12 cái sai phổ biến khi dùng tủ lạnh: Tự tay "ngắt lộc"

Tủ lạnh là vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình, nhưng ít ai biết nó cũng là "phong vũ biểu tài lộc" phản ánh nếp sống và mức độ quản lý cuộc sống của chủ nhà. Một chiếc tủ lạnh sạch sẽ, ngăn nắp, vận hành đúng cách thường cho thấy chủ nhân sống khoa học và thu hút vận may. Còn tủ lạnh bừa bộn, dùng sai cách lại là dấu hiệu âm thầm "ngắt lộc".

Dưới đây là những lỗi phổ biến khiến tủ lạnh trở thành nơi khắc tài, hao lộc , mà rất nhiều người vô tư mắc phải.

Tủ lạnh và "phong thuỷ" của căn nhà



1. Để tủ lạnh bốc mùi, ẩm mốc quá lâu

Tủ lạnh bẩn, mốc, ám mùi là dấu hiệu của sự trì trệ. Không gian lưu trữ thực phẩm mà còn "không giữ nổi sự sạch sẽ" thì khó mong thu hút năng lượng tốt. Trong phong thủy, mùi hôi là thứ phá vỡ tài khí mạnh nhất.

Nhiều người nghĩ "để hết vào cho tiện", nhưng tủ lạnh quá tải khiến không khí lạnh không lưu thông, vừa tốn điện vừa làm thực phẩm mau hỏng. Hỏng đồ nghĩa là… hỏng tiền. Lãng phí là cách nghèo nhanh nhất.

Hộp sữa chua hết hạn từ tháng trước, gói thịt đông cứng như cục đá, rau úa vàng vẫn để đó cho "đỡ tiếc"… Đây chính là năng lượng nghèo nhất trong mọi căn bếp: giữ lại thứ không còn giá trị, chiếm chỗ của những điều mới mẻ.

Thực phẩm sống để chung với đồ chín, rau vứt lung tung, chai lọ nằm lăn lóc. Tủ lạnh lộn xộn kéo theo tư duy lộn xộn. Chủ nhà sống không khoa học, tài chính cũng khó trật tự.

Từ mỹ phẩm, thuốc men, sữa tươi, đồ ăn thừa, nước ngọt, bánh trái… tất cả nhét chung. Một chiếc tủ lạnh dùng sai mục đích sẽ nhanh hỏng, tốn chi phí sửa chữa, thay thế.

Để đồ ăn "trần trụi" khiến mùi hôi lan khắp tủ, nhiễm chéo vi khuẩn và gây hao điện. Đây là thói quen người tiết kiệm sai cách hay mắc phải – tưởng tiết kiệm, nhưng cuối cùng lại tốn hơn.

Hộp đồ ăn từ tuần trước, nồi canh hôm nọ vẫn để nguyên trong tủ. Không dọn, không bỏ, cũng không ăn. Người có tư duy tích cực không giữ lại những thứ "để đó cho biết". Ngưng trệ chính là dấu hiệu nghèo.

Nhiều người vặn lạnh tối đa với niềm tin "lạnh hơn thì giữ được lâu hơn", nhưng đó là cách hại tủ, tốn điện và làm hỏng cấu trúc thực phẩm. Dùng sai cách, tài chính bị bào mòn từng ngày mà không hay.

Tủ lạnh 3 tháng không lau, khay nước đọng, gioăng cao su đen bẩn… đều là thứ chặn tài khí. Người biết giữ lộc luôn giữ tủ lạnh sạch, sáng, gọn gàng.

Thói quen đứng ngắm 10–20 giây "xem có gì ăn không" là hành vi cực kỳ hao điện. Mỗi lần mở cửa lâu, máy nén phải hoạt động gấp đôi để bù nhiệt, tiền điện tăng mà gia chủ không hiểu vì sao. 11. Không che nồi, không dùng hộp trữ chuyên dụng

Để cả cái nồi vào tủ, không nắp, không hộp… vừa mất thẩm mỹ vừa hại tủ. Những gia đình có tư duy giàu thường dùng hộp lưu trữ rõ ràng, ngăn nắp, sạch đẹp.

Nhiều người vội vã cho đồ vừa nấu vào tủ lạnh, khiến hơi nóng làm tủ phải hoạt động quá tải. Về lâu dài, tủ hỏng nhanh – lại thêm một khoản chi phí không đáng.

Cách bạn dùng tủ lạnh phản ánh cách bạn quản lý nguồn lực của chính mình: tiền, thời gian, năng lượng. Một chiếc tủ lạnh bừa bộn, bốc mùi, dùng sai chức năng là hình ảnh thu nhỏ của lối sống thiếu trật tự – mà đã thiếu trật tự thì tài lộc khó ở lâu.

Ngược lại, khi tủ lạnh luôn sạch, gọn, rõ ràng, bạn đang tạo ra môi trường nuôi dưỡng sự sung túc.