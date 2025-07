10 ngân hàng lãi lớn nhất quý II/2025 lộ diện: Ví trí quán quân đổi chủ, VietinBank, Vietcombank và BIDV chiếm hơn 1/3 lợi nhuận ngân hàng trên sàn chứng khoán

Trong quý vừa qua, VietinBank đã bứt tốc mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế tăng 79% lên mức 12.097 tỷ đồng. Với kết quả trên, VietinBank đã vượt Vietcombank trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong quý II/2025.

Tại Vietcombank, dù lợi nhuận tăng trưởng tích cực 9% lên 11.034 tỷ đồng, ngân hàng này vẫn bị VietinBank vượt qua trong quý vừa qua. Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế 6 tháng của Vietcombank vẫn cao hơn 3.000 tỷ đồng so với VietinBank và giữ vững vị trí đứng đầu về lãi bán niên trong hệ thống ngân hàng.

Đứng thứ ba về lợi nhuận quý II/2025 cũng là một ngân hàng thuộc khối quốc doanh - BIDV. Theo đó, ngân hàng có ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 8.625 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2024.

Như vậy, 3 ngân hàng quốc doanh lãi trước thuế tổng cộng gần 31.800 tỷ đồng trong quý II/2025, tăng 27% so với cùng kỳ 2024 và chiếm hơn 1/3 tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán.

Đứng sau nhóm quốc doanh là 3 "ông lớn" Techcombank (7.899 tỷ đồng), MB(7.503 tỷ đồng) và VPBank (6.215 tỷ đồng). Trong đó, ngoài VPBank tăng trưởng mạnh 38%, lợi nhuận quý II của MB và Techcombank đều đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Ngoài những nhà băng trên, Top10 ngân hàng lợi nhuận lớn nhất quý II/2025 còn có sự góp mặt của các tên quen thuộc như: ACB (6.093 tỷ đồng), HDBank (4.713 tỷ đồng), SHB (4.543 tỷ đồng) và Sacombank (3.657 tỷ đồng).

10 ngân hàng này có tổng lợi nhuận đạt gần 72.378 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2024 và chiếm hơn 81% tổng lợi nhuận của các ngân hàng trên sàn.

Trong quý II/2025, có 19/27 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương với 13 nhà băng tăng trên 10%.

Đứng đầu về tốc độ tăng trưởng là NCB khi lợi nhuận quý II đạt 312 tỷ đồng, gấp gần 6,4 lần cùng kỳ 2024. ABBank cũng gây ấn tượng khi báo lãi trước thuế 1.257 tỷ đồng, gấp 3,2 lần quý II/2024.

Bên cạnh NCB và ABBank, nhiều ngân hàng khác cũng có mức tăng trưởng lợi nhuận quý II/2025 trên 50%, gồm: PGBank (+98%), VietinBank (+79%), Kienlongbank (+67%), SHB (+59%).

Ở chiều ngược lại, có 8 ngân hàng sụt giảm lợi nhuận so với quý II/2024 là BVBank (-84%), MSB (-29%), Saigonbank (-22%), VietBank (-21%), Eximbank (-19%), SeABank (-13%), MB (-2%) và LPBank (-1%).

Theo lý giải của BVBank, lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ 2024 nguyên do chủ yếu đến từ: (1) Việc BVBank chủ động giảm lãi suất cho vay, đưa ra các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp theo tinh thần của Chính phủ và NHNN; (2) BVBank chủ động trích lập chi phí dự phòng để củng cố vùng đệm an toàn và kiểm soát chất lượng tài sản; và (3) Chi phí hoạt động tăng 17% để mở rộng kinh doanh, đặc biệt, đầu tư nâng cấp mạng lưới và hạ tầng công nghệ, phục vụ chiến lược số hóa trong dài hạn và tối ưu quy trình vận hành.

Quang Hưng