Chuyện tình 10 năm dang dở, chia sẻ xé lòng từ vợ sắp cưới của lính cứu hoả qua đời trong vụ cháy

Trong số 55 nạn nhân tử vong tại vụ cháy 7 toà nhà ở khu dân cư Wong Fuk, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), sự hy sinh của một người lính cứu hoả khi đang làm nhiệm vụ khiến cư dân mạng thương tiếc. Anh là Hà Vĩ Hào (37 tuổi) đã phục vụ trong lực lượng cứu hỏa 9 năm, là thành viên thuộc Trạm cứu hỏa Sha Tin.

Hà Vĩ Hào (Ảnh: Sở cứu hoả Hong Kong)

Sau những thông báo từ cấp trên và đồng đội của Hà Vĩ Hào thì đến chiều ngày 27/11, Kiki (nickname) - vợ sắp cưới của anh đã đăng bài xác nhận tin buồn. Cô cho biết đã đọc hết mọi lời động viên từ mọi người và khẳng định Vĩ Hào sẽ mãi là niềm tự hào của mình. Ngoài ra Kiki cũng thông báo sẽ tạm dừng công việc kinh doanh một thời gian vì vẫn chưa chấp nhận được hiện thực. Cô viết:

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình đều đã đọc hết.

Ừm… Siêu anh hùng của mình đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về Krypton rồi… Anh mãi là niềm tự hào của mình!

Nhưng… xin lỗi, mình muốn xin mọi người cho mình một quãng thời gian nhỏ để bình tĩnh, vì… thật sự mình không thể chấp nhận được.

Mình rất, rất muốn được nắm tay anh thêm một lần nữa…”.

Hình ảnh của Vĩ Hào được vợ sắp cưới chia sẻ

Phía dưới bài đăng này, cư dân mạng để lại rất nhiều lời động viên và gửi đến Kiki nhiều cái ôm. Ai nấy đều hiểu đây là quãng thời gian khó khăn sau biến cố nhưng luôn mong rằng cô vẫn sẽ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân.

Được biết Hà Vĩ Hào và Kiki ở bên nhau từ giữa năm 2016, đến hiện tại đã được gần 10 năm. Anh xuất thân là một VĐV thể hình. Năm 2016, anh giải nghệ và chuyển sang quá trình học, rèn luyện để trở thành lính cứu hoả. Trong khi đó Kiki là chủ một shop thời trang nữ.

Vĩ Hào và Kiki đã yêu nhau được gần 10 năm

Trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương thông qua những lời ngọt ngào, những món quà bất ngờ và những dịp kỉ niệm lễ Tết. Thậm chí người lính cứu hoả còn gọi bạn gái là “con ma bất ngờ” vì cô thường đem đến nhiều điều thú vị vào lúc anh không ngờ tới.

Trong bài đăng đón năm mới 2017 - cái Tết đầu tiên của cặp đôi, Hà Vĩ Hào viết: “Điều may mắn nhất đối với anh là đã gặp được em. Em đã kéo anh ra khỏi sự ngớ ngẩn, hỗn loạn của cuộc đời, em đến không sớm cũng chẳng muộn, vừa đúng lúc. Cảm ơn em vì tất cả những gì đã làm cho anh. Anh sẽ luôn ghi nhớ mọi thứ. Vì em, anh sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn, sẽ không để em buồn hay thất vọng nữa.

Năm mới, mong được tiếp tục yêu thương em như bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp và… cãi nhau tối đa 3 ngày một lần thôi nha. Biết chưa?”.

Về phần Kiki, cô hay gọi người yêu là “anh béo”. Trong dịp sinh nhật của Kiki vào tháng 10/2023, cặp đôi đi du lịch Nhật Bản và cô viết: “Cảm ơn mọi người đã chúc mừng. Cảm ơn anh béo về khả năng lái xe và đọc bản đồ. Mình thật sự khâm phục. Anh không sai một lần nào, Nhật Bản cứ như là ‘địa bàn’ của ảnh vậy. Mình có thể yên tâm để 'con quái vật hối thúc' này giục giã, kéo đi suốt chuyến đi”.

Đến sinh nhật của Hà Vĩ Hào vào tháng 12, Kiki tặng bánh kem cho người yêu và viết: "Chúc anh béo tiếp tục trở thành một ‘ông già’ hạnh phúc. Sống trong biệt thự nuôi một chú chó và tóc thì ngày càng dày lên”.

Cặp đôi trong chuyến đi nhân dịp sinh nhật Kiki

Khoảnh khắc tình cảm trong dịp sinh nhật Hà Vĩ Hào

Cả hai cũng đã về ra mắt gia đình đối phương và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Theo thông tin từ bạn bè, cặp đôi đang có kế hoạch làm đám cưới nhưng đã vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa…

Cặp đôi cùng nuôi một chú cún cưng

Có nhiều chuyến du lịch cùng nhau

Nhiều khoảnh khắc dễ thương đã được ghi lại trong gần 10 năm qua

(Ảnh: IGNV)