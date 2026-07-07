Hà Nội phấn đấu mỗi học sinh tiểu học biết chơi ít nhất một môn thể thao

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch phát triển thể chất và thể thao trong các trường mầm non, tiểu học giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, Hà Nội hướng tới hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em ngay từ bậc học mầm non và tiểu học; đồng thời gắn phát triển thể chất với chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng môi trường giáo dục năng động, lành mạnh.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu tối thiểu 98% học sinh tiểu học đạt tiêu chuẩn người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên theo quy định; trên 80% học sinh sau khi hoàn thành cấp tiểu học được trang bị kỹ năng cơ bản của ít nhất một môn thể thao đã lựa chọn và có khả năng tiếp tục tập luyện.

Hà Nội: Phấn đấu đến 2030, 98% học sinh tiểu học tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Ảnh: VGP/Minh Thư

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học lựa chọn, tổ chức tối thiểu hai môn thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu của trẻ em, học sinh.

Tất cả các trường duy trì hoạt động thể dục buổi sáng từ 15 đến 20 phút mỗi ngày và xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc lựa chọn môn thể thao, theo dõi quá trình tập luyện, phát triển thể chất của trẻ em, học sinh.

Bên cạnh đó, trên 95% trường tiểu học tổ chức thường xuyên các câu lạc bộ thể thao, giải thể thao nội bộ, ngày hội thể thao hoặc hoạt động giao lưu thể dục, thể thao trong năm học; trong đó tối thiểu 30% hoạt động có sự tham gia trực tiếp của phụ huynh và học sinh.

Đối với bậc mầm non, trên 80% cơ sở giáo dục tổ chức Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan, Ngày hội Chúng cháu vui khỏe hoặc các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi hằng năm; tối thiểu 30% hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và trẻ em.

Về sức khỏe và thể lực, Hà Nội đặt mục tiêu trên 95% trẻ em mầm non và học sinh tiểu học đạt chuẩn phát triển thể chất theo độ tuổi; giảm tỉ lệ trẻ chưa đạt chuẩn thể lực xuống dưới 5%; đồng thời trên 95% trẻ thuộc nhóm suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân, béo phì được theo dõi, tư vấn và áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là phát triển các môn thể thao theo định hướng mỗi học sinh tiểu học biết chơi ít nhất một môn thể thao khi hoàn thành cấp học.

Theo đó, các trường tạo điều kiện để học sinh lựa chọn và duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp từ lớp 1 đến lớp 5, bảo đảm có kỹ năng cơ bản và khả năng tự tập luyện sau khi hoàn thành cấp tiểu học. Việc giảng dạy, tập luyện các môn thể thao được tổ chức linh hoạt theo lớp ghép hoặc nhóm học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường, qua đó phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện có.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục phát triển các câu lạc bộ thể thao trường học, đa dạng hóa môn thể thao và hình thức tập luyện gắn với hoạt động giao lưu, thi đấu, Hội khỏe Phù Đổng, giải thể thao các cấp nhằm duy trì thói quen rèn luyện thường xuyên cho học sinh.

Đối với bậc mầm non, hoạt động phát triển vận động sẽ từng bước chuyển từ đơn lẻ sang các hoạt động thể thao có tổ chức, ưu tiên những môn phù hợp như aerobic trẻ em, vận động theo nhạc, dân vũ, võ thuật trẻ em, điền kinh cơ bản, cờ vua...

Đối với bậc tiểu học, các trường ưu tiên đưa vào giảng dạy và tập luyện các môn như: điền kinh, bóng đá, bóng rổ, võ thuật, đá cầu, aerobic, dân vũ, cờ vua, cờ tướng; đồng thời khuyến khích tổ chức các môn cần điều kiện chuyên biệt như bơi, cầu lông, bóng bàn, patin, golf học đường, thể dục nghệ thuật và khiêu vũ thể thao phù hợp điều kiện thực tế.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, Hà Nội triển khai đồng bộ kế hoạch tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học; xây dựng các trường mầm non và tiểu học chất lượng cao làm mô hình điểm; đồng thời hoàn thiện học liệu, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất. Giai đoạn 2027-2030, thành phố tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, hoàn thiện hệ thống học liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung, đánh giá kết quả thực hiện và nghiên cứu các định hướng phát triển cho những cấp học tiếp theo.

(t/h theo Công Lý, Hà Nội mới)