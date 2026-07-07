Điểm học bạ cao hơn điểm thi tốt nghiệp gần 3,5 điểm

Điểm trung bình học bạ tất cả các môn học đều cao hơn điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Đáng chú ý, có môn chênh lệch tới gần 3,5 điểm.

Bảng đối sánh giữa điểm học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, điểm học bạ ở tất cả các môn đều cao hơn hẳn so với điểm thi tốt nghiệp, trong khi hệ số tương quan giữa hai loại điểm chỉ ở mức trung bình (0,29-0,68).

Điều này phản ánh điểm học bạ có giá trị nhất định trong dự báo kết quả thi, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn điểm thi tốt nghiệp.

Nếu lấy điểm trung bình lớp 12 so với điểm thi tốt nghiệp, mức chênh lệch như sau:

Môn Học bạ lớp 12 Điểm thi Chênh lệch Toán 7,75 5,65 2,1 Ngữ văn 7,62 6,5 1,12 Vật lý 8,07 5,56 2,51 Hóa học 8,02 6,28 1,74 Sinh học 8,12 5,84 2,28 Lịch sử 8,22 6,19 2,03 Địa lý 8,11 5,1 3,01 GD Kinh tế & Pháp luật 8,42 5,02 3,4 Tin học 8,63 6,07 2,56 Công nghệ CN 8,53 6,5 2,03 Công nghệ NN 8,54 6,96 1,58 Tiếng Anh 7,68 5,07 2,61

Ngoại trừ Ngữ văn, hầu hết các môn đều có điểm học bạ cao hơn điểm thi từ khoảng 2 điểm trở lên.

Đặc biệt môn Giáo dục kinh tế và pháp luật có mức chênh lệch cao nhất lên tới 3,40 điểm.

Kế tiếp là Địa lý chênh 3,01 điểm.

Môn tiếng Anh chênh 2,61 điểm.

Môn Tin học chênh 2,56 điểm.

Môn Vật lý chênh 2,51 điểm.

Xét trên thang điểm 10, các môn kể trên có mức chênh lệch lớn.

Ngữ văn là môn có khoảng cách nhỏ nhất

Ngữ văn chỉ chênh 1,12 điểm, thấp nhất trong tất cả các môn. Đây cũng là môn tự luận duy nhất trong kiểm tra và thi tốt nghiệp.

Trong khi đó các môn trắc nghiệm có mức điểm chênh lệch lớn hơn.

Bảng đối sánh cho thấy, điểm học bạ vẫn có giá trị dự báo nhưng chỉ ở mức trung bình, chưa phải là căn cứ tin cậy để tuyển sinh ĐH.

Thí sinh thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 (ảnh: Nguyễn Hà)

Đề thi tốt nghiệp có tính chuẩn hóa và khả năng phân hóa cao hơn, thể hiện qua độ lệch chuẩn lớn hơn và khoảng cách đáng kể so với học bạ.

Kết quả cũng cho thấy việc đánh giá thường xuyên ở các trường chưa đồng đều, có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong cách kiểm tra, cách cho điểm giữa các cơ sở giáo dục, khiến điểm học bạ chưa phản ánh hoàn toàn năng lực học sinh khi bước vào một kỳ thi chung trên phạm vi toàn quốc.

Bộ GD&ĐT yêu cầu xây dựng bảng quy đổi

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học phải xây dựng bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển để bảo đảm công bằng cho thí sinh.

Khi quy đổi giữa các tổ hợp xét tuyển, các trường phải căn cứ vào yêu cầu của từng ngành đào tạo, môn học chính, kết quả học tập của sinh viên các khóa trước và số liệu thống kê để xác định mức điểm tương đương. Bảng quy đổi này phải được công bố công khai trước khi xét tuyển.

Đối với những trường sử dụng kết quả các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy..., Bộ yêu cầu chỉ quy đổi trực tiếp từ một tổ hợp gốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT sang điểm của kỳ thi riêng.

Chẳng hạn, nếu ngành X lấy tổ hợp A00 làm tổ hợp gốc, mức 25/30 điểm của A00 tương ứng 75/120 điểm của kỳ thi đánh giá năng lực thì trường chỉ được sử dụng mối tương quan này. Nếu tổ hợp B00 có điểm chuẩn 24/30 thì không được lấy 24 điểm của B00 để tiếp tục suy ra điểm tương ứng của kỳ thi đánh giá năng lực, tránh làm sai lệch kết quả quy đổi.

Trong trường hợp sử dụng điểm học bạ THPT, các trường phải dựa trên bảng đối sánh giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT công bố để xây dựng bảng quy đổi điểm chuẩn và ngưỡng đầu vào cho từng ngành, từng chương trình đào tạo. Các trường cũng phải công khai cách quy đổi và chịu trách nhiệm giải thích với thí sinh khi có thắc mắc.

Bảng đối sánh giữa học bạ và điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026