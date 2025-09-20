1. Mùa Dài Đằng Đẵng

Mùa Dài Đằng Đẵng là bộ phim Trung Quốc thuộc thể loại huyền nghi (bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố ly kì) gây bão ngay khi ra mắt, bộ phim này đã đạt 9.0 điểm trên Douban và nhanh chóng vọt lên 9.4, nhận được vô số lời khen từ khán giả. Với sự "bảo chứng" từ ê-kíp sản xuất của Góc Khuất Bí Mật, tác phẩm tiếp tục khẳng định chất lượng với dàn diễn viên gạo cội và kịch bản xuất sắc. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đây là phim hài, nhưng rồi bị "lật kèo" khi các tình tiết dần hé lộ, biến tất cả thành bi kịch. Chỉ vỏn vẹn 12 tập, phim có nhịp độ cực nhanh, mỗi tập đều chứa đầy những cú "plot twist" bất ngờ.

Cốt truyện xoay quanh Vương Tưởng, một tài xế taxi, người đã vô tình phát hiện ra mối liên hệ giữa một vụ án mạng 20 năm trước và con trai anh. Để tìm ra công lý, Vương Tưởng cùng em rể Cung Bưu và cựu cảnh sát Mã Đức Thắng quyết định mở lại cuộc điều tra. Qua hành trình này, bộ phim không chỉ hé lộ sự thật về hung thủ mà còn đan xen các dòng thời gian, khắc họa một cách bi ai số phận của những nhân vật có liên quan.

2. Cuộc Sống Tốt Đẹp

Bộ phim Trung Quốc Cuộc Sống Tốt Đẹp do Tôn Lệ đóng chính là một trong những drama Trung Quốc có rating cao trong nửa đầu năm 2025. Với chủ đề nữ chính mạnh mẽ vượt khó, nhịp phim nhanh, chỉ cần xem là không thể dừng lại. Trong Cuộc Sống Tốt Đẹp, Tôn Lệ vào vai “nữ hoàng bảo hiểm” Hồ Mạn Lê, một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người chồng nhu nhược của cô lại ngoại tình, đồng thời công việc của cô cũng đối mặt với khủng hoảng. Hồ Mạn Lê nhanh chóng lấy lại tinh thần, hợp sức cùng Tiết Hiểu Châu để bắt đầu hành trình lội ngược dòng và gây dựng sự nghiệp.

Cuộc Sống Tốt Đẹp có cốt truyện nhiều kịch tính hấp dẫn khán giả, đặc biệt nhờ cách xây dựng tuyến nghề nghiệp lôi cuốn. Điểm sáng lớn nhất là diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Tôn Lệ. Chỉ với một tập, cô đã khắc họa thành công hình tượng "nữ hoàng bảo hiểm" Hồ Mạn Lê, khiến nhiều người nhận xét Tôn Lệ giống hệt một nhân viên kinh doanh ngoài đời thực. Diễn xuất đồng đều của các diễn viên phụ cũng góp phần làm nên sức hút cho bộ phim này.

3. Đi Đến Nơi Có Gió

Bộ phim Trung Quốc chữa lành Đi Đến Nơi Có Gió với sự tham gia của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ phong cách tươi mới và ấm áp. Hóa thân thành quản lý khách sạn Từ Hồng Đậu, Lưu Diệc Phi quyết định đến làng Vân Miêu ở Đại Lý để tìm lại chính mình sau cái chết của người bạn thân. Tại đây, cô gặp Tạ Chí Dao (Lý Hiện), một người đàn ông ấm áp trở về quê hương khởi nghiệp. Cùng hỗ trợ nhau trong dự án du lịch, họ dần nảy sinh tình cảm. Sự ăn ý của cặp đôi cùng những câu thoại dí dỏm của Lưu Diệc Phi chính là điểm sáng giúp bộ phim chinh phục khán giả.

4. Khom Lưng

Khom Lưng là một trong những drama Trung Quốc nổi bật nhất trên Netflix năm 2025. Phim kể về mối tình "cưới trước yêu sau" đầy cuốn hút giữa một anh hùng thời loạn và một mỹ nhân tuyệt sắc. Từ chỗ căm ghét vì mối thù gia tộc, nam chính dần trở thành một người yêu chiều sủng vợ, tạo nên một cặp đôi có chemistry cực đỉnh. Với nhịp phim nhanh và những tình tiết hấp dẫn ngay từ tập đầu, Khom Lưng đã chinh phục khán giả. Lưu Vũ Ninh thể hiện xuất sắc khí chất bá đạo của anh hùng, trong khi Tống Tổ Nhi lại khiến người xem "đổ gục" với vẻ đẹp cổ trang lay động lòng người.

Khom Lưng lấy bối cảnh thời loạn thế, nơi Ngụy Thiệu gánh vác trọng trách gia tộc sau khi mất cha và anh trai. Vì cuộc sống của dân chúng, anh buộc phải cầu hôn Kiều Man, một cô gái đến từ gia tộc từng phản bội nhà Ngụy. Mặc dù hiểu rõ đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng trải qua nhiều hiểm nguy, cả hai dần bị đối phương thu hút. Tuy nhiên, mối ân oán giữa hai gia tộc vẫn là rào cản lớn, thử thách tình cảm của họ.

5. Vụng Trộm Không Thể Giấu

Khó Dỗ Dành và Vụng Trộm Không Thể Giấu đều là hai tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Trúc Dĩ. Tuy nhiên, so với Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành lại có phần bị đánh giá thấp hơn. Vụng Trộm Không Thể Giấu cuốn hút khán giả bởi cốt truyện ngọt ngào, tiến triển nhanh và không hề "sến sẩm". Thành công của bộ phim một phần lớn nhờ vào sự lựa chọn diễn viên hoàn hảo: Triệu Lộ Tư hóa thân trọn vẹn thành Tang Chỉ đáng yêu, trong khi Trần Triết Viễn thể hiện xuất sắc hình tượng "yêu nghiệt nhân gian" Đoàn Gia Hứa.

Sự kết hợp ăn ý của cả hai đã tạo nên một "phản ứng hóa học" bùng nổ trên màn ảnh, khiến người xem "chìm đắm" trong câu chuyện tình yêu trong sáng của Tăng Chỉ. Sau bao nỗ lực, tình yêu thầm kín của cô dành cho Đoàn Gia Hứa cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

6. Mặc Vũ Vân Gian

Nếu bạn là fan của thể loại báo thù, đừng bỏ qua phim Trung Quốc Mặc Vũ Vân Gian. Phim đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của Ngô Cẩn Ngôn trong vai Tiết Phương Phi, một cô tiểu thư phải trải qua bi kịch lớn. Tưởng chừng đã mất tất cả, cô được cứu giúp và quyết định trở về với thân phận mới là Khương Nhược Vũ để trả thù. Hành trình của cô trở nên gay cấn hơn khi có sự đồng hành của Túc quốc công Tiêu Hành (Vương Tinh Việt). Cả hai không chỉ cùng nhau vượt qua khó khăn mà còn dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau đấu tranh chống lại bất công và bảo vệ chính nghĩa. Diễn xuất của cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn - Vương Tinh Việt chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!

7. Cửu Trọng Tử

Tác phẩm Cửu Trọng Tử, bộ phim giúp Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bùng nổ danh tiếng, được xem là một “hắc mã” trong lòng nhiều khán giả. Dòng cảm xúc giữa hai nhân vật chính cùng bầu không khí tuyệt vời đã khiến họ được cư dân mạng ca ngợi là “cặp đôi trời định”. Người hâm mộ không chỉ say mê chemistry của họ trong phim mà còn “đẩy thuyền” ngoài đời thực, khiến cặp đôi này trở thành một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất thời điểm đó.

Cửu Trọng Tử kể về Đậu Chiêu (do Mạnh Tử Nghĩa thủ vai), một cô gái mất mẹ từ nhỏ, hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu và tình thân. Cô đấu tranh với kế mẫu, bảo vệ gia sản và rút lui về một trang viên hẻo lánh, nỗ lực học tập để tự bảo vệ và trở nên mạnh mẽ. Trong một đêm mưa lớn, Đậu Chiêu gặp Tống Mặc (do Lý Quân Nhuệ thủ vai), người cải trang thành thương nhân đến tá túc tại trang viên. Hai người quyết định kết hôn để tạo thành liên minh, cùng nhau vượt qua khó khăn và đối mặt với những thách thức trong tương lai. Tuy nhiên, đúng lúc này, triều đình xảy ra biến động lớn, hai người quyết tâm cùng nhau đối mặt với nguy cơ, cứu lấy vận mệnh gia tộc và sống một cuộc đời thuộc về chính mình.

8. Quý Nữ

Quý Nữ được chuyển thể từ tiểu thuyết Trùng Sinh Chi Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Điều đáng nói là đây vốn là một trong những tác phẩm đầu tay, từng bị đánh giá là khá non tay và kém nổi bật. Khi Tencent Video mua bản quyền, Quý Nữ chỉ là "hàng tặng kèm" theo các dự án khác, khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng thành công của bộ phim. Thế nhưng, bất chấp những dự đoán ban đầu, phim lại tạo nên một cơn sốt nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Phim có sự góp mặt của hai diễn viên chính Trần Đô Linh và Tân Vân Lai, mang đến một câu chuyện hấp dẫn kết hợp giữa quyền mưu và tranh đấu gia tộc, hành trình của nữ chính vươn lên, trở thành "Đệ nhất quý nữ kinh thành" trong vòng xoáy tranh đấu đầy cam go. Chỉ trong ba tập đầu, bộ phim đã gây ấn tượng mạnh với nhịp độ nhanh và nhiều tình tiết kịch tính như vụ án mạng, cuộc chiến nội bộ gia đình và âm mưu trong triều đình. Với motif nữ chính báo thù và hạ gục kẻ phản diện một cách quyết liệt, Quý Nữ được cư dân mạng ví như "giáo trình báo thù cho phái nữ" và "đỉnh cao của thể loại quyền mưu gia đấu".

9. Vĩnh Dạ Tinh Hà

Vĩnh Dạ Tinh Hà, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Liên Hoa Công Lược Thủ Sách, đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi màn ảnh Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân sau thành công của Khúc Biến Tấu Ánh Trăng. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai Lăng Diệu Diệu, một cô gái bất ngờ bị trói buộc với một hệ thống, buộc phải hoàn thành nhiệm vụ "công lược" chàng trai Mộ Thanh (Đinh Vũ Tích đóng). Từ đó, Lăng Diệu Diệu phải vượt qua hàng loạt thử thách, không chỉ giải cứu Mộ Thanh mà còn cứu cả thế giới.

Với chemistry bùng nổ giữa hai diễn viên chính, Vĩnh Dạ Tinh Hà đã làm mới thể loại phim xuyên không bằng cách kết hợp hoàn hảo yếu tố kỳ ảo và những cảm xúc đời thường. Dù bị cuốn vào một thế giới hư cấu, nữ chính Diệu Diệu vẫn giữ nguyên suy nghĩ của một cô gái hiện đại. Những câu thoại hài hước cùng phản ứng tự nhiên của cô trước các tình huống trớ trêu đã mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Khác với những bộ phim tiên hiệp thường thấy, Vĩnh Dạ Tinh Hà không đi theo lối mòn bi kịch hay ngược tâm. Thay vào đó, phim mang đến một làn gió tươi mới, sảng khoái, mở ra một thế giới đầy màu sắc và những tình huống bất ngờ.

10. Ngày Không Ngủ

Trong bộ phim phá án Ngày Không Ngủ, Bạch Kính Đình và Văn Vịnh San bước vào một thế giới khoa học viễn tưởng nơi thời gian lặp lại năm lần. Thiết lập bối cảnh đầy hồi hộp và áp lực này được làm nhẹ với các tình tiết hài hước và lãng mạn, khiến khán giả khó rời mắt ngay từ những tập đầu tiên. Phim xoay quanh vụ nổ ngân hàng tại thành phố Hoa Áo, một thảm kịch lặp đi lặp lại. Cảnh sát Đinh Kỳ do Bạch Kính Đình thủ vai, bình tĩnh đến lạ thường giữa hiện trường hỗn loạn, bởi anh biết đây không phải kết thúc, mà là một ngày vòng lặp. Thế giới sẽ lặp lại năm lần liên tiếp, quay về đúng 0 giờ ngày hôm trước mà không ai hay biết. Chỉ có Đinh Kỳ, người duy nhất cảm nhận được vòng lặp, liên tục phá giải những vụ án bí ẩn. Khi các vòng lặp mới diễn ra, những âm mưu đen tối dần lộ diện. Đinh Kỳ cũng nhận ra anh không phải là người duy nhất nắm giữ "chìa khóa thời gian".

Ngày Không Ngủ gây ấn tượng với nhịp phim cực nhanh, mở màn bằng vụ nổ kịch tính ngay tập đầu tiên, không có bất kỳ chi tiết thừa thãi nào. Các cảnh hành động như cháy nổ và đánh đấm được quay một cách chân thực. Vai diễn Đinh Kỳ, một nam thần trí tuệ cao, điềm tĩnh, giỏi chiến đấu, được xem là một trong những vai diễn thành công nhất của Bạch Kính Đình. Sự kết hợp của dàn diễn viên chất lượng và kỹ thuật quay dựng xuất sắc khiến bộ phim trở thành một tác phẩm không thể bỏ lỡ.