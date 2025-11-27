Đau lòng với điều nhìn thấy bên dưới lớp đồ bảo hộ của lính cứu hỏa trong vụ cháy chung cư tồi tệ nhất

Vụ đại hoả hoạn ở khu dân cư Wong Fuk, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) là một trong những sự kiện gây chấn động vì đã kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ và gây thiệt hại nặng nề. Sự việc được phát hiện từ chiều ngày 26/11 nhưng đến tận sáng 27/11 mới được cơ bản được kiểm soát.

Hình ảnh ở khu vực hoả hoạn vào sáng 27/11 (Ảnh: kenneth.lkk)

Kết quả này có sự đóng góp không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hoả địa phương và vùng lân cận, được huy động để cứu hoả - cứu nạn. Sáng ngày 27/11, hàng loạt bài đăng ghi lại nhiều nhóm lính cứu hoả đã được chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Trên Threads, một khoảnh khắc viral với gần 2 triệu lượt xem và 150k lượt yêu thích sau 6 tiếng đăng tải là gương mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ướt nhẹp của người lính cứu hoả vừa thoát ra từ đám cháy. Anh là người đã cứu một đàn mèo từ một trong 7 tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt.

Gương mặt đỏ gay, kiệt sức của người lính cứu hoả sau khi rời khỏi đám cháy (Ảnh: @chingwongwc)

“Anh ấy đã làm việc vất vả, đối mặt với lượng nhiệt nóng đến mức đỏ cả mặt bất chấp đã đeo khẩu trang và bảo hộ. Thành thật mà nói anh ấy không cần thiết phải cứu chó mèo nhưng đã dành sự quan tâm cho mọi sinh mệnh. Có lẽ anh ấy đã không thể tiếp tục bỏ đi mà bỏ mặc lại tiếng kêu hoảng loạn của những chú chó và mèo” - một cư dân mạng nói.

Trong một khoảnh khắc khác, rất nhiều người lính cứu hoả đang mặc nhiều lớp bảo hộ để chống cháy và chống nóng trước khi vào khu vực nguy hiểm. Dù không biết điều gì sẽ chờ đợi ở phía trước nhưng để cứu người bị nạn, họ đều có tác phong khẩn trương nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Những người lính cứu hoả nhanh chóng mặc trang phục để chuẩn bị chiến đấu với giặc lửa (Nguồn: @pastorrockswithu)

(Ảnh: kenneth.lkk)

Cách đó không xa, những top lính cứu hoả khác vừa bước ra từ đám cháy, đang hồi sức với gương mặt đỏ gay, dính cả bụi than và ám khói. Quần áo của họ cũng đổi màu đen sì sau nhiều giờ làm việc không ngừng nghỉ nên có người ngồi bệt xuống vỉa hè hoặc tựa vào xe cứu hoả để tranh thủ thở, đôi mắt mệt nhoài.

Một nhóm khác mệt nhoài vào sáng 27/11 - sau một đêm không ngủ

Sau khi được đăng tải, cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới đã để lại bình luận xúc động, mong những người hùng thầm lặng sẽ an toàn:

- Dù đã cơ bản dập lửa nhưng các toà nhà vẫn trong tình trạng nhiệt cao, mong mọi người sẽ vững vàng. - Những người lính cứu hỏa tuyệt vời, họ đều là anh hùng - Những hình ảnh thật kinh hoàng. Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân và những người lính cứu hỏa dũng cảm! - Ôi trời, thật khủng khiếp, xin chia buồn với tất cả những người bị ảnh hưởng. - Cảm ơn những người lính cứu hoả và nhân viên cứu hộ đã làm việc chăm chỉ. - Đáng trân trọng! Hãy trở về đầy đủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhé! - Cầu trời đất phù hộ cho những người anh hùng này và an ủi những gia đình đã mất người thân. - Xin cảm ơn tất cả những người lính cứu hỏa và nhân viên y tế dũng cảm ở tuyến đầu. Cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của các bạn và cầu mong mọi người đều bình an.

Bộ quần áo đen sì sau khi từ đám cháy trở ra (Ảnh: kenneth.lkk)

Trước đó, vào chiều 26/11, Hà Vĩ Hào - một người lính cứu hoả 37 tuổi đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại vụ cháy này.

Thông tin từ HK01, khoảng 15h ngày 26/11, anh có mặt ở hiện trường, làm nhiệm vụ cứu nạn ở tầng trệt và bị mất liên lạc vào khoảng 15h30. Đến khoảng 16h, Hà Vĩ Hào được tìm thấy ở khu vực trống phía trước tòa Hong Cheung House, với vết bỏng trên mặt. Dù lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh qua đời lúc 16h45.

Xót xa hơn, Hà Vĩ Hào có tình yêu đẹp với bạn gái gần 10 năm và cả 2 đang có kế hoạch chuẩn bị làm đám cưới.

