Phê chuẩn bắt khẩn cấp giáo viên Nguyễn Hà Duy: Những người liên quan có thể bị xử lý thế nào?

Theo Luật sư Cường, nếu vi phạm nghiêm trọng, thí sinh trong vụ điểm thi môn Toán ở Tuyên Quang có thể bị hủy kết quả thi.

Thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật cho hay, sáng 6/7, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, chiều ngày 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, để làm rõ bản chất vụ việc, cơ quan điều tra sẽ phải rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, từ khâu bảo mật đề thi, coi thi, thu bài, làm phách, chấm thi đến nhập điểm và quản lý dữ liệu. Nếu phát hiện có hành vi gian lận, việc xử lý sẽ phụ thuộc vào từng hành vi cụ thể.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Đối với thí sinh, trường hợp quay cóp, chép bài, sử dụng tài liệu hoặc các hình thức gian lận khác trong phòng thi sẽ bị xử lý theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Nếu vi phạm nghiêm trọng, thí sinh có thể bị hủy kết quả thi. Trong trường hợp có hành vi đưa đề thi ra ngoài hoặc làm lộ đề thi khi chưa được phép, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nếu kết quả điều tra xác định có cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sửa điểm, nâng điểm hoặc can thiệp làm sai lệch kết quả thi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp việc nâng điểm được thực hiện thông qua việc nhận tiền hoặc lợi ích vật chất từ phụ huynh hay người khác, người nhận tiền có thể bị xem xét về tội Nhận hối lộ, còn người đưa tiền có thể bị xử lý về tội Đưa hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 1/7, Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Trong số này, 147 em đạt điểm 10 môn Toán là học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Sáng 3/7, Bộ GD-ĐT đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang kiểm tra, làm rõ.

Đến tối 5/7, Bộ GD-ĐT cho hay, qua kiểm tra kết quả thi tại Hội đồng thi môn Toán tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.

Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.