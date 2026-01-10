10 lỗi thường mắc khi dùng thẻ ngân hàng khiến sinh viên chắc chắn phải ăn mì tôm vào cuối tháng

Trong thời đại thanh toán không tiền mặt lên ngôi, thẻ ngân hàng đã trở thành “vật bất ly thân” của sinh viên. Từ nhận tiền sinh hoạt phí, đóng học phí, mua đồ online cho đến gọi đồ ăn đêm, tất cả chỉ gói gọn trong vài thao tác quẹt thẻ hoặc chạm màn hình.

Tuy nhiên, vì còn thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính, không ít sinh viên vô tình mắc những lỗi tưởng nhỏ nhưng hậu quả lại không hề nhẹ. Dưới đây là 10 lỗi thường gặp khi sinh viên sử dụng thẻ ngân hàng, được đánh số rõ ràng để dễ nhìn, dễ nhớ và dễ… tránh.

1. Không phân biệt rõ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng

Đây là lỗi “kinh điển” của rất nhiều sinh viên. Không ít bạn nghĩ rằng thẻ nào cũng giống nhau, miễn là quẹt được thì dùng. Trong khi đó, thẻ ghi nợ chỉ cho phép chi tiêu trong phạm vi số tiền có sẵn, còn thẻ tín dụng là hình thức tiêu trước, trả tiền sau. Việc không hiểu rõ bản chất khiến nhiều sinh viên dùng thẻ tín dụng mà quên mất thời hạn thanh toán, dẫn đến trả chậm và phải chịu lãi suất rất cao, có khi lên tới vài chục phần trăm mỗi năm.

2. Chi tiêu bằng thẻ mà không kiểm soát

Khi dùng tiền mặt, mỗi lần rút ví là một lần “đau ví”. Nhưng với thẻ ngân hàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh và gọn. Chính sự tiện lợi này khiến sinh viên dễ vung tay quá trán, mua sắm theo cảm xúc, thấy rẻ là mua, thấy sale là quẹt. Đến cuối tháng kiểm tra tài khoản mới giật mình nhận ra tiền đã đi đâu mất mà không nhớ nổi mình đã tiêu vào những khoản gì.

Trong thời đại thanh toán không tiền mặt lên ngôi, thẻ ngân hàng đã trở thành “vật bất ly thân” của sinh viên. (Ảnh: iStock)

3. Chủ quan trong việc bảo mật thông tin thẻ

Nhiều sinh viên vô tư chụp ảnh thẻ ngân hàng, để lộ số thẻ, tên chủ thẻ rồi gửi cho người khác hoặc đăng lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc đặt mật khẩu quá đơn giản như ngày sinh, số điện thoại hay dùng chung một mật khẩu cho nhiều ứng dụng cũng là thói quen nguy hiểm. Chỉ cần thông tin bị lộ, kẻ xấu có thể dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

4. Không bật thông báo biến động số dư

Vì muốn tiết kiệm một khoản phí nhỏ, nhiều sinh viên tắt SMS banking hoặc không bật thông báo trên ứng dụng ngân hàng. Điều này khiến họ không kịp phát hiện những giao dịch bất thường. Khi tài khoản bị trừ tiền mà không rõ lý do, việc kiểm tra lại sẽ rất khó khăn, thậm chí không thể truy vết nếu đã để quá lâu.

5. Rút tiền mặt quá thường xuyên

Không ít sinh viên có thói quen rút tiền lẻ nhiều lần trong tuần, thậm chí mỗi ngày. Mỗi lần rút chỉ mất vài nghìn đồng phí, nhưng cộng dồn cả tháng lại thành một khoản đáng kể. Đặc biệt, nếu rút tiền khác ngân hàng, mức phí còn cao hơn. Trong khi đó, phần lớn các khoản chi tiêu hiện nay đều có thể thanh toán không tiền mặt một cách tiện lợi.

6. Không đọc kỹ điều khoản khi mở thẻ

Nhiều bạn mở thẻ chỉ vì thấy miễn phí phát hành hoặc được tặng quà, mà không quan tâm đến phí duy trì, phí thường niên hay điều kiện để được miễn phí. Đến khi tài khoản bị trừ tiền, sinh viên mới hoang mang không hiểu vì sao tiền “tự nhiên biến mất”. Việc không nắm rõ điều khoản khiến người dùng luôn ở thế bị động và dễ bức xúc không cần thiết.

7. Cho mượn thẻ hoặc cho người khác dùng tài khoản

Vì tin tưởng bạn bè hoặc người quen, nhiều sinh viên sẵn sàng cho mượn thẻ để rút tiền, nhận tiền hộ hoặc chuyển khoản giúp. Đây là hành động tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nếu xảy ra tranh chấp, lừa đảo hay các giao dịch bất hợp pháp, người đứng tên tài khoản sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, dù bản thân không trực tiếp thực hiện hành vi đó.

Thẻ ngân hàng là công cụ tiện lợi nhưng cũng là “con dao hai lưỡi” nếu sinh viên sử dụng thiếu hiểu biết và thiếu kiểm soát. (Ảnh: Mirror)

8. Liên kết thẻ với quá nhiều ứng dụng mà không quản lý

Đặt đồ ăn, gọi xe, mua sắm online, xem phim, nghe nhạc, học online… tất cả đều có thể liên kết thẻ ngân hàng. Nhiều sinh viên đăng ký hàng loạt dịch vụ dùng thử rồi quên hủy, dẫn đến việc bị trừ tiền tự động hàng tháng. Khi phát hiện, nhiều bạn thậm chí không nhớ mình đã đăng ký dịch vụ đó từ bao giờ.

9. Không khóa thẻ ngay khi bị mất hoặc nghi ngờ lộ thông tin

Có sinh viên làm mất thẻ nhưng nghĩ rằng “chắc không ai rút được đâu”, hoặc ngại thao tác khóa thẻ. Sự chần chừ này có thể khiến tài khoản bị rút sạch tiền trong thời gian rất ngắn. Trong khi đó, việc khóa thẻ hiện nay hoàn toàn có thể thực hiện nhanh chóng trên ứng dụng ngân hàng chỉ trong vài phút.

10. Xem tiền trong thẻ là tiền có sẵn nên tiêu thoải mái

Lỗi cuối cùng mang tính tâm lý nhưng lại rất phổ biến. Khi tiền trong thẻ chủ yếu đến từ gia đình, nhiều sinh viên có xu hướng chi tiêu thiếu cân nhắc, không coi đó là thành quả lao động. Thói quen này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng quản lý tài chính sau khi ra trường và tự kiếm tiền.

Tóm lại, thẻ ngân hàng là công cụ tiện lợi nhưng cũng là “con dao hai lưỡi” nếu sinh viên sử dụng thiếu hiểu biết và thiếu kiểm soát. Nhận diện và tránh được 10 lỗi thường gặp trên không chỉ giúp sinh viên giữ được tiền trong túi, mà còn là bước đầu quan trọng để hình thành tư duy tài chính lành mạnh, thứ sẽ theo mỗi người rất lâu sau khi rời giảng đường.