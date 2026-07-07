Nữ sinh bị "mắng oan" nhiều nhất mùa thi đại học có 12,9 triệu thí sinh ở Trung Quốc

Từ một cuộc phỏng vấn kéo dài chưa đầy một phút, Ma Gia Nghi bất ngờ bị gắn mác "làm màu", "diễn" và trở thành cái tên bị bàn tán nhiều nhất sau kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc.

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay tại Trung Quốc, Ma Gia Nghi - nữ sinh 18 tuổi của Trường THPT trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Chỉ vì vài câu trả lời trong một cuộc phỏng vấn ngắn sau khi rời phòng thi, cô bị nhiều người chỉ trích là "làm màu", "diễn", thậm chí bị đưa lên các chủ đề thịnh hành với hàng loạt bình luận công kích.

Lý do là vào ngày thi cuối cùng, khi bước ra khỏi cổng trường với bó hoa trên tay, Ma Gia Nghi được các phóng viên chờ sẵn để phỏng vấn. Trước câu hỏi sau kỳ thi muốn làm gì nhất, cô trả lời ngắn gọn rằng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

Tiếp đó, phóng viên đặt câu hỏi mang tính giả định: "Nếu phải chọn giữa 10 triệu (khoảng 35,8 tỷ đồng) và cơ hội vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh, bạn sẽ chọn gì?". Thay vì chọn một trong hai phương án, Ma Gia Nghi chỉ bình tĩnh đáp: "Em chọn điều mình thực sự muốn làm".

Ma Gia Nghi - nữ sinh 18 tuổi của Trường THPT trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc

Khi được hỏi dự định đăng ký ngành học nào, nữ sinh tiếp tục mỉm cười và cho biết muốn giữ bí mật. Đến câu hỏi cuối cùng, phóng viên đề nghị cô nhắn gửi điều gì với bản thân sau 10 năm nữa, Ma Gia Nghi chỉ nói vỏn vẹn: "Cứ chờ xem".

Đoạn video ban đầu nhận được nhiều lời khen vì cách trả lời điềm tĩnh, chừng mực. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ, chiều hướng dư luận bất ngờ thay đổi. Không ít người cho rằng cô "quá kiểu cách", "trả lời như đã học thuộc trước", thậm chí nghi ngờ đây là màn xây dựng hình ảnh cá nhân.

Một số ý kiến còn soi từ cách đứng, biểu cảm khuôn mặt, cách trang điểm đến chiếc phù hiệu của ngôi trường danh tiếng trên đồng phục để cho rằng nữ sinh có "cảm giác hơn người". Thậm chí, nhiều tài khoản còn tự suy diễn về hoàn cảnh gia đình và động cơ của cô, khiến mạng xã hội xuất hiện làn sóng công kích kéo dài. Nhiều tin nhắn tiêu cực cũng được gửi vào tài khoản cá nhân của Ma Gia Nghi.

Thành tích được hé lộ khiến dư luận đổi chiều

Sau khi làn sóng chỉ trích lan rộng, thông tin về thành tích học tập và chuyên môn của Ma Gia Nghi dần được công khai.

Theo các nguồn tin tại Trung Quốc, nữ sinh là thí sinh theo đuổi chuyên ngành Nghệ thuật phát thanh - dẫn chương trình. Trong kỳ thi năng khiếu của thành phố Bắc Kinh, cô xếp hạng 8 toàn thành phố - thành tích được đánh giá rất cao trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Ma Gia Nghi cũng đã vượt qua kỳ thi tuyển riêng của Đại học Truyền thông Trung Quốc, cơ sở đào tạo hàng đầu về báo chí, truyền thông và phát thanh tại nước này.

Nhiều người trong ngành cho biết, với thí sinh theo học phát thanh - dẫn chương trình, việc đứng thẳng, giữ ánh mắt ổn định, trả lời lưu loát và kiểm soát biểu cảm trước ống kính là kỹ năng được rèn luyện trong thời gian dài. Vì vậy, phong thái của Ma Gia Nghi trong cuộc phỏng vấn không phải là "diễn", mà là kết quả của quá trình đào tạo chuyên nghiệp.

Ma Gia Nghi đã vượt qua kỳ thi tuyển riêng của Đại học Truyền thông Trung Quốc

Sau khi những thông tin này được chia sẻ, không ít cư dân mạng đã thay đổi quan điểm, thừa nhận mình bị dẫn dắt chỉ qua một đoạn video kéo dài vài chục giây. Một số người lặng lẽ xóa các bình luận chỉ trích trước đó.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, vụ việc phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm rằng công chúng thường vô thức áp đặt hình mẫu về một thí sinh vừa bước ra khỏi kỳ thi. Nếu một học sinh xuất hiện với vẻ mệt mỏi, căng thẳng thì được xem là "chân thực", còn khi bình tĩnh, tự tin và trả lời mạch lạc lại dễ bị nghi ngờ là "đang diễn".

Bên cạnh đó, việc nhiều người gắn định kiến với danh tiếng của ngôi trường mà Ma Gia Nghi theo học cũng khiến vụ việc trở nên căng thẳng hơn. Theo nhận định của nhiều tờ báo Trung Quốc, chỉ dựa vào vài chục giây xuất hiện trước máy quay để đánh giá cả một con người là điều thiếu công bằng, đặc biệt khi đối tượng bị công kích vẫn chỉ là một học sinh vừa kết thúc kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.

Đặc biệt, trong suốt thời gian xảy ra tranh cãi, Ma Gia Nghi không đăng bài thanh minh hay phản bác. Cô tiếp tục chuẩn bị hồ sơ đăng ký nguyện vọng đại học và tập trung cho kế hoạch học tập sắp tới. Nhiều người cho rằng chính sự im lặng ấy cũng phần nào cho thấy sự bình tĩnh mà cô đã thể hiện ngay từ những giây đầu tiên trước ống kính truyền hình.

Theo Sohu