Tạm dừng toàn bộ hoạt động của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa

Tối 27/11, tài khoản Thẩm mỹ viện Mailisa với 2,8 triệu người theo dõi bất ngờ đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày mai - 28/11. Bài đăng không tiết lộ thêm thông tin về lý do hay hứa hẹn quay trở lại.

Nguyên văn bài đăng:

“THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG Kính gửi quý khách hàng. Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa sẽ tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11/2025. Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ Quý khách vào thời điểm này. Chúng tôi gửi lời XIN LỖI tới tất cả quý khách hàng thân yêu và rất mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn này. Trân trọng”.

Bài đăng từ Thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh chụp màn hình)

Trong vài ngày vừa qua - kể từ sau khi vợ chồng Phan Thị Mai (sinh năm 1975, thường gọi là Mailisa) và Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) bị bắt tạm giam, 162 sản phẩm bị thu hồi, trên MXH bỗng viral hàng loạt video được cho là của nhân viên Mailisa thông báo kết thúc hành trình công việc.

Những người này không giải thích lý do, chỉ chia sẻ hình ảnh bên trong trụ sở công ty và thẩm mỹ viện, kèm theo các clip này là những dòng chú thích như: “3 năm đồng hành cùng Mailisa”, “Một chặng đường, nhiều kỷ niệm”, “Lưu lại kỷ niệm, 1 clip dành cho công việc gắn 4 năm”,...

Các bài đăng mang ý nghĩa khép lại công việc được cho là của nhân viên Mailisa (Ảnh chụp màn hình)

Việc này diễn ra không chỉ với một vài mà có rất nhiều clip xuất hiện. Vì vậy mà hàng loạt từ khoá liên quan như “Nhân viên Mailisa hiện tại”, “Nhân viên Mailisa tại các chi nhánh rất đông”,... đã trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến.

Hiện tại, diễn biến liên quan đến vụ án của vợ Mailisa vẫn đang được dư luận theo dõi sát sao.

Theo giới thiệu trên website cũng như chia sẻ từ Mailisa trước khi bị bắt, hệ thống Mailisa được thành lập từ năm 1998, đến nay đã có 27 năm hoạt động. Ban đầu, thương hiệu do một mình Mai sáng lập và vận hành. Về sau, khi Mailisa và Hoàng Kim Khánh kết hôn, 2 vợ chồng đã cùng nhau phát triển doanh nghiệp, có thời điểm được gọi là "trùm thẩm mỹ".

Đỉnh điểm bùng nổ phát triển của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bắt đầu từ năm 2018 - 2020. Tại thời điểm trước khi dừng hoạt động, hệ thống này có 17 chi nhánh trên toàn quốc và có hơn 2000 nhân viên, y tá, bác sĩ chuyên môn,… Trước khi vợ chồng Mailisa bị bắt tạm giam, các chi nhánh này cũng đã bị cơ quan chức năng các địa phương kiểm tra.