Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điểm thi Chuyên Tuyên Quang bố trí lực lượng giám thị ra sao?

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang - nơi xảy ra ồn ào về điểm môn Toán thi tốt nghiệp có 330 thí sinh, được bố trí 42 giám thị coi thi.

Trước ồn ào về loạt điểm 10 môn Toán, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang , các tài liệu tổ chức kỳ thi của UBND tỉnh cho thấy điểm thi này được bố trí 330 thí sinh dự thi, 16 phòng thi và 62 cán bộ, nhân sự làm nhiệm vụ, trong đó có 42 giám thị.

Theo Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 18.286 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 17.017 học sinh lớp 12 và 1.269 thí sinh tự do.

Tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với 62 điểm thi, 922 phòng thi (bao gồm phòng thi chính thức, phòng chờ và phòng dự phòng) cùng 3.587 người làm nhiệm vụ coi thi, bảo vệ đề thi, bài thi và kiểm tra thi.

Theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 195/KH-UBND, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 330 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 323 học sinh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 7 thí sinh tự do.

Điểm thi được bố trí 16 phòng, gồm 14 phòng thi chính thức, một phòng chờ và một phòng dự phòng.

Tổng số người làm nhiệm vụ tại điểm thi là 62 người, trong đó có 42 giám thị. Ngoài lực lượng coi thi, điểm thi còn được bố trí trưởng điểm thi (1 người), phó trưởng điểm thi (2 người), thư ký, cán bộ phục vụ, bảo vệ, nhân viên y tế, lực lượng điện lực, công an và cán bộ kiểm tra thi theo quy định.

Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang đạt 146 điểm 10 môn Toán có 42 giám thị.

Kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu việc bố trí điểm thi, phòng thi, nhân sự và các điều kiện bảo đảm khác phải thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi xuất hiện phổ điểm bất thường tại nhóm thí sinh có số báo danh liên tiếp thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, qua phân tích dữ liệu điểm thi, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh, có 146 bài tập trung trong một nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Nhóm thí sinh này có điểm trung bình môn Toán đạt 9,58 điểm; tỷ lệ điểm tuyệt đối ở mức cao bất thường.

Tối 5/7, Bộ GD&ĐT cho biết bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, đặc biệt đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan nếu có.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức kỳ thi, làm rõ các nghi vấn và dấu hiệu bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời kịp thời thông tin tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

Ngày 6/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội. Cụ thể, có tới 146 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Điểm trung bình môn Toán của 328 thí sinh ở nhóm này lên tới hơn 9,5 điểm. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Điều này được dư luận đánh giá là bất thường, đặt ra nhiều nghi vấn.



