Hành động bất thường của người mẹ khiến cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học đỏ bừng mặt xấu hổ, dân mạng thì cãi vã "long trời lở đất"

Xung quanh, nhiều sinh viên và phụ huynh liên tục ngoái nhìn. Còn cậu con trai chỉ biết đứng bên cạnh với gương mặt đầy bất lực, biểu cảm căng cứng, gần như không thể nở nổi một nụ cười.

Mùa tốt nghiệp vốn là khoảng thời gian ngập tràn tuổi trẻ và những khoảnh khắc xúc động. Thế nhưng tại một trường đại học ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một bà mẹ lại vô tình biến lễ tốt nghiệp của con trai thành "hiện trường ngượng chín mặt", thu hút sự bàn tán khắp mạng xã hội.

Bà mặc áo cử nhân, bật nhạc rồi liên tiếp quay video nhảy... 8 điệu nhảy quảng trường ngay trong khuôn viên trường.

Theo chia sẻ, trong ngày tốt nghiệp, người con đã mời mẹ đến trường để cùng chứng kiến khoảnh khắc nhận bằng và chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Thế nhưng vừa cầm bộ lễ phục cử nhân trên tay, người mẹ lập tức mặc thử rồi lấy điện thoại mở ứng dụng quay video ngắn. Ban đầu, người con nghĩ mẹ chỉ chụp vài tấm ảnh đăng mạng xã hội nên không để ý.

Cho đến khi tiếng nhạc quen thuộc của các điệu nhảy quảng trường vang lên, anh mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bà bật nhạc rồi liên tiếp quay video nhảy... 8 điệu nhảy quảng trường ngay trong khuôn viên trường. Âm nhạc phát từ điện thoại thậm chí còn át cả những bài hát chia tay đang vang lên tại lễ tốt nghiệp.

Không ít sinh viên và phụ huynh đi ngang phải ngoái đầu nhìn lại. Thậm chí có người còn lén dùng điện thoại ghi hình rồi bàn tán: "Không biết đây là phụ huynh của ai mà lại nhảy giữa một buổi lễ trang trọng như vậy".

Đứng cạnh mẹ, chàng trai rơi vào tình huống khó xử. Anh không biết nên rời đi hay tiếp tục ở lại, muốn nhắc mẹ nhưng lại sợ bà mất vui trước đám đông. Cuối cùng, anh chỉ biết cúi đầu, siết chặt chiếc mũ cử nhân trong tay, đến cả khi bạn học chào hỏi cũng không còn tâm trạng đáp lại.

Một buổi lễ đáng lẽ tràn đầy niềm vui bỗng trở nên gượng gạo.

Sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng, một bộ phận chỉ trích người con vô tâm, trong khi nhiều người khác lại cho rằng người mẹ đã quá vô tư, không để ý đến hoàn cảnh. Ở góc nhìn của người mẹ, đây có thể là lần đầu tiên trong đời bà được mặc áo cử nhân. Đó là niềm tự hào khi con trai tốt nghiệp đại học, là cảm giác muốn lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ với người thân, bạn bè.

Thế nhưng điều bà không lường trước được là khuôn viên trường đại học không phải quảng trường làng, còn lễ tốt nghiệp cũng không phải hội chợ hay lễ hội. Việc vô tư nhảy múa, quay video giữa một không gian trang trọng vô tình khiến người đứng cạnh mình, chính là con trai rơi vào tình huống ngượng ngùng. Nhiều người thừa nhận nếu là mình, có lẽ cũng chỉ muốn tìm chỗ để "độn thổ" vì quá xấu hổ.

Theo một số nguồn tin được chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi buổi lễ kết thúc, hai mẹ con đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc nóng giận, người con buột miệng: "Có người mẹ như mẹ thật xấu hổ". Ngay sau đó, chính anh cũng đỏ hoe mắt vì vừa tủi thân vừa ân hận. Chỉ một câu nói ấy đã khiến mạng xã hội chia thành hai luồng ý kiến.

Một bên cho rằng người con vô ơn, bởi người mẹ đã vất vả nuôi con ăn học, việc mặc thử áo cử nhân hay nhảy vài điệu để chia sẻ niềm vui cũng không đáng bị trách móc. Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc quan trọng của con cái. Dù vui đến đâu, phụ huynh cũng nên cân nhắc hoàn cảnh, tránh những hành động quá nổi bật khiến con trở thành tâm điểm bàn tán.

Ở góc nhìn của không ít bậc phụ huynh, thành công của con cũng chính là thành công của mình. Vì thế, họ cho rằng việc thể hiện niềm vui trong ngày trọng đại của con là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi con cái bước vào tuổi trưởng thành, các em cũng có những mối quan hệ xã hội, danh dự và cảm xúc riêng. Cha mẹ, dù xuất phát từ tình yêu thương, vẫn cần tôn trọng không gian và vai trò trung tâm của con trong những sự kiện quan trọng.

Thực tế, mùa tốt nghiệp từng ghi nhận nhiều tình huống tương tự: có phụ huynh tranh thủ lên sân khấu phát biểu, có người mặc trang phục quá nổi bật để thu hút sự chú ý, thậm chí có người liên tục bắt chuyện, phát danh thiếp cho bạn học của con nhằm quảng bá việc kinh doanh.

Phần lớn những hành động ấy đều xuất phát từ ý tốt. Thế nhưng nếu thiếu sự tinh tế về hoàn cảnh, niềm vui đôi khi lại vô tình trở thành áp lực, khiến cả cha mẹ lẫn con cái đều rơi vào tình huống khó xử.