiệp năm nay là học sinh các lớp chuyên, trong đó có 35 học sinh lớp chuyên Toán.

Thời gian qua, để học sinh làm quen cấu trúc đề thi, nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng của trường.

Vị hiệu trưởng bày tỏ không quá bất ngờ khi các học sinh lớp chuyên Văn, Sử đạt điểm cao môn Toán vì các em đã được ôn tập khá kỹ lưỡng. Bà Hằng chia sẻ, năm ngoái, điểm trung bình môn Toán của trường là hơn 8 phẩy.

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