Nam sinh ưu tú thi ĐH bị điểm thấp lè tè, thầy giáo vội xin kiểm tra camera phòng thi, những gì nhìn thấy khiến ông sốc nặng!

Một nam sinh xuất sắc nhưng điểm thi đại học còn không qua nổi điểm sàn. Chuyện gì đã xảy ra?

Năm 2015, một nam sinh học giỏi tại Hồ Nam, Trung Quốc khiến toàn trường ngỡ ngàng khi chỉ đạt 239 điểm trong kỳ thi Cao khảo (Đại học). Không một ai tin vào kết quả này. Tuy nhiên, khi camera phòng thi được trích xuất, thầy cô mới bàng hoàng phát hiện: Cậu học trò cưng đã chủ động nộp ba tờ giấy trắng.

Hy vọng duy nhất của gia đình nghèo

Lý Kim Sơn sinh ra trong một ngôi làng nhỏ nghèo khó tại tỉnh Hồ Nam. Cha cậu là một thợ nề, do nhiều năm lao lực nên mắc bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng, mất hoàn toàn khả năng lao động. Gánh nặng cơm áo gạo tiền và viện phí đổ dồn lên vai người mẹ với những công việc làm thuê bấp bênh, thu nhập ít ỏi.

Dù sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo, Lý Kim Sơn từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người. Thành tích học tập của cậu luôn đứng top đầu, tỏa sáng trong mọi kỳ thi thử của trường và tỉnh.

Lý Kim Sơn

Suốt những năm cấp ba, Kim Sơn chưa bao giờ lơ là việc học. Trong các buổi họp phụ huynh, cậu luôn là niềm tự hào được các thầy cô ca ngợi. Đối với người cha đau ốm, đứa con trai chính là ánh sáng duy nhất, là tấm vé giúp cả gia đình thoát khỏi vũng bùn nghèo khó.

Không chỉ học giỏi, Kim Sơn còn có tính cách hòa đồng, ấm áp. Cậu luôn kiên nhẫn giảng bài cho bạn bè mỗi khi họ gặp đề toán khó. Trong mắt thầy cô và bạn học, một suất vào Thanh Hoa hay Bắc Đại (những đại học danh giá nhất Trung Quốc) gần như đã nằm chắc trong tay cậu.

Bước ngoặt ngỡ ngàng và sự thật từ camera giám sát

Thế nhưng, ngày công bố điểm số đã dội một gáo nước lạnh vào tất cả mọi người: Lý Kim Sơn chỉ đạt 239 điểm.

Con số này thậm chí không đủ điểm sàn vào các trường đại học top dưới, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là học nghề. Kết quả này là một cú sốc chí mạng đối với gia đình Kim Sơn.

Tin rằng có uẩn khúc, thầy chủ nhiệm Lý Tồn Nghĩa, người hiểu rõ học lực thực sự của học trò đã quyết định đến tận nhà Kim Sơn để tìm hiểu sự việc. Bước vào căn nhà rách nát, trống hoác không nổi một chiếc ghế tử tế cho khách ngồi, thầy Nghĩa nghẹn lòng trước gia cảnh khốn cùng của cậu học trò.

Quyết tâm tìm ra câu trả lời, thầy Nghĩa đã làm đơn xin xem lại camera giám sát phòng thi của Kim Sơn. Những hình ảnh trong video khiến người thầy hoàn toàn chết lặng: Lý Kim Sơn đã cố tình nộp trắng ba bài thi. Suốt thời gian làm bài, cậu chỉ ngồi im lặng, gương mặt bình thản, không một chút lo lắng hay hoang mang.

Lời mắng mỏ nghiêm khắc và cái ôm cứu vớt một nhân tài

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thầy Lý Tồn Nghĩa cuối cùng đã tìm thấy Lý Kim Sơn khi cậu đang còng lưng bốc gạch tại một công trường xây dựng. Nghe thầy nói một câu: "Thầy đã xem video giám sát phòng thi rồi" , Kim Sơn lập tức ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ phải đến khoảnh khắc này, mọi uất ức, bất lực và cả sự thấu hiểu xen lẫn cảm giác tội lỗi đối với thầy cô trong lòng cậu mới được trút bỏ.

Hôm đó, hai thầy trò đã ngồi lại trò chuyện rất lâu như hai người bạn tri kỷ. Thế nhưng, ở phần sau cuộc trò chuyện, thầy Lý Tồn Nghĩa đã thẳng thắn mắng học trò một trận lôi đình mà không hề nể nang. Thầy hỏi Kim Sơn có biết hành động tự hủy hoại tương lai của mình đáng cười và khờ dại đến mức nào không.

Thầy Nghĩa nghiêm khắc chỉ ra:

"Với năng lực của em, em hoàn toàn có cơ hội thay đổi vận mệnh của cả gia tộc, vậy mà chính tay em lại tự hủy hoại nó! Nếu tham gia thi cử đàng hoàng và đỗ đại học, tương lai chờ đón em chắc chắn là một công việc lương cao, tiền đồ rộng mở. Kiểu gì thì nó cũng tốt hơn gấp vạn lần việc em chấp nhận chôn chân ở xó núi nghèo này để đi bốc gạch!"

Để cởi bỏ nút thắt tâm lý cho học trò, thầy Nghĩa đưa ra lời đề nghị: Thầy khuyên Kim Sơn quay lại trường ôn tập để năm sau thi lại. Thầy cam kết toàn bộ học phí năm ôn thi sẽ được miễn phí hoàn toàn. Đồng thời, thầy sẽ đứng ra kêu gọi toàn thể giáo viên và học sinh trong trường quyên góp, cùng nhau giúp gia đình Kim Sơn vượt qua giai đoạn ngặt nghèo trước mắt.

Thầy cũng phân tích thêm rằng, chỉ cần lên đại học Kim Sơn tiếp tục giữ vững học lực xuất sắc, cậu hoàn toàn có thể giành học bổng quốc gia. Ngoài giờ học, cậu cũng có thể đi làm thêm theo các chương trình trợ vốn sinh viên của nhà nước. Nói tóm lại, có rất nhiều cách để giải quyết học phí đại học mà không cần phải cực đoan bỏ thi.

Cái kết trọn vẹn của đứa con hiếu thảo

Nhờ sự định hướng kịp thời và tình yêu thương bao la của thầy Lý Tồn Nghĩa, Lý Kim Sơn cuối cùng đã đồng ý trở lại mái trường. Trong kỳ thi Cao khảo năm thứ hai, cậu đã chứng minh được thực lực đáng gờm của mình khi đạt số điểm vô cùng xuất sắc.

Tuy nhiên, chàng trai giàu tình nghĩa này cuối cùng đã không chọn hai ngôi trường danh giá nhất là Thanh Hoa hay Bắc Đại. Lý Kim Sơn quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Vũ Hán, ngôi trường đại học trọng điểm nằm gần quê nhà nhất.

Lý do cho sự lựa chọn này một lần nữa khiến người ta cảm động: Cậu muốn học gần nhà để có thể thường xuyên đi về, tiện bề chăm sóc cho cha mẹ đã già yếu bệnh tật.

Quyết định rẽ ngang đi bốc gạch ngày nào của Lý Kim Sơn từng là một nốt lặng xót xa về áp lực cơm áo gạo tiền đối với những sĩ tử nghèo. Thế nhưng, nhờ có người thầy vĩ đại Lý Tồn Nghĩa kéo cậu ra khỏi vũng bùn, Kim Sơn đã có thể viết tiếp giấc mơ của mình theo một cách trọn vẹn nhất. Câu chuyện khép lại không chỉ bằng một tấm vé đại học, mà bằng tình thầy trò cao cả và tấm lòng hiếu thảo vẹn nguyên của một người con.